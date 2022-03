De Van Reenenschool geeft les aan Oekraïense kinderen: ‘Het belangrijkst is dat ze zich veilig en gelukkig voelen, pas dan kun je leren’

Juf Eleonore Jansma van de Van Reenenschool helpt een Oekraïense jongen met rekenen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Wat een mooie oorbellen heb je, Anastasia!’ De 7-jarige Jouleys, leerling van groep 4 van de Van Reenenschool in Bergen, wijst naar de gouden ringetjes in de oren van haar nieuwe klasgenoot. Die kijkt haar wat glazig aan.

De Oekraïense Anastasia spreekt nog geen Nederlands. Vandaar dat Jouleys haar tijdens deze eerste schooldag een rondleiding door het gebouw geeft. Er is ook een vertrouwd gezicht bij: haar nichtje Diana. Drie jaar geleden verhuisde zij al naar Nederland, dus nu kan ze mooi helpen met vertalen. Al is dat volgens Jouleys nergens voor nodig. ‘Ik kan zelf ook een beetje Oekraïens’, zegt ze trots. ‘Privjet!’

Anastasia is de zesde leerling uit Oekraïne die zich heeft ingeschreven op de Van Reenenschool, een ruim opgezette openbare school aan de rand van het bos. Hun aantal zal nog oplopen, verwacht directeur Wijbe van der Meer. Hij heeft die middag een afspraak met zeven Oekraïense ouders, die onderdak hebben gevonden in de manege van het populaire vakantiedorp. Ook zij willen hun kinderen graag inschrijven.

Weerstand

Ze zijn wat Van der Meer betreft allemaal welkom. ‘Het zit in de genen van onze school om vluchtelingen op te vangen’, zegt hij, verwijzend naar de Syriërs die eerder al kwamen. Hun komst leidde destijds tot reuring bij ouders, die vreesden dat het onderwijs negatief zou worden beïnvloed. ‘Wat beslist niet het geval bleek te zijn’, zegt Van der Meer. ‘De leerresultaten bleven van constante kwaliteit. Je merkt wel dat de Oekraïense vluchtelingen een meer westerse achtergrond hebben, ze passen zich iets makkelijker aan.’

Een groot verschil met de Syrische leerlingen, die vaak na een paar weken al doorverhuisden naar een andere gemeente, is bovendien dat de Oekraïense kinderen vermoedelijk langer zullen blijven. Hoelang? Dat weet niemand.

Die onzekere factor maakt dat organisaties momenteel worstelen met de vraag hoe het onderwijs voor Oekraïense kinderen naar behoren kan worden ingericht. Kunnen ze het beste naar scholen op de terreinen van asielzoekerscentra, die al de nodige ervaring hebben met anderstaligen en traumaverwerking? Naar internationale schakelklassen? Of is het logischer om de kinderen online lessen aan te bieden in het Oekraïens – een vorm van onderwijs waar ze in de coronatijd al de nodige ervaring mee hebben opgedaan?

‘Er zijn nog geen concrete plannen’, zegt Boudien Bakker van de primair-onderwijstak van Lowan, een organisatie die scholen ondersteunt in het bieden van onderwijs aan vluchtelingen en andere nieuwkomers. ‘Wij verwijzen het liefst naar een taalschool, zodat ze straks in het reguliere onderwijs mee kunnen komen als de oorlog toch langer blijkt te duren.’

Oekraïense jongen Arsen peinst over een rekensom op de Van Reenenschool. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Haar collega Hariëtte Boerboom, die voor de voortgezet-onderwijsafdeling van Lowan werkzaam is, onderstreept dat Oekraïense ouders in de eerste week na aankomst in Nederland waarschijnlijk nog niet bezig zullen zijn met het zoeken naar een geschikte school voor hun kinderen, omdat ze eerst moeten bekomen van de vlucht. ‘Daarna is het belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk onderwijs aangeboden krijgen, in een omgeving met de nodige ondersteuning en begeleiding.’

Lerarentekort

Vanwege een speciale regeling hebben Oekraïense kinderen direct na aankomst recht op onderwijs. Maar of scholen die mogelijkheid ook kunnen bieden, is nog maar de vraag. ‘Wij willen ze graag lesgeven en hiervoor is ook draagvlak’, zegt Janneke Wormhoudt, directeur van de Bataviaschool in Amsterdam. ‘Het probleem is alleen: er is een groot lerarentekort. En dit tekort wordt groter met meer schoolgaande kinderen.’

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft de overheid om die reden geadviseerd om Oekraïense vluchtelingen met een achtergrond in het onderwijs te werven. Op de Van Reenenschool in Bergen is dit idee al werkelijkheid geworden: de Oekraïense Oksana, die in haar thuisland docent was, helpt vrijwilliger Maaike van der Meer (de vrouw van de directeur) met de Nederlandse taallessen die sinds deze week zijn gestart op het zolderlokaal van de school.

Eén van de drie Oekraïense leerlingen die maandagochtend aan tafel zit, is haar 11-jarige zoon Arsen, een verlegen jongen met witte capuchontrui. ‘Kinderen’, zegt hij zachtjes, als Van der Meer een kaartje in de lucht houdt waar enkele poppetjes op staan afgebeeld.

Oksana vluchtte twee weken geleden vanuit Lviv naar Nederland. Die bestemming is niet toevallig gekozen: haar man was al hier, voor werk. Dat ze nu een handje helpt, doet ze voor haar kind, zegt ze in gebrekkig Engels. ‘Hij is heel erg onder de indruk van alles. Maar hij is ook blij dat hij naar school kan.’

De drie Oekraïense jongens, die toevallig dezelfde leeftijd hebben, doen tijdens de taalles hun uiterste best. ‘Het is ongelofelijk hoe snel ze het oppikken’, zegt Van der Meer, die in het verleden vaker les heeft gegeven aan nieuwkomers. ‘Deze kinderen hebben veel meegemaakt, het is nog lastig in te schatten hoe getraumatiseerd ze zijn. Dus ik wil ook creatief met ze aan de slag gaan. Theaterles, tekenen, kleien. Het is belangrijk dat ze kunnen ontspannen.’

Veilig en gelukkig

Na de taalles schuiven de drie Oekraïense leerlingen aan bij juf Eleonore Jansma uit groep 7, waar een stagiair op het bord een rekensom uitlegt in het Nederlands. Ze zullen lang niet alles meekrijgen, beaamt Jansma. ‘Maar het belangrijkste is dat ze zich veilig en gelukkig voelen. Pas dan kun je leren, anders lukt dat niet.’

Het valt haar op hoe makkelijk de Oekraïense leerlingen in korte tijd (ze zijn er nu ruim een week) integreren in de klas, wat ook te danken is aan het enthousiasme van hun Nederlandse klasgenoten, die ze met open armen ontvangen. ‘Ze doen gelijk mee met voetbal, hebben lol met elkaar. Als ik af en toe niet weet wat ik met ze aan moet, laat ik ze een spelletje op de gang doen. Laatst hebben ze Twister gedaan.’

Jansma is alvast aan het denken geslagen voor als er zo meteen nog meer Oekraïners bijkomen. Haar klas is met 28 leerlingen behoorlijk vol. ‘De thematafel achterin de klas kan best naar de gang’, peinst ze. ‘Als er geen plek is, dan maken we plek.’