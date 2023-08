De Volkskeuken: gazpacho met perzik

Milde gazpacho Beeld Tallina van den Hoed

Ik moest eigenlijk werken, maar mijn brein wilde niet zo graag, dus zat ik op internet stompzinnige lijstjes met feitjes door te kijken. Ik was aangeland bij ‘Dertig gerechten uit oma’s zomerkeuken die je niet hoeft te koken’. De lijst was Amerikaans en stond vol met belachelijk dik belegde broodjes en of dingen die je absoluut wél moet koken. Denk aan kip, eieren, of garnalen. Die eet je liefst niet rauw. Het lijstje was nutteloos, maar ik las het helemaal uit.

Wat kookte míjn oma eigenlijk als het vroeger warm weer was? Mijn moeder wist het. ‘Je oma kookte niet. Dan ging ze uit eten.’ Dat klonk logisch. Dat doet mijn moeder zelf het liefst ook.

Ik kook wel als het warm is, maar liefst niet te lang. Deze gazpacho is daar prima voor. Er moet wel degelijk iets gebakken worden, maar niet te veel. Door bonen als topping te gebruiken vult het beter dan normale gazpacho en door de perzik is ‘ie wat minder zuur.

Ingrediënten 1 grote rode ui, in halve ringen 2 tenen knoflook, in dunne plakjes 1 klein blikje (160 g) gemengde bonen 1 theel. gerookt paprikapoeder 4 takjes peterselie ½ paprika in stukjes ¼ komkommer in stukjes 1 blik 400 ml tomatenblokjes 1 dikke rijpe perzik of nectarine, gepeld en in stukjes 50 g paneermeel 25 ml balsamicoazijn 25 ml olijfolie

Bak de rode ui en de knoflook in wat olijfolie op halfhoog vuur in ongeveer 10 minuten lichtbruin en gaar. Haal de helft uit de pan. Spoel de bonen af en doe ze bij de resterende uien in de pan en bak ze even mee met het gerookte paprikapoeder. Zodra het begint te geuren, mag het vuur uit. Hak de peterselie en roer het door het bonen-uienmengsel. Laat afkoelen.

Doe de de rest van het uienmengsel, paprika, komkommer, tomatenblokjes, perzik of nectarine, paneermeel, de olie en de azijn met een halve theelepel zout en flink wat peper in een maatbeker en pureer het met de staafmixer tot het echt heel mooi glad is. Zet deze koude soep een half uur in de koelkast.

Verdeel de soep over 2 kommen of 4 glazen en schep het bonenmengsel erop. Eet met brood, als het een voorgerechtje is, of met brood en andere tapas als het onderdeel is van een borrelplank.