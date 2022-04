De verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse onderwijscultuur, volgens een Duitse docent in Nederland

Andreas Lindner, docent Duits op het St. Michael College in Zaandam Beeld Annabel Miedema

De eerste keer dat Andreas Lindner (43) voor een havo-2-klas stond, was zijn kennis van het Nederlands nog beperkt. Hij zag de leerlingen fluisteren: wat zegt hij nou? ‘Ik heb er een win-win-situatie van gemaakt, zo van: ik leer jullie Duits, en als ik een fout maak, mogen jullie mij verbeteren.’

Dat was in 2007. Lindner kreeg als zij-instromer een baan aangeboden op het St. Michaël College in Zaandam, waar hij nog altijd werkt. Een half jaar eerder was hij vanuit zijn geboortestad Hamburg naar Nederland verhuisd, de liefde achterna. Zijn (inmiddels ex-)vrouw had hij ontmoet op een Duits metalfestival.

Voor Lindner, die bedrijfskunde studeerde, voelde het als een logische stap om zich te laten omscholen. Hij had al wat ervaring met lesgeven, maar dan op de horecavakschool in Hamburg. ‘Daarnaast werkte ik in een restaurant, waar ik ook mensen begeleidde. Het leukste daaraan vond ik om te zien hoe zij meer zelfvertrouwen kregen en groeiden als mens.’

Dat is ook precies waar Lindner nu als leraar zoveel voldoening uithaalt: leerlingen zienderogen vooruit zien gaan, zowel in kennis als vaardigheden. ‘Ze raken enthousiast, tonen interesse en stellen vragen. Dan weet je: er is iets gekweekt, ze hebben de motivatie om te leren. Net als mijn gasten toentertijd zie ik nu leerlingen lachend het lokaal binnenkomen en na de les vrolijk ‘Tschüs!’-zwaaiend weer vertrekken.’

Grenzen aangeven

Als joviale rocker die in een plaatselijke metalband speelt, is Lindner een opvallende persoonlijkheid. Daarmee zou hij leerlingen wel aan zich weten te binden, dacht hij, maar zo makkelijk was het niet. ‘Ze accepteren je, maar dat wil nog niet zeggen dat ze voor jou aan het werk gaan.’

Een opmerking van een collega, die hem op de achtergrond begeleidde, schudde hem wakker. ‘Hij zei: ‘Je bent een heel toffe docent, maar wanneer word je nou een keertje boos? Wanneer geef je je grenzen aan?’

‘Ik ben nu wel enigszins streng’, zegt Lindner grijzend. Hij spreekt tegenwoordig zo accentloos Nederlands dat leerlingen weleens twijfelen of hij echt uit Duitsland komt. ‘Normaal gesproken is er bij mij weinig onderhandelingsruimte.’

In zijn manier van lesgeven komen zijn Duitse roots vooral tot uiting in zijn hang naar structuur. ‘Ik ben heel georganiseerd in mijn werk.’ Lindner vouwt zijn handen en somt op: ‘Gestructureerd. Duidelijk. Goede planning. Toetsen worden op tijd nagekeken.’ Maar bovenal, zo benadrukt hij, hecht hij waarde aan een goede sfeer in de klas.

Cultuurverschillen

In voormalig Oost-Duitsland, zo weet Lindner, was de plaspauze klassikaal geregeld. ‘De hele klas moest tegelijkertijd naar de wc, en dan moest ook iedereen verplicht op de pot zitten, zelfs als je niet moest plassen.’ Dat gaat Lindner te ver, maar als een leerling naar de wc wil op het moment dat hij net een belangrijk onderdeel van de les aan het uitleggen is – ‘Het zijn altijd dezelfden’ – kan er een ‘Jetzt nicht’ klinken.

Nog altijd bestaat in Nederland volgens Lindner het vooroordeel dat het onderwijs in Duitsland een stuk autoritairder is. Zelf heeft hij dat niet zo ervaren. ‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat leraren naar me luisterden en er voor mij waren.’

Toen hij de vierde klas moest doubleren, was hij in shock toen hij bij leerlingen in de klas kwam die de leerkracht bekogelden met een natte spons. Dergelijke taferelen heeft hij in Nederland nooit meegemaakt. ‘Hoogstens een propje.’

Soms gaan echter ook zijn eigen leerlingen over de schreef. ‘Duitsland heeft een naziverleden, dus heel zelden komt het voor dat ik een swastika op tafel getekend zie staan.’ In zo’n geval gaat hij met de leerling in gesprek, ‘want diegene heeft blijkbaar niet begrepen wat wel en niet kan’.

Puberhumor waar Lindner wel van gediend is, is het befaamde fragment uit de komedieserie Rundfunk, waarin een gefrustreerde leraar Duits (gespeeld door acteur Pierre Bokma) met zware tongval de klas meedeelt dat iedereen ‘een on-vol-doende’ heeft. Daarna voert hij bruisend van leervermaak een dans op, met de landkaart van Duitsland op de achtergrond. ‘Als de leerlingen die video op hun telefoon laten zien, dan lach ik met ze mee.’