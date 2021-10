De Tweede Kamer wil asielzoekers opvangen in... de Tweede Kamer

Caroline van der Plas (BBB) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2021. Beeld ANP

Van der Plas deed het verzoek aan het demissionaire kabinet in het debat over de evacuatie vanuit Afghanistan. ‘Asielzoekers worden vooral in de Nederlandse regio’s opgevangen en dit wordt op het bordje van de plattelandsgemeentes gelegd’, aldus Van der Plas. ‘Er is een groot gebrek aan opvangplaatsen, en veel gebouwen van de Rijksoverheid zijn deels niet in gebruik.’

De BBB-voorvrouw doelde daarmee onder meer op het nieuwe, tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag, dat ook wel B67 wordt genoemd. Dit gebouw, waar tot 2017 het ministerie van Buitenlandse Zaken was gevestigd, is eigenlijk te groot voor de Kamer. De bovenste verdiepingen worden daarom momenteel niet gebruikt.

Van der Plas wil dat het demissionaire kabinet onderzoekt of die etages geschikt kunnen worden gemaakt als opvanglocatie. Daarmee zou de druk op de huidige opvangcentra en de gemeenten worden verlicht. ‘De Rijksoverheid neemt zo haar verantwoordelijkheid.’

Tijdens de stemming op donderdag kon het voorstel van Van der Plas op een ruime meerderheid rekenen. Ze kreeg steun van de SP, GroenLinks, Bij1, Volt, Denk, PvdA, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie, SGP, Fractie Omtzigt en het CDA. Of het kabinet de motie uitvoert, is nog niet duidelijk.

Medewerking van gemeente Den Haag

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol benadrukte donderdag dat het Rijksvastgoedbedrijf voortdurend op zoek is naar geschikte locaties, maar dat er wel medewerking van de gemeente – in dit geval Den Haag – vereist is. In 2015 werd het voormalige ministerie van Sociale Zaken al eens tijdelijk gebruikt als opvanglocatie, toen dringend onderdak nodig was voor een groot aantal Syrische vluchtelingen.

Sinds eind augustus neemt het aantal personen die zich in Nederland melden met een asielverzoek toe, maar de capaciteit om mensen op te vangen blijkt ontoereikend. Dat komt vooral doordat een groot deel – meer dan eenderde – van de beschikbare opvangplekken bezet wordt door mensen met een verblijfsvergunning, die niet kunnen doorstromen door de wooncrisis.

Samen met gemeenten en provincies probeert het kabinet extra plekken beschikbaar te maken. Niet alleen komen er vanaf 1 november drieduizend nieuwe plaatsen bij, maar er wordt ook met gemeenten gewerkt aan nieuwe grote noodopvanglocaties.