De vergeten oorlogsslachtoffers: Oekraïnes zwervende honden en katten

Een Oekraïense soldaat met een zwerfpuppy. Beeld Oekraïense ministerie van Defensie.

Het beeld van Krim, gezeten tussen de brokstukken van zijn verwoeste huis in Dnipro, schokte eind september velen in Oekraïne. Middenin een oorlog die dagelijks talloze soldaten en burgers het leven kost, was daar plotseling de hond die trouw wacht hield bij het puin. Uren eerder had een Russische raket het huis vernietigd.

Krim, genoemd naar het bezette schiereiland, overleefde als enige de aanval. Onder het puin bevonden zich de lichamen van Natalia, haar twee kinderen Ivan en Vasylisa en haar moeder Alla. Haar man, een soldaat, was aan het front. De foto van de wachtende hond, en een video hoe Krim tussen de brokstukken zoekt, greep veel Oekraïners aan.

Parlementsleden, mensenrechtenactivisten, journalisten, kunstenaars en gewone burgers spraken zich op sociale media massaal uit over het drama door de massale Russische raketaanvallen. ‘We huilen allemaal’, twitterde parlementslid Kira Roedyk.

This is Krym, the dog. He survived the missile attack yesterday in Dnipro. His family didn’t. A grandmother, mother, 2 kids were killed. Their house destroyed. Apparently a father of the family serves in the Armed Forces of Ukraine. Krym was crying. He didn’t want to leave. pic.twitter.com/EpMDuh5vTM — Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) 30 september 2022

Plotseling overleden

‘Krim rouwde om zijn vermoorde familie’, aldus Oleksandra Matvitsjoek, die de mensenrechtengroep Center for Civil Liberties leidt dat dit jaar mede de Nobelprijs voor de Vrede won. Burgemeester Borys Filatov van Dnipro bezocht de hond dagen later bij de dierenarts en gaf hem te eten. Een maand later maakte de gemeente plotseling bekend dat Krim, die hartklachten had, was overleden. ‘Rust zacht’, twitterde regeringsadviseur Anton Herasjenko.

Na bijna tien maanden oorlog wordt het aantal militaire doden en gewonden aan Oekraïense en Russische kant geschat op ruim tweehonderdduizend. Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 6.700 burgers omgekomen. Maar net als in elke oorlog, raken ook dieren verstrikt in de oorlogswoede. Overal op het strijdtoneel, in verwoeste en verlaten dorpen, stuiten soldaten op honden en katten die door de verlaten straten zwerven.

De beelden van burgers op de vlucht die met alle macht hun huisdieren proberen mee te nemen, droegen mede bij aan de grote sympathie voor de Oekraïners in het Westen. Bij Irpin droeg een bewoner haar grote hond over een pad nadat een cruciale brug was verwoest. Een bejaarde vrouw werd uit het stadje bij Kyiv geëvacueerd met haar twaalf honden. En de foto van een man die een 12 jaar oude Duitse herder over zijn schouder droeg naar de Poolse grens, liet zien hoe vluchtelingen alles deden om hun huisdieren mee te nemen naar hun nieuwe leven in het buitenland.

Breakfast is the most important meal of the day! pic.twitter.com/hnC8bVHIFg — Defense of Ukraine (@DefenceU) 14 november 2022

Wreedheid

De vooraanstaande Canadese dierenbeschermer en hoogleraar Kendra Coulter was onder de indruk. ‘De toewijding die het Oekraïense volk aan dieren heeft getoond, laat zien dat zelfs in de gevaarlijkste tijden het menselijk vermogen tot wreedheid alleen wordt geëvenaard door ons vermogen om moedig en barmhartig te zijn’, schreef Coulter in een opiniestuk. ‘We kunnen meer zijn dan gewoon mens. We kunnen echt menselijk zijn.’

Het dierenleed in Oekraïne leidde ertoe dat de internationale hulpverlening voor dieren snel op gang kwam. De internationale dierenbeschermingsorganisatie IFAW gaf financiële noodhulp aan dierenorganisaties in Oekraïne en de buurlanden waarmee tot oktober ruim 75 duizend dieren konden worden geholpen. De organisatie is ook een project gestart, samen met dierenklinieken in de vier grootste Oekraïense steden, om twintigduizend huisdieren te vaccineren en te chippen. Ook moeten vierduizend dieren gesteriliseerd worden.

De winter en het uitvallen van de energievoorziening verergeren het dierenleed nog meer. ‘Het dierenwelzijnsprobleem in Oekraïne is enorm’, aldus IFAW. ‘Het aantal zwerfdieren groeit, maar er komen ook steeds meer berichten binnen over wilde dieren, zoals leeuwen en tijgers, die mensen als huisdier houden en waarvoor ze niet meer kunnen zorgen.’

How many cats can you count? Thank you @natemook for helping to get food to the pets in Kramatorsk, Ukraine. Winter is here and they need our support. pic.twitter.com/e7EeC8H1lg — Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) 8 december 2022

Overleven

Ook dierentuinen komen in problemen door de strijd. Soms gaat het goed. Zo konden elf leeuwen van een dierentuin in Odesa na een maandenlange reddingsoperatie van dierenbeschermers worden overgebracht naar de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Dat de winter ook voor dieren erg koud wordt, benadrukte burgemeester Filatov van Dnipro zaterdag opnieuw. Maar de Oekraïners zullen er zich doorheen slaan, samen met hun huisdieren, verzekerde hij. Op Facebook plaatste Filatov een foto waarop te zien is hoe hij zijn hond Maloy omhelst. Het beest had hij gewikkeld in een deken, omdat de verwarming het niet deed door de Russische raketaanvallen. We redden het wel, benadrukte de burgemeester. ‘Zonder jou’, sneerde hij richting de Russen.

Het Oekraïense leger plaatst op sociale media eveneens regelmatig dierenfoto’s van honden en katten die gered worden. Soldaten gaan gewillig op de foto met ze. Op video’s is ook te zien hoe ze de dieren te eten geven. ‘Elk leven telt’, twittert het ministerie van Defensie bij een filmpje waarin is te zien hoe een militair een hondje ophaalt uit een veld en naar collega’s brengt op een pantserwagen.

Dnipro mayor Borys Filatov wraps up his dog Maloy who is cold because of blackouts in Ukraine. Filatov added that Ukrainians will cope with it. The main thing is to be free from Russia. #UkraineWillWin



📸 Borys Filatov/Facebook pic.twitter.com/lhMYVklP9Z — UkraineWorld (@ukraine_world) 10 december 2022

Hond als therapeut

De beelden zijn ook bedoeld om de harten te winnen van het buitenlandse publiek. Want een leger dat zich zo inzet voor het redden van dieren midden in een verwoestende oorlog, zo is de verkapte boodschap, verdient ieders steun. Aan het front helpen geredde honden en katten de militairen om te overleven, vertelde een soldaat onlangs in een opiniestuk in de Washington Post over het dierenleed tijdens de oorlog.

De eenheid van Jehor Firsov, die meevecht in de bloedige strijd om Bachmoet, adopteerde de hond Yur nadat hij op de soldaten af kwam lopen. ‘Yur lijkt meer op een therapeut’, aldus Firsov. ‘Elke keer als de soldaten een minuutje hebben, komen ze naar hem toe en aaien hem – het lijkt hun stress te verlichten en ze voelen zich beter.’