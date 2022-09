De verre voorganger van Charles III werd gewoon Karel genoemd, waarom hij dan niet?

Naar de Britse koning Karel I werd een Nederlands sigarenmerk vernoemd.

Behalve van zijn onthoofding is de 17de-eeuwse koning Charles I, de verre voorganger van de nieuwe koning Charles III, vooral bekend als propagandist van het roken. De reden daarvan was dat hij veel inkomsten aan accijnzen binnenkreeg. In 1914 besloot de van Amsterdam naar Eindhoven verhuisde sigarenmaker Henri van Abbe daarom een sigaar te lanceren met zijn naam: Karel 1. Het doosje en de bandjes toonden zijn portret.

Dat het Karel 1 werd in plaats van Charles 1 was omdat namen van monarchen, steden en landen in vorige eeuwen allemaal werden vernederlandst. De Franse koningen Louis 1 tot en met de onthoofde Louis XVI werden in Nederland Lodewijk genoemd, net als de Beierse koning Ludwig.

Charles II werd Karel II, de koning die verschillende oorlogen tegen de Nederlandse Republiek voerde en het ministerie van Financiën sloot toen het geld op was. De 17de-eeuwse Britse koningen James I en II heetten hier Jacobus I en II. De Spaanse koning Felipe II, de grote vijand van Willem van Oranje, werd in Nederland Filips genoemd. Maar de huidige Spaanse koning Felipe VI, die Charles III maandag komt condoleren, houdt in Nederland gewoon zijn Spaanse naam.

Wenen, niet Wien

Vreemde namen werden in de 17de, 18de en 19de eeuw bijna automatisch vernederlandst, zegt hoogleraar historische sociolinguïstiek aan de Universiteit Leiden Gijsbert Rutten. Neem de namen van bijna alle landen: Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Oostenrijk. Zelfs kleinere landen als Ierland, Noorwegen en IJsland. Ook buitenlandse steden kregen Nederlandse namen: Wien werd Wenen, Paris heette in Nederland Parijs. De Duitse steden Köln en Aachen, die niet op één dag werden gebouwd, kregen de namen Keulen en Aken.

‘Jean sans Peur werd Jan zonder Vrees’, zegt Rutten. ‘Eigenlijk is dat pas de laatste eeuw, misschien wel de laatste decennia, echt veranderd. Nu respecteren we gewoon de buitenlandse namen. Soms draaien we het nu zelfs terug. Het vernederlandste Peking heet nu Beijing, zoals de Chinezen het zelf uitspreken.’

De omslag heeft ook te maken met het feit dat Nederlanders nu en masse buitenlandse talen spreken. In het verleden was dat voorbehouden aan de elite, waardoor voor het volk een Nederlandse naam moest worden bedacht.

Canterbury heette vroeger in Nederland Kantelberg, zegt Jeroen Duindam, wetenschappelijk directeur bij het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Calais en het Nauw van Calais waren ooit Kales en Nauw van Kales. Er zijn niet altijd momenten aan te geven waarop werd besloten dat de namen als Kantelburg en Kales moesten worden veranderd. Namen worden bepaald door tijdperken, modeverschijnselen en machtsposities. Als Charles I en Charles II erin waren geslaagd de Nederlandse Republiek te veroveren en bij het Verenigd Koninkrijk in te lijven, hadden ze nooit Karel geheten. Dan zou vandaag onze eigen koningin Elizabeth worden begraven.