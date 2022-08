De verrijkte pindakaas van Plumpy’Nut redt kinderlevens, maar wordt steeds duurder

Beeld Getty

De export van graan uit Oekraïne mag sinds kort dan weer langzaam zijn hervat, de ondervoedingsproblematiek is in veel Afrikaanse landen nog altijd hardnekkig. Het jongste slachtoffer van de oorlog is Plumpy’Nut, een calorierijke pasta van verrijkte pindakaas die het leven van een ondervoed kind kan redden. Stijgende kosten van de ingrediënten en distributie leiden ertoe dat de rood-witgekleurde zakjes steeds duurder worden. Als het product nog duurder wordt, kunnen honderdduizenden kinderen minder geholpen worden.

Fabrikant Nutriset heeft de prijs van de zakjes sinds mei vorig jaar met 23 procent verhoogd, waarbij 9 procent van die prijsstijging direct is veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. In een brief die het bedrijf naar zijn klanten stuurde, stelde het dat de kosten van ingrediënten en transport door de effecten van de oorlog met maar liefst 39 procent zijn gestegen.

Plumpy’Nut-pasta wordt door ngo’s RUTF genoemd, ready-to-use therapeutic food. Het mengsel is in 1996 uitgevonden door André Briend. Jarenlang zocht de Franse voedingskundige tevergeefs naar een goede manier om zo veel mogelijk voedingsstoffen met elkaar te mengen, tot hij aan de keukentafel een eurekamoment beleefde, geïnspireerd door een pot Nutella: wat nou als hij een pasta zou maken met alle benodigde ingrediënten?

Tot de uitvinding van Briend was ‘F100’ de standaard in de wereld van de noodvoeding. Die mix van gedroogde melk, vitamines en mineralen moest echter gemengd worden met schoon drinkwater, dat op veel plekken waar ondervoeding voorkomt niet of slecht beschikbaar is. Bovendien was F100 niet erg lekker, waardoor het lastig was om aan kinderen te geven. Briend mengde de F100-formule met pinda’s, melkpoeder, suiker, plantaardige olie en mineralen en vitamines.

De pasta van Briend bleek revolutionair. Dat kwam vooral doordat de zakjes eenvoudig te gebruiken zijn en gemakkelijk te vervoeren. Bovendien blijven ze lang houdbaar en kunnen ze buiten de koelkast worden bewaard. Dat maakt de pasta-achtige substantie ideaal voor hulporganisaties, die de zakjes uitdelen aan ernstig ondervoede kinderen in de leeftijd van 6 tot 24 maanden. Ook worden ze veel gebruikt in aansterkklinieken, waarnaar kinderen met acute ondervoeding worden doorverwezen.

Nutriset, het Franse bedrijf waarmee Briend is gaan samenwerken, is nog altijd de grootste fabrikant van het product. Het bedrijf zegt vorig jaar 9,7 miljoen kinderen geholpen te hebben. Volgens Nutriset wordt alle winst geïnvesteerd in voedingsonderzoek en is het patent op Plumpy’Nut beschikbaar voor een symbolische prijs.

Beeld Nutriset

Gevaarlijk moment

‘De oorlog in Oekraïne heeft op veel manieren invloed op de kosten van RUTF en de levering van onze programma’s’, zegt Siméon Nanama, voedingsadviseur voor Unicef in West- en Centraal-Afrika. Unicef koopt jaarlijks bijna 80 procent van de wereldvoorraad RUTF en is daarmee de grootste afnemer ter wereld. Tegen persbureau AFP zei een collega van Nanama dat het uitdelen van de zakjes 12 miljoen dollar meer kost dan het vóór de oorlog in Oekraïne zou hebben gekost.

Volgens Nanama komt de prijsstijging op een gevaarlijk moment voor veel Afrikaanse landen. ‘Het komt nog eens boven op het ernstige gebrek aan voedselzekerheid dat is ontstaan door jaren van conflicten, klimaatverandering, droogte en de impact van covid’, zegt hij. ‘Als gevolg hiervan zien de zwaarst getroffen landen het percentage ernstige ondervoeding onder kinderen stijgen, en wij voorspellen dat dit alleen maar erger zal worden.’

Het kinderfonds van de Verenigde Naties verwacht dat de prijs van het noodvoedsel door de oorlog in Oekraïne de komende maanden nog eens met 16 procent kan gaan stijgen. Dat zou betekenen dat er 600 duizend minder kinderen gevoed kunnen worden, met alle gevolgen van dien.

Toegenomen vraag

Een van de landen die hard worden getroffen door onder meer de gevolgen van klimaatverandering is Somalië, waar droge regenseizoenen voor acute ondervoeding zorgen. Volgens de Somalische tak van hulporganisatie Save the Children zijn er 1,7 miljoen kinderen ondervoed, van wie er 400 duizend heel ernstig aan toe zijn.

‘Vorig jaar kostte één doos met 150 zakjes voeding 35 euro’, zegt Binyam Gebru, plaatsvervangend landendirecteur van Save the Children in Somalië. ‘Nu is dat 44 euro.’ Gebru’s organisatie koopt in bij het Franse Nutriset, wat betekent dat het noodvoedsel dat Save the Children uitdeelt uit Frankrijk moet komen. ‘In plaats van vier maanden duurt het nu zes maanden voor het product hier aankomt’, aldus Gebru. ‘Dat ligt aan de toegenomen vraag, maar ook aan een gebrek aan containers en drukte op havens.’

Lokaal geproduceerd

Toch schieten ook de prijzen van RUTF-zakjes die door Afrikaanse fabrikanten worden gemaakt omhoog. Door de oorlog in Oekraïne wordt een beroep gedaan op melk-, graan- en plantaardige olieleveranciers die eerder vooral ingrediënten voor de zakjes leverden, zegt Riaan Oosthuizen, directeur van de Zuid-Afrikaanse RUTF-fabrikant GC Rieber Compact. ‘Dat betekende een enorme stijging van de kosten van grondstoffen.’ Voor Oosthuizen zijn de prijzen van zowel olie als melkpoeder, dat vooral duurder werd vanwege prijzig veevoer, inmiddels bijna verdubbeld.

Ook Dhiren Chandaria en zijn dochter Nikita, die in Kenia aansterkzakjes maken met hun bedrijf Insta Products, hebben hun import- en transportkosten flink zien stijgen. ‘Ik heb in de veertig jaar dat ik zaken doe nog nooit zoiets als dit meegemaakt’, zegt ceo Dhiren Chandaria. ‘De prijzen die transportbedrijven hanteren zijn zeven keer hoger dan voorheen. Het is belachelijk, ik kan me niet voorstellen dat de brandstof zoveel duurder is geworden.’ Naast prijsspeculatie ondervinden veel bedrijven volgens Chandaria ook nog eens schade van de hoge energieprijzen, die door de oorlog in Oekraïne hard zijn gestegen.

Nieuwe recepten

Riaan Oosthuizen probeert in Zuid-Afrika nieuwe recepten voor zijn RUTF-producten te ontwikkelen. Dat is lastig, stelt hij, omdat het eindproduct aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen. ‘Ondervoede kinderen hebben een zeer zwak immuunsysteem’, legt Oosthuizen uit, ‘waardoor een ziekteverwekker als salmonella al dodelijk kan zijn.’ Het produceren van RUTF vindt om die reden plaats onder strenge hygiënische omstandigheden, ‘grenzend aan farmaceutisch niveau’.

Veel producenten van RUTF zijn om die reden nog sterk afhankelijk van geïmporteerde grondstoffen, zoals melk en pinda’s. Sinds een paar jaar probeert het Keniaanse Insta Products daarom samen te werken met gemeenschappen in de noordelijke Turkana-regio. Daar investeert het bedrijf in kleinschalige boerderijen die pinda’s kweken. Maar ook die regio werd onlangs getroffen door extreme droogte.

‘We ontdekten dat de pinda-oogst voor veel mensen in Turkana noodzakelijk was om de ergste periode door te komen’, zegt Nikita Chandaria. ‘Zij konden veel van hun pinda’s namelijk zelf opeten. We zien nu dat de oogst in die gebieden de gevolgen van de stijgende voedselkosten een beetje kan verlichten. Mensen in rurale gebieden voelen de gevolgen van de inflatie veel meer dan wij in steden.’ Tegelijkertijd betekent dit voor Insta Products dat het minder pinda’s uit Turkana krijgt om in zijn RUTF-producten te verwerken.

Ook andere Afrikaanse producenten gebruiken al lokaal geproduceerde pinda’s, ziet Unicef-adviseur Siméon Nanama. ‘Samen met de particuliere sector werken we aan de ontwikkeling van nieuwe producten, die een andere bron van eiwitten dan melk gebruiken’, zegt hij. Ook lopen er tests waarbij pinda’s vervangen worden door ingrediënten als sorghum, een graansoort die op veel plekken in Afrika goed beschikbaar is. ‘We hopen dat we binnenkort andere opties zullen hebben die minder duur zijn, maar net zo efficiënt om ondervoeding tegen te gaan en kinderlevens te redden.’