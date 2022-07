De verre vrienden van de ‘Dutch farmers’: waarom het boerenprotest een internationaal symbool werd van uiterst-rechts

Donald Trump sprak zijn steun uit, zoals ook Marine Le Pen, Trumps oud-adviseur Michael Flynn en een groep Canadese demonstranten dat deden – en dat in één weekend. Hoe de Nederlandse boeren een internationaal symbool werden voor de strijd tegen de internationale elite.

Ze kwamen de boeren steunen, ónze boeren. Van 5.000 kilometer verderop.

Een stoet van voertuigen en voetgangers rolde zaterdagmiddag door de straten van Ottawa, de hoofdstad van Canada, en stopte voor het gebouw van de Nederlandse ambassade. Tientallen demonstranten droegen Nederlandse en Canadese vlaggen ondersteboven en spandoeken met bekende leuzen als ‘No farmers no food’. Aan het eind van de dag waren 103 parkeerboetes uitgedeeld, twaalf auto’s weggesleept en was één persoon gearresteerd.

Een van de demonstranten droeg klompen. ‘Ik ben hier om mijn familie in Holland, die ook boeren zijn, te steunen’, zei deze Joyce Rombouts uit het dorpje Arnprior tegen de krant Ottawa Citizen. Eerder protesteerde ze tijdens de truckersblokkade van Freedom Convoy in het voorjaar. Rombouts had toen net haar baan verloren bij een consultancykantoor, omdat ze zich niet had laten vaccineren. ‘We moeten vechten voor onze vrijheid hier in Canada en voor boeren overal ter wereld.’

Diezelfde dag sprak Michael Flynn, de oud-generaal die kortstondig de veiligheidsadviseur van toenmalig president Trump was, op de Dam in Amsterdam in een video de Nederlandse demonstranten toe. ‘Vandaag’, zei hij, ‘zijn we allemaal Nederlandse boeren.’ Ook Marine Le Pen, leider van Rassemblement National, sprak zaterdag haar steun uit.

Een dag later was het Trump zelf die tijdens een toespraak voor conservatieve jongeren in de Amerikaanse staat Florida stelde dat Nederlandse boeren ‘dapper vechten tegen de klimaattirannie van hun overheid’. ‘Ze willen je vee afpakken!’, zei hij dreigend. ‘En jij bent daarna aan de beurt.’

Kruisbestuiving

Opzienbarende steunbetuigingen voor de Nederlandse boeren, allemaal in één weekend. Er is een kruisbestuiving gaande tussen ogenschijnlijk ongerelateerde protestbewegingen. Dat was zaterdag te zien op de Dam, waar een bonte mix aan demonstranten ageerde tegen de stikstofmaatregelen, vaccins en de media - onder meer. Maar het is ook een wereldwijde beweging, zoals de voorbeelden hierboven illustreren. Hoe kan het dat een nationale kwestie zoals de stikstofcrisis en het verzet daartegen internationaal wordt opgepikt? En waarom zijn the Dutch farmers zo’n onweerstaanbaar symbool voor de internationale strijd tegen de elite?

Op 6 juli, een dag nadat de politie gericht heeft geschoten op de trekker van de 16-jarige boerenzoon Jouke Hospes, landt de Brit Lewis Brackpool op Schiphol. In een filmpje voor zijn 24 duizend volgers op Twitter zegt hij dat hij de boerenprotesten komt verslaan voor Rebel News, een nieuwskanaal dat ‘the other side’ brengt. Via crowdfunding wil hij zijn reis bekostigen. Hij legt uit dat de Nederlandse overheid de stikstofuitstoot ‘40 procent wil verminderen voor 2030’.

Een veeg teken volgens hem, want dat is ook het jaartal van de Agenda 2030 van het World Economic Forum (WEF), waar premier Mark Rutte ook banden mee heeft (in werkelijkheid is dit de naam voor de duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties). Het is dan ook geen verrassing, zegt Brackpool, dat het WEF wederom ‘up to no good is’. Dit is geen lokale kwestie, volgens hem. ‘Dit gaat heel veel landen raken. Want Nederland is een grote exporteur van voedsel wereldwijd. Kortom, het is moeilijk om niet te zien dat dit allemaal van bovenaf bedacht is.’

Canadese demonstranten steunen de Nederlandse boeren voor de Nederlandse ambassade in Ottawa. Beeld REUTERS

In zijn korte video zit al bijna het hele verhaal dat hij en vele anderen telkens blijven herhalen: de stikstofcrisis in Nederland past precies in de ‘globalistische’ agenda van het World Economic Forum en is ontworpen om de bevolking onder de duim te houden. Het WEF heeft in werkelijkheid niets te maken met het stikstofbeleid in Nederland. Het is vooral een jaarlijks congres in Davos waar rijken en (oud-)politici samenkomen om te praten en netwerken.

‘The Great Reset’

Een paar dagen later, op 8 juli, verschijnt Eva Vlaardingerbroek, oud-FvD’er, met een boerenzakdoek om haar nek geknoopt in een uitzending van Tucker Carlson op Fox News, een van de best bekeken nieuwsprogramma’s van de VS. Zij heeft het over een ‘verzonnen stikstofcrisis’. De boeren staan volgens haar in de weg van de plannen van ‘The Great Reset’. Er is maar één term voor het beleid van Mark Rutte, zegt ze, ‘en dat is communisme.’

Er is een grote, wereldwijde verwevenheid tussen uiterst-rechtse politici, influencers en opiniemakers die een gezamenlijke afkeer van mainstreammedia hebben en er alles aan doen om een cultuurstrijd aan te wakkeren in zoveel mogelijk landen. Een terugkerend element daarbij is de complottheorie van een globalistische elite die de bevolking wil ondermijnen en controleren, onder meer met klimaatbeleid.

Om dat complot te bestrijden, zoeken deze figuren elkaar overal ter wereld op én benadrukken ze dat dit gevecht op het wereldtoneel gevoerd moet worden. Weinig is zo globalistisch als de strijd tegen de globalisten. ‘We zijn ons aan het verbinden’, schreef FvD-voorman Thierry Baudet maandag op Twitter. ‘En we gaan jullie verslaan.’

Er komen meer vloggers, influencers en journalisten uit alternatief-rechtse en complothoek naar Nederland. Figuren als Katie Daviscourt (100 duizend volgers) die zich The Post Millennial noemt en Keean Bexte (200 duizend volgers) van het kanaal The Counter Signal, die het heeft over de ‘left-wing government of Mark Rutte’.

Ook Michael Yon, die correspondent is voor de podcast War Room van oud-Trump-strateeg Steve Bannon, vliegt op 3 juli naar Nederland. In de podcast zegt hij: ‘Dit gaat niet over klimaatverandering, dit gaat over totalitaire controle. Een complete take-over.’ Bannon omschrijft de protesten als: ‘Hun strijd is tegen Davos, tegen Brussel, tegen de EU. Het is een universele strijd die overal gaat plaatsvinden en al is verspreid naar Italië en nu ook naar de rest van Europa gaat.’

Protest van actiegroep Nederland in Verzet in Amsterdam. Beeld ANP

In weer een nieuwe podcast vraagt Bannon aan Yon hoe het kan dat de boeren, die normaal zulke fatsoenlijke, patriottische, hardwerkende burgers zijn, in opstand komen tegen hun koning? Yon zegt dat koning Willem-Alexander, die feitelijk niets met het stikstofbeleid te maken heeft, aan de leiband ligt van Klaus Schwab, de baas van het WEF. Het doel is volgens Yon om de wereldwijde voedselvoorziening lam te leggen, net als de energiemarkt. ‘Nederland is de op een na grootste exporteur van voedsel ter wereld. Het is het perfecte doelwit.’

De kleine man die gepiepeld wordt

Voor deze internationale beweging zijn de boeren het ideale symbool. Populisme draait in de kern om de strijd tussen de elite en een geïdealiseerd volk. Dat volk zou nobel zijn, hardwerkend en in toenemende mate ongehoord. Voor radicaal-rechts representeren de boeren de kleine man die gepiepeld wordt door de macht en nu eindelijk in opstand komt.

In een fragment over de boerenprotesten dat al bijna drie miljoen keer bekeken is op YouTube, zegt een commentator op de rechtse zender Sky News Australia dat ‘de wereldwijde elite, zeker de linkse, beweert op te komen voor de arbeidersklasse, maar het is overduidelijk dat ze dat niet doen’. En: ‘Die ronduit minachtende houding naar de middenklasse en arbeidersklasse is inmiddels veranderd in haat.’

‘In de ogen van populistisch radicaal-rechts zijn regeringen in liberale democratieën niet begaan met de dagelijkse, basale en belangrijke noden van ‘het volk’’, zegt Bàrbara Molas, een Canadese onderzoeker en coauteur van twee boeken over radicaal-rechts, die na de zomer zal beginnen bij The International Centre for Counter-Terrorism in Den Haag. ‘Ze zouden bezig zijn met beleid dat tussen regeringen onderling is afgesproken in plaats van met de wensen van burgers. Radicaal-rechts probeert de democratie af te schilderen als ondemocratisch. Alleen ‘het volk’ zou weten wat echte democratie is.

Videoboodschap van Michael Flynn bij protest in Amsterdam. Beeld ANP / Sandra Uittenbogaart

Behoud van de grond

In die ideale democratie gaat individuele vrijheid boven alles, het recht om te doen wat je wil gaat voor het algemeen belang.’ Zie bijvoorbeeld het verzet tegen de coronamaatregelen door deze groep, of nu tegen de stikstofmaatregelen.

Er is nog een factor die de boeren tot ideaal symbool maakt: ze strijden voor het behoud van hun grond. En die grond speelt een rol binnen het nativisme, een belangrijk onderdeel van de ideologie van radicaal-rechts. Nativisme is de xenofobe variant van nationalisme, het geloof dat er een zuiver volk aan een natie ten grondslag ligt. Dat volk is historisch gebonden aan een bepaald gebied en wordt bedreigd door invloeden van buitenaf, zoals immigranten.

‘Deze boeren zijn daar al duizenden jaren’, zei Steve Bannon in zijn podcast. Zijn verslaggever Yon: ‘De Friese boeren, de oude Vikingen, zij zijn het kloppend hart van dat land. Ze hun land ontnemen is een aanval op de cultuur.’

Dit is ook het idee dat FvD-Kamerlid Thierry Baudet verspreidt. Er is een diepere, spirituele band tussen de boeren en hun land, suggereerde hij begin juli in The Epoch Times, een populaire site die door The New York Times een ‘desinformatiemachine’ werd genoemd. ‘Het zijn trotse familiemensen die hun eigen zaak hebben, van hun land leven, die een sterke verbinding voelen met de geschiedenis en de natuur van dit land. Daarom zijn ze een directe bedreiging voor de post-territoriale, post-identitaire agenda van de globalisten.’

De traditionele manier van leven

‘Het idee is dat er een samenzwering is tegen het volk en de traditionele manier van leven’, zegt Molas. ‘Dat geeft radicaal-rechts een opening om te beginnen over de zuiverheid van de natie, het nativistische idee dat de Europese, witte bevolking beschermd moet worden tegen regeringen die integratie en multiculturalisme zouden promoten.’

‘Ze doen dit omdat ze het land van de boeren willen gebruiken om immigranten op te huisvesten’, zei Eva Vlaardingerbroek tegen Tucker Carlson, de omvolkingstheorie toepassend op deze kwestie. Op GBNews, de Britse variant op Fox News, vroeg een presentator aan diezelfde Vlaardingerbroek hoe het toch kan dat ‘deze incompetente regeringen’ het land van boeren afnemen om huizen te bouwen ‘voor ongeschoolde immigranten die westerse landen importeren op industriële schaal’.

Daar had de Nederlandse wel antwoord op. ‘Natuurlijk is Bill Gates hierbij betrokken’, zei ze. ‘Dit is de man die wil dat we zijn ‘Beyond Burger’ eten, zijn andere neppe, synthetische vlees en natuurlijk zijn insecten. Dit is de toekomst die deze mensen voor ons in gedachten hebben. Als je de voedselvoorziening in handen hebt, dan heb je controle over de mensen.’

‘En je weet nooit hoe gemanipuleerd deze insecten zijn en welke wonderlijke vaccinaties hij in die kleine, aantrekkelijke insecten heeft gestopt’, zei de presentator – waarmee ogenschijnlijk uiteenlopende kwesties tóch weer samenkwamen.