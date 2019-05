De verdeling van de EU-topbanen is Lego voor gevorderden

Dinsdag buigen zowel de fractieleiders van het Europees Parlement als de regeringsleiders zich over de selectieprocedure voor de vijf EU-topbanen die beschikbaar komen. Een evenwichtige verdeling van die banen valt niet mee.

De uitslag van de Europese verkiezingen bepaalt mede de verdeling van de vijf EU-topbanen die beschikbaar komen: de nieuwe voorzitters voor de Europese Commissie (opvolger Jean-Claude Juncker), de Europese Raad (opvolger EU-president Donald Tusk), de ECB (opvolger Mario Draghi) en het Europees Parlement (opvolger Antonio Tajani) alsook een nieuwe EU-buitenlandchef (opvolger Federica Mogherini). Tusk liet eerder deze maand weten te streven naar een akkoord over een totaalpakket eind juni.

Om 10 uur ’s ochtends vergadert de ‘conferentie van voorzitters’, de club van fractieleiders in het Europees Parlement. De nieuwe verhoudingen zullen voelbaar zijn, met christen- en sociaaldemocraten die samen voor het eerst geen meerderheid meer hebben en de Groenen en liberalen als kingmakers bij toekomstige compromissen. Naast het voorzitterschap van het parlement – al ruim tien jaar een handjeklapdeal tussen christen- en sociaaldemocraten – buigen de fractieleiders zich over de Spitzenkandidaten. Houden ze vast aan dit systeem dat de grootste partij in het parlement de voorzitter levert voor de Commissie? Dit is hun moment, anders nemen de regeringsleiders het voortouw.

De christendemocratische Europese Volkspartij (grootste in het parlement) is overtuigd voorstander, maar hun Spitz – de CSU’er Manfred Weber – ligt slecht bij de andere partijen. De EVP zal niet zonder slag of stoot het Commissievoorzitterschap (de machtigste baan in de EU) aan de sociaaldemocratische rivaal Frans Timmermans overlaten. De liberalen op hun beurt zijn verdeeld over het systeem van de Spitzenkandidaten en hebben bovendien een eigen populaire kandidaat: de Concurrentiecommissaris Margrethe Vestager.

Gevoelig

Hoe gevoelig het ligt, bleek maandagavond. Weber had drie andere fractieleiders (sociaaldemocraten, Groenen, liberalen) uitgenodigd voor een etentje op een geheime locatie om de grote ‘conferentievergadering’ voor te bespreken. Socialisten en liberalen hielden de boot nadrukkelijk af, allergisch voor elk EVP-initiatief dat riekt naar business as usual. Ook als ze daarmee het risico lopen dat bij gebrek aan eenheid in het parlement de regeringsleiders het voortouw nemen.

Om 18 uur dinsdagavond ontmoeten de regeringsleiders elkaar voor een diner. Na een eerste evaluatie van de Europese verkiezingen, beraden ook zij zich over het Commissievoorzitterschap en de andere topbanen. Wat bij Tusk, premier Mark Rutte en hun collega’s op tafel ligt, is Lego voor gevorderden. Politieke kleur, verhouding man/vrouw, oost-west, zuid-noord, grote/kleine landen én geschiktheid moeten in elkaar passen voor een evenwichtige verdeling van de banen. Over namen wordt dinsdag nog niet gesproken, wel over de procedure: Tusk zal het mandaat krijgen de komende weken alle landen en het Europees Parlement te consulteren, met het oog op een akkoord op 21 juni.