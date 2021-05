De versoepelingen: u had om 6.00 uur op het terras kunnen zitten en mag weer een baantje trekken

Terrassen mogen vanaf woensdag van 6 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds open. Beeld ANP

Sporthallen, sportscholen en zwembaden

Na vijf maanden gaan binnensportlocaties, zoals sporthallen, sportscholen en zwembaden, woensdag weer open. Per ruimte mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn. Trainingen moeten individueel of met twee personen plaatsvinden, eventueel met een trainer erbij. Kinderen tot en met 17 jaar mogen ook in grotere groepen sporten. Kleedkamers blijven gesloten, behalve in de zwembaden. Wie niet sport, moet binnen een mondkapje dragen.

In de buitenlucht mogen volwassenen weer in groepen sporten, tot maximaal dertig personen. Kinderen en jongeren tot 26 jaar mogen buiten ook de anderhalvemeterregel loslaten.

Muziek- en dansscholen

Ook binnenlocaties voor kunst- en cultuurbeoefening gaan weer open. Net als bij binnensport mogen muziek-, dans- en toneellessen met maximaal twee personen plaatsvinden, eventueel aangevuld met een docent. Kinderen tot en met 17 jaar mogen ook in grotere groepen les krijgen. Per ruimte geldt te allen tijde het maximum van dertig personen. Mondkapjes mogen alleen af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.

De leeuwen van Artis krijgen weer bezoek van buitenaf. Beeld ANP

Pretparken, dierentuinen, openluchttheaters

Attractieparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen mogen onder voorwaarden hun deuren weer openen. Hetzelfde geldt voor buitenspeeltuinen, klimbossen en minigolfbanen. Ook buitenlocaties voor podiumkunsten en filmvertoningen – denk aan: openluchttheaters en buitenmusea – mogen weer mensen ontvangen. Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten mogen weer boten, kano’s en fietsen verhuren.

Deze zogenaamde ‘doorstroomlocaties’ mogen per tien vierkante meter één persoon toelaten. Hun binnenruimten - een reptielenverblijf of een cafetaria - moeten nog gesloten blijven. Toiletten zijn wel open. De Rijksoverheid stelt wel een reservering verplicht. Groepjes mogen bestaan uit een of twee personen, kinderen en mensen uit eenzelfde huishouden uitgezonderd.

Terrassen

Vanaf eind april mochten café- en restauranthouders ‘s middags al gasten ontvangen op hun terrassen. Vanaf woensdag zijn ruimere openingstijden toegestaan: buiten een hapje of een drankje nuttigen kan van 6.00 tot 20.00 uur.

Op een terras mogen maximaal vijftig mensen plaatsnemen, aan een tafel maximaal twee mensen uit verschillende huishoudens.

Reizen met openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is vanaf woensdag niet langer voorbehouden aan reizigers die ‘noodzakelijk’ op pad moeten. Het nieuwe advies van de Rijksoverheid luidt om ‘zoveel mogelijk op rustige momenten te reizen. Vermijd drukte onderweg en op stations.’

Sekswerkers

Sekswerkers kunnen, als laatste van de mensen met een contactberoep, vanaf woensdag hun werkzaamheden weer verlangen.

Bibliotheken

Een dag na de meeste versoepelingen mogen mensen ook weer zelf boeken uitzoeken in de bibliotheken. Vanaf donderdag openen zij hun deuren, om per 25 vierkante meter maximaal één bezoeker te verwelkomen.

Derde stap

Over drie weken hoopt het kabinet de derde stap in de versoepelingen te kunnen zetten. Dan zouden onder meer musea en restaurants weer open kunnen ‘Als het sneller kan, zullen we het sneller doen’, aldus demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).