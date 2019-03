De Tweede kamer zit vol vragen over het Haga Lyceum

Leerlingen bij het Cornelius Haga Lyceum Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tijdens een onaangekondigd schoolbezoek van de Onderwijsinspectie op 6 maart aan het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam zijn de inspecteurs bedreigd met ‘mogelijke ordeverstoringen’. Een schoolbestuurder ‘kon niet garanderen dat hij zijn mensen dan in de hand zou houden’.

Dat onthulde minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) donderdag in een Kamerdebat. Eerder was al bekend dat de Inspectie die dag onverrichter zake was vertrokken. In een feitenrelaas van de Inspectie heette het nog omfloerst dat de schoolleiding ‘niet kon zorg dragen voor goed klimaat voor onderzoek’.

De Inspectie was op dat moment al bijna twee maanden op de hoogte van zorgelijke signalen van inlichtingendienst AIVD over grote aandacht voor de salafistische geloofsleer op de school. Zij had besloten een eerder opgesteld, positief conceptrapport over de kwaliteit van de school aan te houden en eerst verder verdiepend onderzoek te doen. Dat loopt nog.

Grote frustratie

In de Kamer heerste van links tot rechts grote frustratie dat noch minister Slob, noch minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) mogelijkheden ziet om het Haga Lyceum op korte termijn te sluiten. Als derde minister was ook Wouter Koolmees (Integratie, D66) naar de Kamer geroepen, die zei vaker te maken te hebben met ‘de spagaat tussen niet strafbaar maar wel problematisch gedrag’.

De onthulling van Slob over de bedreiging vergrootte de onvrede over de gang van zaken rond de school. De opstelling van de schoolbestuurders had een sanctie gerechtvaardigd, was het breed gedeelde oordeel. ‘Waarom is de minister zo voorzichtig?’, vroeg SP-Kamerlid Jasper van Dijk. ‘Dit is heel moeilijk te begrijpen’, zei VVD-Kamerlid Rudmer Heerema. ‘Het lijkt erop dat hier toch een aantal keer de boot gemist is’, aldus CDA-Kamerlid Michel Rog. ‘In tal van sectoren is bedreiging reden over te gaan tot sluiting’, concludeerde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

De overheid heeft het Haga-lyceum nooit gewild, maar moest na talrijke rechtszaken in september 2017 toch bekostiging verstrekken. Het leek goed te gaan op de school, totdat de AIVD op 15 januari meldde dat ‘richtinggevende personen binnen de school’ de helft van het curriculum aan de salafistische geloofsleer wilden wijden. Ook zouden zij integratie van de leerlingen verhinderen en een parallelle samenleving beogen.

Slob bleef bij zijn eerder deze week in het Vragenuur geformuleerde verweer dat er onvoldoende wettelijke basis is om de school nu te sluiten. Wel wordt aan aangescherpte wetgeving gewerkt, zowel voor het oprichten van nieuwe scholen als voor het verplichte vak burgerschap. Ook wordt het Burgerlijk Wetboek aangepast, om radicale antidemocratische krachten effectiever te kunnen aanpakken.

Geduld betrachten

De Kamer had ook veel vragen voor Grapperhaus. Als de inlichtingeninformatie voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aanleiding was om te reppen van ‘een bedreiging voor de nationale veiligheid’, zoals aan de Kamer was gemeld, waarom kunnen de schoolbestuurders dan niet strafrechtelijk worden vervolgd?

Grapperhaus betoogde dat bij het wegen van de inlichtingen was geconcludeerd dat ‘afwachten geen optie was’, maar dat dat iets anders is dan bewijs aandragen voor een strafrechtelijk onderzoek. ‘Soms moeten we in het leven geduld betrachten’, adviseerde hij de morrende Kamer.