De versgekroonde koning Charles III weet dat republikeinen veel te logisch denken

Beeld Javier Muñoz

Charles III van het Verenigd Koninkrijk: ‘Excuses dat ik nu pas terugbel, dierbare collega, het waren drukke dagen... Ik zag dat je drie keer op mijn voicemail stond en me ook had geappt.’

Willem-Alexander der Nederlanden: ‘Excuses voor mijn haast, maar we hebben elkaar zaterdag nauwelijks kunnen spreken. Het gaat niet goed met mijn populariteit. Omdat jij ook een moeilijke periode hebt gekend qua populariteit, dacht ik: wellicht heb je adviezen?’

Charles: ‘Dear, oh dear, jij ook al… De ziekte van de moderne tijd: polls, likes, views, ratings – een cultuur waarin mensen zich constant afvragen: doe ik wel genoeg om mijn publiek te behagen? Is mijn toon nog wel goed? Maak ik geen fouten waarvan ik me niet bewust ben? Die branche van imagomarketeers, pr-tijgers en communicatie-experts is verdorie bezig ook Europa’s oudste instituten te ondermijnen. In mijn moeilijke periode als kroonprins heb ik ervaren dat zulke experts je vaak meer kwaad dan goed doen. Ze denken heel modieus, ze gedragen zich krampachtig en ze bezitten een speciaal vermogen hun krampachtigheid op je over te dragen. Als je niet oppast, adviseren ze je nog een vorm van quasi-openheid te betrachten in een podcast en zit je met samengeknepen billen met een dj te converseren.’

Willem-Alexander: ‘Mijn podcast was nu juist bedoeld om een negatieve trend in de peilingen te keren. Nog maar 58 procent van mijn onderdanen vindt dat ik het goed doe...’

Charles: ‘Maar dat is toch nog steeds royaal, collega? Alain Berset, Sauli Niinistö, Sergio Mattarella, Frank-Walter Steinmeier of Michael Higgins komen niet in de buurt...’

Willem-Alexander: ‘Wie zijn deze mensen ook alweer?’

Charles: ‘Dat is precies de goede vraag: wie zijn ze? Ik heb drie van de vijf ook moeten googlen: dat zijn de presidenten van de West-Europese republieken waar het staatshoofd een strikt ceremoniële functie heeft. Als onze onderdanen ons afschaffen, dan krijgen ze ook zulke presidenten. De praktijk van het ceremoniële presidentschap leert dat het bekleed wordt door nette en vaak ietwat saaie oudere politici. Op het dieptepunt van mijn populariteit keek ik naar de waarderingscijfers voor oudere diplomatieke Britse politici en daar knapte ik van op...’

Willem-Alexander: ‘Ik denk even hardop na wie bij ons president zouden kunnen worden... Wellicht Thom de Graaf. Of Mariëtte Hamer. J.P. Balkenende niet, mag ik hopen...’

Charles: ‘Daar moet je jullie republikeinen maar eens mee dreigen. Luister, republikeinen zijn meestal aardige en lucide mensen, maar er is een bepaalde dimensie van het leven die ze niet vatten, omdat ze logisch denken en alle aspecten van het leven logisch benaderen. Maar het leven is niet alleen maar logisch, en als er iets ónlogisch is, dan wel de gevoelens van verbondenheid die mensen kunnen ervaren en wie en wat samen een gemeenschap vormen. Als de Rijn overstroomt, kun jij meer troost bieden dan Frank-Walter Steinmeier aan de overkant van de grens. Als er in een wijk sociale spanningen ontstaan, dan helpt een bezoek van een koning altijd veel meer dan van een president die uit een bepaalde politieke partij komt. Republikeinen schamperen dan over irrationaliteit en poppenkast, maar dat ligt toch echt wat ingewikkelder. Weber heeft de term onttovering van de wereld iets te vroeg gelanceerd.’

Willem Alexander: ‘Mijn pr-team wil dat ik ga optreden met Edwin Evers en Dopebwoy...’

Charles: ‘Niet doen, tenzij je een republiek wilt. Pas op voor imagomarketeers. De les die ik met moeite heb geleerd, is dat je ergens ook te veel over kunt nadenken. Dat is in de meeste beroepen niet goed, maar in ons vak is het risico van te veel nadenken dat je jezelf afschaft.’