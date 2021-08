De volgende stap in het Xi Jinping-denken: Chinese kinderen mogen slechts drie uur per week gamen

Gamen op de smartphone. De Chinese jeugd mag nog maar drie uur per week games spelen. Beeld Hollandse Hoogte / Imagine China

De Landelijke Administratie voor Pers en Publicaties (NPPA), het staatsorgaan dat de game-industrie reguleert, heeft regels uit 2019 voor de toegestane speeltijd van Chinezen onder de 18 jaar aangescherpt. Mocht de jeugd voorheen anderhalf uur per dag los op de computer, en op vakantiedagen drie uur, dat wordt nu slechts drie dagen per week van acht tot negen uur ’s avonds toegestaan. Gamebedrijven moeten de regels zelf handhaven door te controleren of jonge spelers onder hun eigen naam inloggen.

Dat kan gemakkelijk met een inlognaam van een volwassene worden omzeild, maar uitvoerbaarheid staat niet voorop bij dit verbod, dat een sector verplicht zijn minderjarige klanten na een uurtje uit het spel te halen. De Chinese game-sector is goed voor 45,6 miljard dollar winst per jaar, maar geld is onbelangrijk in de ogen van de Communistische Partij, die politiek voorrang geeft boven de markt.

Voor Xi’s aantreden trad de partij op tegen computerspelletjes en online vermaak met speciale software en afkickkampen voor internetverslaafde jeugd. Op vrijwillige basis, dus met weinig succes. Xi is geen man voor halfzachte maatregelen.

Neem recente stappen tegen de commerciële bijles-industrie en een verbod op te veel huiswerk: die dienen niet alleen de moordende studiedruk verminderen, maar vooral voorkomen dat kinderen via privé-leraren in aanraking komen met ander gedachtengoed dan dat van de Communistische Partij.

Grootse herrijzenis van de natie

In de eerste klas van de basisschool worden kinderen automatisch lid van de Jonge Pioniers, de jeugdorganisatie van de Communistische Partij. Leden kunnen punten verdienen door het etaleren van modelgedrag volgens de acht socialistische kernwaarden. Dat vindt Xi te vrijblijvend, bleek uit zijn redevoering tijdens het partijcongres in 2017. ‘We zullen erop toezien dat alle terreinen van sociale ontwikkeling worden doordrongen met de Socialistische Kernwaarden, die onderdeel worden van het denken en gedrag van de mensen. (...) Onze functionarissen nemen daarin de leiding, te beginnen met gezinnen en kinderen’, aldus Xi.

Niet alle ouders en docenten staan te trappelen de jeugd te helpen bij de marxistische vorming, dus pakt de Communistische Partij dit mega-project zelf aan. Vorige week voegde de commissie die zich namens het Politburo bezighoudt met schoolboeken het Xi Jinping-denken aan het curriculum van alle onderwijsinstellingen toe.

Of het nu om economie, diplomatie of cultuur gaat, Xi heeft er gedachten over. Die komen tot partijleden middels kloeke boekwerken, redevoeringen en opmerkingen. Heel in het kort komt het neer op het absolute leiderschap van de communistische partij, die door de geschiedenis zelf is aangewezen om China naar de ‘grootse herrijzenis van de natie’ te gidsen. Dat moment moet in 2049, honderd jaar na de communistische revolutie, bereikt zijn.

De geesten van de jongste generaties dienen worden ingesteld op het behalen van dat ene doel. Onderwijs, cultuur en vermaak moeten aan politieke vorming bijdragen, of het nu popsterren zijn of meezing-liedjes. Dat Xi's ideologie op school moet worden onderwezen was in 2017 aangekondigd. Nu komt dat lesplan er ook echt.

Volgens populistische staatskrant Global Times zullen lagere scholen de nadruk leggen op ‘het cultiveren van liefde voor het land, de partij en socialisme.’ Middelbare scholen stampen ideologische kennis erin, die studenten richting ‘basale politieke oordelen’ leiden. Op de universiteit proeven ze aan politieke theorie. Zo leren jongeren op den duur uit zichzelf te denken, zoals de partij wil dat ze denken. Bij Xi's grote project dient de jeugd niet te worden afgeleid door commercieel amusement zoals idolen en games.