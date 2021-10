De vaccinatiekloof tussen arme en rijke landen krimpt niet

Een man wordt gevaccineerd in Kinshasa, Congo. Congo is een van de landen waar het WHO-streven waarschijnlijk niet gehaald wordt. Beeld REUTERS

De wereldgezondheidsorganisatie WHO streeft ernaar dat eind 2021 in alle landen minstens 40 procent van de bevolking gevaccineerd is, en medio 2022 minstens 70 procent. Op basis van het huidige priktempo lijkt dat doel niet gehaald te worden. Vooral in veel Afrikaanse landen is de vaccinatiegraad nog erg laag. De eerdere WHO-doelstelling om eind september een mondiale vaccinatiegraad van 10 procent te bereiken is in ruim 50 landen niet gehaald. In de hoge-inkomenslanden is gemiddeld ruim 60 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. In de lage-inkomenslanden is dit minder dan 2 procent. De WHO roept op om een einde te maken aan deze ‘twee-sporen-pandemie’. De ongelijke verdeling van vaccins kan ook voor inwoners van rijkere landen vervelende gevolgen hebben. Als het virus blijft rondwaren is de kans op nieuwe mutaties groter. Secretaris-generaal van de VN António Guterres noemt de ongelijkheid ‘immoreel’ en ‘dom’.

Het herverdelingsprogramma Covax (voluit ‘COVID-19 Vaccines Global Access’) probeert de vaccinkloof te dichten. In totaal wil de alliantie van onder andere de WHO en hulporganisatie Gavi 4 miljard doses vaccins toedienen. Zo’n 2,5 miljard worden door Covax aangekocht, de rest wordt door landen gedoneerd. De meeste vaccins zijn tot nu toegezegd door de Verenigde Staten, bijna 300 miljoen.

Deze maand begint Nederland met het doneren van 27 miljoen vaccins via het internationale samenwerkingsverband. ‘Get one, give one,’ aldus demissionair minister De Jonge. Het is de bedoeling om minstens evenveel doses te doneren als er in Nederland aan inwoners zijn toegediend. Nederland leverde eerder vaccins aan Suriname, Kaapverdië en Indonesië buiten het Covax-programma om.