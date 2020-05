De Tweede Kamer is terug (en kan haar opluchting niet verbergen)

Een kartonnen pop van premier Rutte met een SP-muts. De SP vergadert op de VVD-vleugel, omdat niet alle fractiekamers groot genoeg zijn om afstand te kunnen houden. Beeld ANP

Na weken waarin het (bijna) uitsluitend over de coronacrisis ging, sprak de Tweede Kamer vandaag weer over de toeslagenaffaire, het klimaatbeleid en asielzoekers. Kamervoorzitter Khadija Arib liet de teugels vieren.

En verder: zet het kabinet de versoepelingen door en hebben ambtenaren het gemunt op de rijken.

DE KAMER IS TERUG

Arib heeft het gemist

De SP die met afschuw spreekt over de toeslagenaffaire, Forum dat een einde wil aan het klimaatbeleid, de PVV die wil dat criminele asielzoekers het land worden uitgezet en D66 dat in de bres springt voor belaagde homoseksuelen. Op de eerste ‘gewone’ parlementaire dag sinds het uitbreken van de coronacrisis hervonden de partijen in de Tweede Kamer moeiteloos hun oude rollen. Alsof de tijd op het Binnenhof had stilgestaan.

De afgelopen weken moesten de Kamerleden op hun tong bijten. Terwijl de coronacrisis om zich heen greep, was in Den Haag geen ruimte voor andere debatten (op Hawija na). Met het stabiliseren van de situatie in het land zwol de roep aan om ook het parlementaire werk weer op te pakken. Vandaag was de eerste fysieke vergadering. Zonder publiek en met een strikt anderhalvemeterregime in de plenaire zaal, maar toch.

De Kamerleden konden zich nauwelijks inhouden: volgens NRC waren liefst 26 vragen aangemeld voor het Vragenuurtje. Kamervoorzitter Arib, normaal zo scherp op de tijd, stond toe dat de partijen er een Vragenanderhalfuurtje van maakten. Ook zij leek opgelucht. Toen Baudet zich weigerde neer te leggen bij de onwil van de Kamer om weer een debat te voeren over het klimaatbeleid, complimenteerde Arib hem. ‘U heeft als een leeuw gevochten.’

PERSCO VAN DE DAG

Toch maar versoepelen

Minister De Jonge en Premier Rutte. Beeld ANP

Het is niet goed of het deugt niet, verzuchtte Mark Rutte vorige week. Eind april vroeg de Kamer om ‘meer perspectief’ voor ondernemers en burgers die gebukt gingen onder de coronamaatregelen. Maar toen de premier met enige huiver zijn routekaart presenteerde, klonken opeens tegengestelde bedenkingen: gaan we toch niet te snel?

Vanavond maakt het kabinet waarschijnlijk bekend dat de geplande versoepeling in juni door kan gaan, ook al is de twijfel nog niet weg. Het voortgezet onderwijs mag deels weer beginnen, de basisscholen mogen vanaf 8 juni weer volledig open, meer treinen gaan rijden en de horeca mag onder strikte voorwaarden gasten gaan ontvangen, misschien al in het pinksterweekend.

Daarmee bereikt het Nederlandse coronabeleid een nieuwe, risicovolle fase. Met iedere versoepeling neemt het risico op een nieuwe uitbraak toe. Vooral PvdA en SP zetten daarom vraagtekens bij de strategie van het kabinet. SP-leider Lilian Marijnissen vreest dat Rutte ervoor kiest om het virus zich langzaam onder de bevolking te laten verspreiden.

Vooralsnog zwicht het kabinet niet voor die bezwaren. Rutte en gezondheidsminister Hugo de Jonge lichten de plannen vanaf 19.00 toe, met daarin waarschijnlijk ook een heus ‘coronadashboard’. Het nieuws - en wat het betekent - leest u uiteraard op onze site.

ONDERZOEK VAN DE DAG

Toch niet zo socialistisch

‘Een land dat in de kern diep socialistisch is.’ Werd vorige maand al om die uitspraak van premier Rutte gegrinnikt, een nieuw ambtelijk onderzoek naar mogelijke verbeteringen van het belastingstelsel maakt er de kachel mee aan.

Uit het gisteren gepubliceerde onderzoek blijkt dat de belasting over je salaris in Nederland relatief hoog is. Vermogende landgenoten zijn juist spekkoper, ook als je hun situatie vergelijkt met de gegoede burgerij in andere landen.

Erg socialistisch klinkt dat niet, erg eerlijk evenmin. Aan die ongelijkheid zou iets gedaan moeten worden, schrijven de ambtenaren. Om te voorkomen dat de lastendruk voor werknemers te hoog wordt, richten de ambtenaren hun pijlen op drie groepen die meer belasting zouden moeten gaan betalen: grootaandeelhouders, zzp’ers en gepensioneerden.

Bij 50Plus gaan alle alarmbellen af: volgens Martin van Rooijen - wordt hij wel of niet de nieuwe partijleider? - dreigen spaarzame ouderen te worden ‘geplunderd’. Een gevaarlijke woordkeuze, moet hij weten - partijgenoot Corrie van Brenk kwam er onlangs door in grote moeilijkheden.

Dit bedoel ik dus: Spaarzame ouderen worden door

D66/PvdA/GL ambtenaren geplunderd

Huis en gespaard vermogen wordt tot wel 5,5% belast. Ook als dat rendement er niet is. Huis is om in te wonen,levert geen inkomen op. Wel is woningwaarde absurd gestegen(4)https://t.co/4ex2SSUEUZ — Martin van Rooijen (@MvRooijen) 19 mei 2020

EN DAN DIT NOG

Discriminatie bij fiscus

In de toeslagenaffaire is het nooit lang wachten op het volgende hoofdstuk. Nu heeft het ministerie van Financiën aangifte gedaan van mogelijke ambtsmisdrijven bij de Belastingdienst.

Ambtenaren hebben zich bij de opsporing van fraude met kinderopvangtoeslag mogelijk schuldig gemaakt aan ‘knevelarij’ (het bewust onrechtmatig opeisen van een betaling) en ‘beroepsmatige discriminatie’. Vorige week bleek al dat de fiscus vaker mikt op mensen met een tweede nationaliteit.

Ietsje minder woekeren

Om Nederlanders te helpen die tijdens de coronacrisis ook nog worstelen met woekerrentes - lees het ijzingwekkende verhaal van Jeroen van Bergeijk, die undercover ging bij woekeraar Wehkamp - verlaagt het kabinet de maximale rente op kredieten van 14 naar 10 procent.

Minister Hoekstra (Financiën) benadrukt dat de verlaging vooralsnog een tijdelijke crisismaatregel is. In de tussentijd onderzoekt hij of de maximale rente structureel kan worden verlaagd.

Iedereen schooldirecteur

Niet tevreden met de school van je kinderen? Begin je eigen! Na de Tweede Kamer stemde vandaag ook de Eerste Kamer in met een wet waardoor het hebben van een religieuze overtuiging of speciale onderwijsvorm (denk aan jenaplanscholen) geen voorwaarde meer is voor het oprichten van een school.

Voortaan kan een nieuwe school betaald worden door de overheid als de initiatiefnemers kunnen aantonen dat er animo voor is. Dat wordt handtekeningen ronselen op het schoolplein en de sportclub.

Minister Slob in de Ridderzaal, de tijdelijke vergaderlocatie van de Eerste Kamer. Beeld Freek van den Bergh

