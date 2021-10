‘De Veroordeling’ en ‘De Slag om de Schelde’ grote winnaars op Nederlands Filmfestival

Fedja van Huêt met een Gouden Kalf voor de beste hoofdrol speelfilm met de film De Veroordeling. Beeld ANP

Als er een ‘grote winnaar’ dient te worden aangewezen van het vrijdagavond in de Utrechtse Stadsschouwburg voltrokken Kalverengala, komt De Veroordeling wellicht het meest in aanmerking. Het elfmaal genomineerde drama van regisseur Sander Burger, die de Deventer moord- en mediazaak secuur verfilmde, won Gouden Kalveren in de belangrijke categorieën beste film, scenario, hoofdrol (Fedja van Huêt als Netwerk-journalist Bas Haan) en bijrol (Yorick van Wageningen als ‘de klusjesman’).

Maar ook De Slag om de Schelde zegevierde tijdens de slotavond van het 41ste Nederlands Film Festival. Het oorlogsspektakel van regisseur Matthijs van Heijningen junior, dat reeds vijfhonderdduizend bezoekers trok, kreeg vijf kalveren toebedeeld door de leden van de Dutch Academy For Film (DAFF). De film won in de categorieën beste camera, montage, geluid, kostuums en production design. Nét eentje meer.

En dan was er Kom hier dat ik u kus, de eigenzinnige verfilming van Griet Op de Beecks bestseller, waarvoor Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden het Kalf voor beste regie wonnen, ook zo’n voorname trofee.

De Nederlandse filmindustrie produceerde dit jaar een opvallend sterke en diverse oogst, terwijl de bioscopen langdurig dicht waren, of slechts deels bezet vanwege de virusbeperkingen. Met de aantekening dat De Oost er tijdens de gala-avond wel wat bekaaid af kwam. Jim Taihuttu’s historische oorlogsdrama over de excessen van Nederlandse militairen tijdens de koloniale strijd om Nederlands-Indië, een film die véél debat losmaakte, won één categorie. Het kreeg een Gouden Kalf voor de beste filmmuziek: voor de sfeervolle gamelan-klanken van Gino Taihuttu, muzikant en vader van regisseur Jim Taihuttu.

Saillant, maar zeker niet onverdiend, waren de twee bekroningen van het spel van Fedja van Huêt en Yorick van Wageningen in De Veroordeling. Het kalf van Van Wageningen werd in ontvangst genomen door de echte klusjesman, Michaël de Jong. Die dankte journalist Bas Haan en de filmmakers voor het terugkrijgen ‘van ons leven’, ook namens zijn vriendin, die in de film wordt geacteerd door Lies Visschedijk.

Vooraf leefde de vrees onder sommige acteurs dat de keuze van het festival en de Academy om de Kalveren voor acteurs en actrices voortaan samen te voegen tot genderneutrale categorieën nadelig zou kunnen uitpakken voor de actrices, wat ook meteen bewaarheid werd. Van Wageningen stapte eerder uit de Academy uit onvrede over de aanpassing van de acteercategorie. Ook bij de televisieserie-kalveren wonnen twee acteurs binnen dat nieuwe speelveld: Werner Kolf (beste hoofdrol in Commando’s) en Michel Sluysmans (beste bijrol inThe Spectacular).

Wel won actrice Laura Bakker het dit jaar aan het prijzenpakket toegevoegde Kalf voor beste hoofdrol in een korte film, voor haar spel in Heartbeats. Mocro Maffia (Achmed Akkabi, Bobby Boermans en Victor D. Ponten) won de categorie beste dramaserie. Het Kalf voor beste lange documentaire was voor Shadow Game (Els van Driel, Eefje Blankevoort), waarvoor jonge vluchtelingen kriskras door Europa werden gevolgd. Vijf van de vluchtelingen uit de film waren aanwezig bij de uitreiking, om de prijs samen met de filmmakers in ontvangst te nemen. Het publiekskalf, de enige prijs die door stemmende kijkers wordt bepaald, ging naar komedie Bon Bini: Judeska in da House van Jandino Asporaat.