De verandermanager die uitstekend kon leven met de onafwendbare dood voor ogen

Ben Verleg

Het was op Texel dat Ben Verleg van een bevriende boswachter kreeg uitgelegd hoe harmonieus en nauwgezet de kolonie lepelaars haar trek naar de andere kant van de wereld organiseerde. Als voormalig topadviseur van de gemeente Amsterdam en verandercoach vroeg hij zich toen af of er parallellen waren tussen het gedrag van vogels en managers. Het leidde in 2010 tot zijn boek Gevleugeld Leiderschap, waarin hij aan de hand van veertien vogels evenzoveel leiderschapstypen uiteenzette.

In de heruitgave, toen al bekend was dat hij binnen afzienbare tijd dood zou gaan, voegde hij de zwaan toe aan het gezelschap: de gracieuze hoogheid. Als een zwaan wilde hij sterven: sierlijk en met een rotsvast vertrouwen. Het was ook een knipoog naar de uitdrukking ‘zwanenzang’, het laatste werk van een leven.

Zijn leven was op zijn 21ste radicaal op de schop gegaan toen Verleg, als rechtenstudent, te horen kreeg dat hij de ziekte van Hodgkin had. De zware bestralingen zouden niet zonder gevolgen blijven, was de verwachting. Vanaf dat moment stelde hij niets meer uit.

In plaats van advocaat werd hij verandermanager. In die periode leerde hij ook zijn toekomstige vrouw Dorine Sijpkens kennen. Al op die eerste avond in Nijmegen vertelde hij dat ze er niet op moest rekenen dat hij oud zou worden. Dorine: ‘Maar ik was zo verliefd. Ik besloot het erop te wagen.’

Als organisatiedeskundige werkte hij onder meer bij de gemeente Amsterdam, waar hij de dienstverlening aan burgers moest verbeteren. Dat verliep moeizamer dan gedacht. Het bracht hem ertoe in 2012 te promoveren op dat vraagstuk, met de omstreden Noord-Zuidlijn als casus.

Creëer eerst samen draagvlak en neem dan pas een besluit, luidde de belangrijkste van zijn twaalf aanbevelingen. Niet dat de overheid er veel lering uit trok, concludeerde hij vlak voor zijn dood in het Eindhovens Dagblad, verwijzend naar de stikstofcrisis. ‘Het probleem is niet de stikstof. Het is probleem is dat de overheid twintig jaar niets doet en dan ineens van alles wil. Dan is het niet gek dat je weerstand van de boeren krijgt.’

In september 2021 was Verleg aan het bridgen toen de arts belde. Hij had al langere tijd last van zijn hart, maar de vaten rond het hart waren prima. In de lever waren echter grote afwijkingen te zien, wat paste bij galwegkanker. Toen later de oncoloog vertelde dat er geen behandeling meer mogelijk was, gaf hij hem een hand en stapte op. Dorine: ‘Hij accepteerde direct dat hij dood zou gaan en besloot het beste van de resterende tijd te maken.’

Hij ging varen, fietsen, uit eten, vogels kijken en ontving veel bezoek. Er kwam een mooiere, herziene versie van zijn boek. En hij ging blogs schrijven voor kanker.nl. Met zijn nichtje maakte hij in de laatste week van zijn leven een Snapchat-account aan.

Hij vond de naderende dood vooral erg voor zijn vrouw. Hij hield haar voor om te proberen te genieten van het unieke van het rouwproces. ‘Je kunt het maar één keer doen.’ Nu loopt ze in Spanje de Camino. ‘Ik moet mezelf uitvinden na een relatie van dertig jaar’, zegt ze aan de telefoon. ‘Het is nog 66 kilometer tot Santiago. Daarna kom ik terug in een groot leeg huis, zonder Ben.’

Op 16 september sliep hij in, thuis in Friesland, in zijn eigen stoel en met een grote glimlach, 66 jaar oud. Door bij de dag te leven had hij geen bucketlist. Alles was gedaan, alles gezegd. Het leven was voltooid, al had het ook nog tien jaar langer mogen duren.