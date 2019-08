De verstening van Nederland gaat onverdroten verder, ‘voor bijna 90 procent’ ten koste van landbouwgrond

Landbouwgrond naast een nieuwbouwwijk in Berkel en Rodenrijs. Beeld Peter Hilz / Hollandse Hoogte

De nieuwe bebouwde terreinen bestaan voor 47 procent uit woongebied, voor 43 procent uit werkterrein (zoals bedrijventerreinen en glastuinbouw) en voor 10 procent uit infrastructuur (wegen, spoorwegen, vliegvelden), constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een maandag verschenen rapport. Cor Pierik (54), onderzoeker natuur, landbouw en ruimte bij het CBS en nauw betrokken bij het opstellen van het rapport, zegt dat de verdere verstening van Nederland ‘voor bijna 90 procent’ ten koste gaat van landbouwgrond.

Hij noemt het ‘opofferen van landbouwgrond’ voor bedrijventerreinen, woongebied en infrastructuur de laatste honderd jaar een vrij gangbaar patroon. ‘Maar die bijna 60 duizend hectare in twintig jaar is natuurlijk een behoorlijke oppervlakte. Dat is 120 duizend voetbalvelden. Er komen vooral in de Randstad woongebieden bij, die verstenen veel sneller dan de plattelandsregio’s.’

Het percentage van het grondgebied dat is gereserveerd voor wonen, werken en wegen is in twintig jaar tijd gestegen van 13 naar 14,6 procent. Je kunt ook zeggen: dat valt dan nog wel mee.

(Lacht.) ‘Ja, nog steeds is 85 procent niet bebouwd, zou je kunnen zeggen. Maar een verdere verstening van Nederland heeft ook consequenties voor een aantal andere beleidsterreinen. Met klimaatverandering zie je dat de pieken en de dalen, qua temperatuur maar ook qua neerslag, groter worden. Dus als er in korte tijd veel neerslag valt, en Nederland versteent verder, dan kan dat water niet op het gangbare riool weg. Het komt dan via riooloverstort in de natuur terecht en dat is natuurlijk ongewenst. Waar verstening plaatsvindt is het bovendien soms lastiger om biodiversiteit te versterken, iets waar we in Nederland ook naar streven.’

‘Ten slotte zie je een behoorlijke correlatie tussen de groei van het aantal inwoners en de ruimte die nodig is voor wonen. In de laatste twintig jaar steeg het aantal inwoners met 9 procent en de woonruimte met 10 procent. Mensen claimen wat meer woonruimte, dat heeft ook te maken met de zogeheten ‘verdunning’ van woningen, oftewel de afname van het aantal personen per huishouden.’

Heeft de verstening ook effecten op de natuur?

‘Voor sommige bouwactiviteiten moet er natuurcompensatie worden uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld een hectare natuurgebied nodig hebt voor bebouwing, dan moet er vaak drie of vier hectare natuur elders neergelegd worden. Dus in die zin heeft verstening niet gelijk invloed op de oppervlakte natuur die we in Nederland hebben.’

Hoe verhoudt de roep om meer woningen zich tot de consequenties van meer verstening?

‘Het bouwen van voldoende betaalbare woningen voor middengroepen is een beleidsdoel. Die extra woningen zullen ergens gebouwd moeten worden. De laatste twintig jaar zie je twee dingen: naast de ‘verdunning’ waar ik het over had, zie je dat er hier en daar behoorlijk de hoogte in wordt gebouwd. Dat heeft relatief weinig impact op de bebouwde oppervlakte.’

Meer bouwen is minder landbouw. Beeld de Volkskrant

Dus verstening is een extra argument voor steden om te kiezen voor hoogbouw?

‘Als je meer woonruimte wilt creëren voor middengroepen en tegelijkertijd op een goede manier van het water af wil als er heel veel neerslag valt, dan kan ik me voorstellen dat je zo’n tussenweg kiest en zegt: dan gaan we de hoogte in.’

De groei van de bebouwde ruimte gaat vooral ten koste van landbouwgrond. Wat betekent dat concreet voor de boeren?

‘Als er jaarlijks zo’n drieduizend hectare van groen naar versteend gaat, moeten gemiddeld tussen de honderd en honderdvijftig boeren het veld ruimen, letterlijk en figuurlijk, om deze bouwplannen te kunnen realiseren. Uitgaande van gemiddelden natuurlijk, want de gemiddelde boer heeft zo’n 25 hectare grond. Dan zit je in die buurt. Dat is ook een onderdeel van dit verhaal.’

En als er nu nog meer gebouwd moet worden, kan dan dat cijfer van de aantallen boeren die het veld moeten ruimen hoger uitvallen?

‘Zeker. De keerzijde daarvan is natuurlijk dat er ook veel boerenbedrijven zijn waar geen bedrijfsopvolger is, en dat voor sommige boerenbedrijven het helemaal niet slecht uitkomt als de gemeente langskomt om grond te kopen. Maar in de meeste gevallen is het toch een aderlating, zeker als families daar zes of zeven generaties hebben gewoond en dan het veld moeten ruimen voor woningbouw. Dat doet hier en daar ook wel pijn.’