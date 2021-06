‘De vlag kan uit’ – nu ook de 18-jarigen geboren in 2003 uitgenodigd voor vaccinatie

Als laatste groep volwassenen kunnen nu alle 18-jarigen een afspraak maken voor vaccinatie. Beeld Arie Kievit

‘De vlag kan uit’, zegt een RIVM-woordvoerder, ook bij het ministerie van Volksgezondheid en de 25 GGD’s gingen de armen even de lucht in. Het is tenslotte een mijlpaal. Al betekent het oproepen van dit laatste geboortejaar nog niet dat iedereen vóór 1 juli zijn eerste prik heeft gehad. De prikdatum kan tot drie weken na het maken van de afspraak zijn. De afgelopen maanden beloofde minister Hugo de Jonge dat alle volwassenen die het wilden vóór 1 juli hun prik zouden hebben gehad. Maar dit is dus iets later geworden, onder meer door problemen met het vaccin van Janssen, dat inmiddels uit de vaccinatiestrategie is gekukeld.

Ook de laatst uitgenodigde leeftijdsgroepen kunnen nu vanaf zaterdag een afspraak maken voor een prik met het vaccin van Pfizer of Moderna bij een van de 140 GGD-locaties. Of zij kunnen vanaf volgende week bellen naar een speciaal telefoonnummer als zij kiezen voor het vaccin van Janssen, waarvan maar één prik nodig is. Voordeel is dat zij dan sneller de status van de volledige bescherming bereiken. Die is nodig voor een ‘groene’ QR-code in de corona-app, waarmee, naar verwachting vanaf 1 juli, gereisd kan worden in Europa.

Geoliede machine

De laatste weken is het vaccinatietempo flink opgeschroefd. Drie weken geleden konden mensen uit 1969 tot en met 1978 een afspraak maken. De week erna werden mensen uit 1979 tot en met 1984 al uitgenodigd. Vorige week volgden de mensen uit 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 en 1990. En deze week is dus rap afgeteld naar 2003. ‘Het gaat hard, het is een geoliede machine’, zegt een GGD-woordvoerder.

Die snelheid kon vooral worden gemaakt door de extra leveringen van het vaccin van Pfizer. Daarvan werden er deze week 1 miljoen doses geleverd, en de komende twee weken zelfs 1,25 miljoen doses. Na 5 juli zakken de leveringen weer wat terug. ‘Precies op het goede moment voor deze campagne is er dus extra vaccin beschikbaar’, zegt de RIVM-woordvoerder.

Nederland begon 6 januari als laatste Europees land met vaccineren. Vervolgens duurde het een paar maanden voordat het tempo erin kwam. Ook waren er tegenvallers met achterblijvende vaccinleveringen. Inmiddels behoort Nederland tot de snelst vaccinerende landen. Dagelijks worden er nu zo’n 250 duizend prikken gezet.

Kwetsbare kinderen vanaf 12 jaar

Nu alle volwassenen een prikafspraak kunnen maken, volgen eind van deze maand de uitnodigingen voor vaccinatie aan de kwetsbare kinderen vanaf 12 jaar. Het kabinet heeft vorige week besloten dat ook zij in aanmerking komen voor vaccinatie, na een advies van de Gezondheidsraad.

Binnen enkele weken besluit de Gezondheidsraad of alle kinderen vanaf 12 jaar in aanmerking kunnen komen voor een vaccinatie. Daarover is nog discussie, omdat gezonde kinderen zelf maar zelden ziek worden van corona. Als zij worden gevaccineerd, zouden vooral de volwassenen daar profijt van hebben.

Mocht het kabinet besluiten dat de gezonde kinderen kunnen worden gevaccineerd, dan gebeurt dat op zijn vroegst aan het eind van de zomer. De vaccins die in juli binnenkomen, zijn nodig voor de tweede prikken van degenen die onlangs zijn gevaccineerd of voor hen die hun eerste prik nog krijgen.