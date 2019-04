De vaccinatiegraad daalt: bewindsman Blokhuis tart het geduld van D66 en VVD

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid tijdens het Tweede Kamerdebat over vaccinatie. Beeld ANP

Staatssecretaris Blokhuis kondigde donderdag een onderzoek aan naar alternatieve maatregelen voor het huidige vaccinatiebeleid. In het voorjaar van 2020 verwacht de staatssecretaris de resultaten aan de Kamer te kunnen presenteren. Dat is veel te laat, vinden de regeringspartijen VVD en D66. ‘De urgentie van het onderzoek is te groot om pas over een jaar tot resultaten te komen’, liet Kamerlid Hayke Veldman (VVD) voor het debat weten. Tijdens het Kamerdebat donderdag drong Veldman bij Blokhuis aan op een snellere presentatie van de uitkomsten. Die reageerde terughoudend. ‘Een quick scan biedt niet de kwaliteit die het nodig heeft,’ antwoordde Blokhuis.

Coalitie verdeeld

De coalitie is verdeeld over het vaccinatievraagstuk. Binnen de coalitie stuiten VVD en D66 op de ChristenUnie, die een vrijblijvender beleid voorstaat. Blokhuis moet daartussen manoeuvreren. Hij ziet een vaccinatieplicht als een ‘nederlaag voor Nederland’. ‘Het is niet mijn eerste keuze, maar we laten de varianten in beeld brengen,’ aldus Blokhuis.

De voorzichtigheid waarmee Blokhuis opereert, stelt ook het geduld van D66 op de proef. In augustus spraken VVD, CDA, PvdA en SP hun steun uit voor een D66-wetsvoorstel waarmee kinderdagverblijven de mogelijkheid krijgen niet-ingeënte kinderen te weigeren. Het kabinet liet de juridische haalbaarheid en gevolgen voor de vaccinatiegraad onderzoeken, maar een presentatie van de resultaten is met twee maanden uitgesteld tot juli. Daardoor volgt de stemming hierover in de Tweede Kamer pas na het zomerreces.

Onzekerheid

Het is de vraag of de initiatiefwet een meerderheid in de Kamer behaalt. Donderdag tijdens het debat zette SP-Kamerlid Maarten Hijink alsnog zijn vraagtekens bij het plan. Volgens de SP gaat de wetswijziging niet ver genoeg en moeten alle crèches worden verplicht uitsluitend gevaccineerde kinderen toe te laten. Ook de VVD sprak twijfel uit of het voorstel van D66 de vaccinatiegraad daadwerkelijk opstuwt. De liberalen hechten veel waarde aan de uitkomsten van het onderzoek. Dat geldt ook voor coalitiepartner CDA.

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert een vaccinatiegraad van tenminste 95 procent aan te houden, zodat groepsimmuniteit gewaarborgd blijft en ziekten zich niet kunnen verspreiden. In Nederland schommelt de vaccinatiegraad inmiddels rond 90 procent, na jaren van daling. In een brief aan de Kamer schreef Blokhuis vorige week dat gezondheidsinstituut RIVM onderzoekt bij welke ondergrens het kabinet moet ingrijpen om een uitbraak te voorkomen.



Blokhuis’ beleid richt zich vooralsnog vooral op voorlichting. Ouders die twijfelen of vaccinaties weigeren, worden actiever benaderd door de Jeugdgezondheidszorg. Een andere maatregel om de dalende vaccinatiegraad te stelpen, is de zogeheten vaccinatiealliantie van ouders, artsen, verpleegkundigen en wetenschappers die het belang van vaccineren via sociale media moeten verdedigen. De alliantie zou op die manier desinformatie over vaccinaties weerleggen. Het actieplan heeft de zorgen in de Kamer over het dalende aantal vaccinaties vooralsnog niet kunnen wegnemen.