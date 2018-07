De Vierdaagse in cijfers: 44.480 deelnemers, 18.560 geprikte blaren en 84 nationaliteiten

In totaal 41.006 wandelaars hebben vrijdag de 102de editie van de Vierdaagse uitgelopen. Dat zijn er flink meer dan vorig jaar, toen 38.409 deelnemers de ‘Villa Gladiola’ in Nijmegen wisten te halen.

Afgelopen maandag stonden er volgens de organisatie nog ruim 44.480 deelnemers in Nijmegen aan de start. De wandelaars hadden 84 nationaliteiten. Op de laatste dag moesten nog 298 deelnemers opgeven en een enkeling was net te laat bij de finish daar moest je uiterlijk 18.00 uur zijn voor een medaille.

De 86-jarige Nijmegenaar Bert van der Lans leverde een bijzondere prestatie: hij liep voor de 71ste keer de Vierdaagse uit. Van der Lans was al recordhouder. De warmte speelde ook op de slotdag zowel wandelaars als toeschouwers parten. Het Rode Kruis had het druk met mensen die oververhit waren geraakt. De afgelopen vier dagen verzorgde de hulporganisatie in totaal 6.076 paar voeten. Zo werden er 18.560 blaren geprikt, 2.000 meer dan in 2017.