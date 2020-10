De vernieuwde coronawet is stukken beter, vindt de Kamer – maar is-ie goed genoeg?

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) en Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (D66) tijdens het debat over de coronawet in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Een ‘grote verbeteringsslag’, noemde eenpitter Femke Merel Van Kooten-Arissen de aangepaste coronawet woensdag. De wet wordt zeker ‘beter met de voorstellen die er nu liggen’, meende SP-Kamerlid Maarten Hijink instemmend. Ook Gidi Markuszower (PVV) moest het van het hart: de coronawet die nu voorligt, is er een ‘waarvan rechtsgeleerden inderdaad zeggen: dit is juridisch veel meer in orde’.

Maar vóór deze coronawet stemmen? Dat is ze, in elk geval nu nog, een brug te ver.

Gebrekkig voorstel

Het was om meerdere redenen een opmerkelijk debat, woensdag in de Tweede Kamer. Een debat waarin de regeringscoalitie even niet uit vier, maar acht partijen leek te bestaan, want de coronawet werd fanatiek meeverdedigd door GroenLinks, PvdA, 50Plus en SGP. Samen met de coalitiepartijen sleutelden zij de afgelopen weken flink aan het gebrekkige wetsvoorstel van minister De Jonge, met als resultaat duidelijke verbeteringen in onder meer de parlementaire controle op het coronabeleid.

Hun polderdrang stuitte echter op een muur bij PVV, Forum voor Democratie en de onafhankelijke Kamerleden Henk Krol en Wybren van Haga (die namens FvD het woord zei te voeren). Zij zijn het fundamenteel oneens met de ‘disproportionele’ coronawet, die grondrechten inperkt om het coronavirus te bestrijden.

Het was een debat dat eigenlijk drie maanden eerder had moeten plaatsvinden. Maar eerder was de coronawet die De Jonge had ingediend, om alle bestaande noodverordeningen te vervangen, Kamerbreed weggehoond. Ook een door hem aangescherpte versie voldeed nog lang niet aan alle eisen. Intussen was wel argwaan in de samenleving gewekt. Stuk voor stuk ontvingen de Kamerleden ‘duizenden’ bezorgde mails en brieven over de wet, die de vrijheid in de overtuiging van sommigen voorgoed zou beknotten.

Tegelijkertijd is doorgaan op de oude voet evenmin een optie. Formeel heeft de Kamer niets te zeggen over de huidige lokale noodverordeningen, een democratisch tekort.

Bijten

Wie na alle aanpassingen nog tegen de coronawet is, is feitelijk ‘vóór het huidige systeem’, stelde Maarten Groothuizen (D66). Dat lieten de tegenstanders van de wet zich niet aanpraten. ‘Eerst werden we als Nederlanders door de hond gebeten, nu door de kat’, ging PVV’er Markuszower op de creatieve toer. ‘Dat is misschien een iets minder harde beet. Maar nog steeds is het disproportioneel om Nederlanders te bijten.’

Ook de SP, de Partij voor de Dieren en Van Kooten-Arissen toonden zich nog niet overtuigd van de in de woorden van SP’er Hijink ‘halfbakken’ wet. Hij pleit voor een steviger positie van de Eerste Kamer bij het goedkeuren van het coronabeleid. De PvdD eist dat de nertsenhouderijen per direct worden gesloten.

De Jonge mag daar donderdag op reageren in de tweede helft van het debat. Hem staat een geseling te wachten: de Kamer rekent hem de maatschappelijke commotie na zijn eerste wetsvoorstel zwaar aan. Daardoor ‘zijn groepen tegenover elkaar komen te staan, zorgverleners uitgescholden en politici belaagd’, zei Van Kooten-Arissen. ‘Het draagvlak is ondermijnd’, vond ook Hijink. De vele amendementen, aangedragen door de Kamer, noemde hij uiterst pijnlijk voor De Jonge: ‘Een pak rammel.’