De Turkse verkiezingen vinden plaats op 14 mei, in een nieuwe realiteit

Turkije gaat zondag 14 mei naar de stembus om een parlement en een president te kiezen. Dat zei president Recep Tayyip Erdogan woensdag in een toespraak tot parlementariërs van zijn AK-partij. ‘De natie zal op 14 mei doen wat nodig is, als God dat wil’, aldus Erdogan.

Volgens de grondwet moeten de verkiezingen uiterlijk 18 juni worden gehouden. In geval van oorlog kunnen ze worden uitgesteld, niet vanwege een natuurramp. Eerder dit jaar had Erdogan al medio mei als verkiezingsdatum gesuggereerd, maar dat was vóór de aardbeving van 6 februari. De vraag was of de natuurramp hem van gedachten zou doen veranderen.

Door de aanhoudende economische problemen had (en heeft) de partij van Erdogan het vooruitzicht op een moeilijke verkiezingsstrijd. In de opiniepeilingen waren de AKP en haar coalitiepartner MHP de afgelopen paar jaar langzaam weggezakt. Een parlementaire meerderheid leek buiten bereik.

Voor de presidentsverkiezingen gold een dergelijk beeld, hoewel het daar lastiger is voorspellingen te doen. Erdogan is populairder dan zijn partij. Bovendien is nog altijd niet bekend wie de oppositie naar voren gaat schuiven als tegenkandidaat van de zittende president. De laatste maanden was bovendien een licht herstel zichtbaar voor de regeringscoalitie.

Ongenoegen

De aardbeving heeft alle strategieën, voorspellingen en analyses in de war geschopt. Waar de economie tot nu het enige grote strijdpunt was in de verkiezingen, zal het nu ook gaan om de aanpak van de regering in de dagen na de ramp en om de mogelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor de slechte staat van veel gebouwen.

Het ongenoegen daarover is tastbaar in de Turkse samenleving. De grote vraag is in hoeverre dit zwevende kiezers naar de oppositie zal trekken of AKP-stemmers van gedachten zal doen veranderen. In theorie zou de ramp ertoe kunnen leiden dat kiezers zich, uit behoefte aan nationale saamhorigheid, scharen achter de zittende macht en achter de zittende president als vaderfiguur. Mogelijk zal dat gevoel drie maanden na de ramp al zijn weggeëbd.

In ieder geval slijpt de oppositie de messen. Leider Kemal Kilicdaroglu van de centrumlinkse CHP, de leidende partij in de coalitie Tafel van Zes, heeft al diverse malen fel uitgehaald naar Erdogan, die hij direct verantwoordelijk houdt voor de catastrofale gevolgen van de aardbeving. Andere vertegenwoordigers van de Tafel van Zes doen hun duit in het zakje.

Het wachten is nu op het besluit van de oppositie over wie de tegenstander van Erdogan wordt in de presidentsverkiezingen. De CHP lijkt haar zinnen te hebben gezet op Kilicdaroglu zelf, ook al doet hij het in de peilingen aanzienlijk slechter dan twee prominente partijgenoten: burgemeester Ekrem Imamoglu van Istanbul en burgemeester Mansur Yavas van Ankara.

Wat Erdogan nu staat te doen, is als de wiedeweerga laten zien dat hij in staat is de verwoeste steden weer op te bouwen en de overlevende slachtoffers van de aardbeving een huis en een fatsoenlijk leven terug te geven. Ook zal hij op een geloofwaardige wijze moeten aantonen dat de overheid vanaf nu wél ernst zal maken met het naleven en controleren van de bouwvoorschriften.