De twijfel van de zwevende kiezer: ‘Ik vraag me wel af: meent Rutte het echt?’

Melvin Heersema Beeld Eva Faché

Melvin Heersema (20), Delfzijl

Zweefde: tussen VVD, CDA en Forum voor Democratie

Gestemd: JA21

‘Ik geloof wel dat mensen fouten kunnen maken, maar bij Rutte zijn het er zoveel. Dat maakt het voor mij lastig. Het is goed dat hij bij Nieuwsuur verantwoording heeft afgelegd, al had het misschien eerder gekund. Ik vraag me wel af: meent hij het echt? Of doet hij het voor de beeldvorming? Ik heb geen hekel aan hem gekregen, zoals sommige mensen om mij heen, maar vraag me wel af hoe we hem weer helemaal kunnen gaan vertrouwen. De VVD heeft geen tweede man die geschikt is om de boel over te nemen, daarom blijft Rutte doorgaan. Hij ís de VVD. Ik verbaas me wel over partijen in de Tweede Kamer die eerst heel hard tegen Rutte waren, maar nu toch terugkrabbelen. Ook JA21. Zoals ik het begreep wilden ze eerst niet door met Rutte, maar nu houden ze toch de deur op een kier - als de bestuurscultuur maar radicaal verandert. Ik hoop dat ze hierin voet bij stuk houden. Mochten er toch nieuwe verkiezingen komen, dan ga ik kijken naar wat Omtzigt doet. Hij heeft momenteel een flinke aanhang. Misschien dat ik dan ook wel op hem stem.’

Marco Scheeringa Beeld Jiri Büller

Marco Scheeringa (50), Wolvega

Zweefde: tussen VVD & PVV

Gestemd: PVV

‘Het is heel makkelijk om alle schuld steeds maar op Rutte af te schuiven. Het werkt al jaren zo dat er in achterafkamertjes zaken besproken worden. Die dingen gaan gewoon zo. Ik zie het probleem niet. Iedereen valt maar over die foto van Ollongren en wat daar stond over Omtzigt. Maar ik verbaas me daar niet over en vertrouw Rutte gewoon nog als voorheen. We zijn namelijk allemáál als Rutte. En tuurlijk worden er wel eens dingen gezegd die niet voor het grote publiek bedoeld zijn. Ik vond het niet handig van Rutte om bij Nieuwsuur te gaan zitten. Eigenlijk liet hij zien: jullie hebben me in de tang. Hopelijk maakt hij niet weer zo’n rare sprong. Vergeet niet dat er ook mensen om hem heen hebben gestaan die hem voor fouten hadden kunnen behoeden. En daarbij: Kaag wist laatst ook niet meer of ze iets wel of niet gezegd had, omdat ze misschien in Niger zat. Waarom nemen we haar de maat niet?

‘Voor nieuwe verkiezingen hebben we geen tijd. Er moet nu gewoon snel geld naar de gedupeerden van de toeslagenaffaire en laten we er dan alsjeblieft over ophouden.’

Noura el Ayachi Beeld Jiri Büller

Noura el Ayachi (42), Schoonhoven

Zweefde: tussen VVD & D66

Gestemd: SP

‘Het is sowieso goed dat Rutte laat zien dat hij de Kamer en het volk serieus neemt. Hij heeft naar zichzelf gekeken en kijkt nu naar wat hij kan veranderen. Allereerst moet de bestuurscultuur aangepakt worden. Ik vind wel dat er nog weinig bekend is over hoe Rutte dat inhoudelijk wil gaan doen. Al jaren worden binnen het kabinet snelle keuzes en besluiten genomen. We hebben gezien dat daarmee de rol van de Kamer behoorlijk wordt ingeperkt. Hoe zal dit er dan in het vervolg uit gaan zien? Ik ben daar heel benieuwd naar.

‘Natuurlijk is er op dit moment nog van alles mogelijk en het zou kunnen dat er nieuwe verkiezingen komen. Ik heb Rutte bij Nieuwsuur ook horen zeggen dat de VVD in het landsbelang wellicht een stap terug moet doen en de oppositie ingaat. Maar ik denk wel dat we niet moeten vergeten dat de VVD bij de verkiezingen de grootste partij is geworden. Zelf heb ik nog niet mijn vertrouwen terug in Rutte, want ik wil eerst zien dat hij daad bij woord voegt. Alle ellende rondom de toeslagenaffaire moet nog worden opgelost, de gedupeerden zijn nog steeds niet geholpen.’