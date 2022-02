De volgende storm dient zich aan: code oranje in westelijke provincies vanwege Franklin

Storm Eunice veroorzaakte flinke schade vrijdag, zoals hier in Den Haag, waar delen van het dak van het stadion van ADO wegwaaiden. Beeld ANP

Plaatselijk kan er wederom schade ontstaan, waarschuwt het KNMI op zijn website. In de loop van zondag verwacht het instituut dat het uit zuidwestelijke richting opnieuw hard gaat waaien. In Zeeland, Zuid- en Noord-Holland kunnen vanavond windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen. In provincies landinwaarts blijft de wind iets rustiger, maar geldt wel code geel.

Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwen mensen die zondag de weg op gaan dat ze rekening moeten houden met windstoten en regen. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt tegen persbureau ANP dat door slagregens gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. ‘Ook moet het verkeer er rekening mee houden dat bomen die tijdens de storm Eunice nog net bleven staan, tijdens de nieuwe storm het laatste zetje krijgen.’

Ook op het spoor lijkt de nieuwe storm verstoringen te zullen veroorzaken. De NS laat weten dat tussen Zaandam en Alkmaar zondagavond ‘door weersomstandigheden’ minder intercity’s rijden.

Sommige test- en vaccinatielocaties hebben al aangekondigd vanwege de verwachte harde wind zondag hun deuren eerder te sluiten. In Almere bijvoorbeeld sluit de GGD zijn centra om 16.30 uur. De test- en vaccinatielocatie bevindt zich daar in een tent. Door eerder dicht te gaan, hoopt de GGD Flevoland ‘de veiligheid van zowel medewerkers als cliënten te kunnen waarborgen’.

NOS-weerpresentator Frank Kroonenberg

De nieuwe storm is vernoemd naar voormalig NOS-weerpresentator Frank Kroonenberg. Hij werkte ruim veertig jaar bij het KNMI en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van Meteoalarm, het internationale platform met weerwaarschuwingen, en aan de naamgeving van stormen.

Net als Eunice doet Franklin eerst Ierland en het Verenigd Koninkrijk aan, voordat de storm richting Nederland komt. De Ierse weerdienst Met Éireann kondigde voor grote delen van het eiland voor zondag en maandag al code oranje af. In combinatie met de hoge stand van de zee kan de wind overstromingen aan de kust veroorzaken. Ook het Britse Met Office heeft voor de nacht van zondag op maandag in Noord-Ierland code oranje uitgegeven. Diezelfde waarschuwing geldt voor de kustregio’s van België.

Schade door Eunice

Dit weekeinde maakte Nederland de schade op die Eunice vrijdag had aangericht. In Europa eiste de storm minstens dertien mensenlevens, waarvan vier in Nederland. Ook raakten in binnen- en buitenland meerdere mensen zwaargewond.

Door de vele meldingen raakte in Nederland het noodnummer 112 vrijdag aan het eind van de middag overbelast. Daarop verstuurde de politie landelijk een NL-Alert naar mobiele telefoons. Inmiddels zijn de meldkamers weer goed bereikbaar.

Bij verzekeraar Univé was zaterdagochtend al voor een bedrag van 3,5 miljoen euro aan claims ingediend, ook voor schade die de storm Dudley eerder in de week veroorzaakte. Ook Interpolis en Centraal Beheer zagen die ochtend het aantal meldingen van stormschade flink oplopen, voornamelijk over schade aan woningen. De verzekeraars lieten weten extra personeel in te zetten om alle meldingen af te handelen.

In het verkeer duurden de verstoringen door Eunice tot zondag. Spoorbeheerder ProRail had meer dan tweehonderd meldingen van incidenten binnen gekregen, variërend van bomen op het spoor, schade aan stations en kapotte bovenleidingen. Zondagmiddag kon de NS zijn dienstregeling weer vrijwel volledig hervatten.