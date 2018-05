De verdedigingswal van het Kremlin brokkelt langzaam maar zeker af

Een stuk van het wrak van MH17 nabij het Oekraïense dorp Hrabove. Foto Reuters

1. ‘Het was een Oekraïens gevechtstoestel’

Vier dagen na de ramp komt de Russische regering met een eerste verdediging. Het ministerie van Defensie beweert dat MH17 afweek van zijn koers en is neergehaald door een Oekraïens SU-25 gevechtstoestel. Hoge Russische militairen baseren zich op radargegevens, zeggen ze. De staatstelevisie zendt de radarbeelden uit en toont een Oekraïense piloot die geschoten zou hebben.

2. ‘Het was een Israëlische raket of een aanval op Poetin’

In de maanden na de ramp brengen Russische media die onder controle van het Kremlin staan, allerlei theorieën de wereld in. Staatszender RT (voorheen Russia Today) suggereert op basis van deskundigen dat MH17 is neergehaald door een Israëlische Python-raket. Andere theorieën: Oekraïne probeerde een vliegtuig met president Poetin neer te halen; MH17 is vanuit de cockpit opgeblazen; de Amerikaanse CIA zit erachter.

3. ‘Toch een BUK, maar geen Russische’

Op 13 oktober 2015 gooit de Russische regering haar vorige beweringen de prullenbak in. Het Kremlin schaart zich achter Almaz-Antej, de Russische maker van de Buk. Die stelt, enkele uren voordat de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn MH17-rapport presenteert, dat het geen Buk kan zijn, want de vorm van de aangetroffen raketfragmenten zijn niet vlinderdas-vormig. De Onderzoeksraad stelt dat er wel degelijk vlinderdas-vormige fragmenten gevonden zijn.

4. ‘Het waren in elk geval niet de separatisten’

In september 2016 komt het Russische ministerie van Defensie met nieuwe radarbeelden. De beelden spreken tegen wat het ministerie eerder zelf beweerde: dat er een Oekraiens gevechtsvliegtuig was. De radarbeelden tonen geen Buk-lancering in separatistengebied, stelt het ministerie. Wel mogelijk: de raket kwam van de Oekraïense kant.

5. ‘Het onderzoek is een anti-Russische campagne’

Het Kremlin kwam vrijdag niet meer met eigen theorieën. Dat hoeft ook niet, stelde minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, want het internationale onderzoek is gewoon het zoveelste westerse complot.

