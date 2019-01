De verloren containers van de MSC Zoë: hoe gebeurde het en wat is de schade?

Goederen uit de containers van de MSC Zoë aangespoeld op de kust van Schiermonnikoog. Beeld EPA

1. Er is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de overboord geslagen containers, waarom?

De Maritieme Politie gaat in samenwerking met de Inspectie van Leefomgeving en Transport onderzoeken hoe het het vrachtschip zoveel containers kon verliezen en of dat het gevolg is van strafbaar handelen. Daarbij kijken zij of de Wet ter voorkoming van verontreiniging door zeeschepen is overtreden. Een officier van justitie van het Functioneel Parket, een afdeling binnen het OM, houdt toezicht. Naar verwachting zal het enkele weken tot maanden duren voordat er meer duidelijkheid is.

2. Wie zou er in overtreding zijn?

Daarover worden tijdens het onderzoek geen uitspraken gedaan, maar de Waddeneilanden hebben de Zwitserse rederij van het containerschip MSC Zoë aansprakelijk gesteld. Er is namens de rederij al een verzekeraar op de eilanden geweest om de schade te bekijken. Ook Rijkswaterstaat heeft de rederij verantwoordelijk gesteld.

3. Wat is de schade?

Over de financiële schade is nog niets duidelijk. Volgens het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) zullen de gevolgen voor het milieu nog decennia voelbaar zijn. Een aanzienlijk deel van de vracht bestond uit plastic voorwerpen, in zee breken deze af in kleine deeltjes die ongemerkt in de voedselketen van zeedieren terecht kunnen komen. Zeevogels en vissen kunnen bovendien verstrikt raken in de voorwerpen.

4. Hoe zit het met die giftige stof die is gevonden?

Er is in ieder geval één container met 280 zakken organisch dibenzoyl peroxide overboord geslagen. Deze giftige, poederachtige substantie wordt gebruikt voor de productie van plastic of rubber en kan bijtende reacties geven als het in aanraking komt met de huid. Er zijn inmiddels twee zakken van aangespoeld op Schiermonnikoog. De meldkamer Noord-Nederland raakte vrijdagmorgen tijdelijk overbelast door meldingen over de vondst van de zakken. Dit bleek echter om een andere substantie te gaan. De Veiligheidsregio Fryslan heeft daarop een signalement verspreid van de zakken die wel een giftige inhoud bevatten.

5. Hoe nu verder?

Inmiddels zijn zo’n 35 van de 270 zeecontainers gelokaliseerd, hiervan zijn 22 aangespoeld op de eilanden. De Kustwacht zoekt nog naar containers in zee, maar heeft sinds donderdag niets meer waargenomen boven het wateroppervlak. Dit zou kunnen betekenen dat ze naar de bodem zijn gezonken. De rederij heeft een bergingsbedrijf aangewezen om de containers en hun inhoud uit zee te vissen. Met sonarschepen wordt gezocht naar gezonken exemplaren. De lading die nog in zee drijft, zal de komende dagen door een sterke noordwestenwind waarschijnlijk blijven aanspoelen op de Waddeneilanden.