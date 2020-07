De ‘Tuin van Engeland’ voelt de Brexit-nadelen, nu natuur plaatsmaakt voor douaneposten

Sevington Church in Ashford, waar de de regering land heeft opgekocht voor douanecontroles. Beeld Carlotta Cardana

Krekels tjirpen, vlinders fladderen en twee leeuweriken staan stil in de lucht. De oude korenvelden tussen Sevington en Mersham laten zien waarom graafschap Kent de Tuin van Engeland wordt genoemd, maar de akoestiek van de natuur wordt overstemd door de graafmachines die in de verte als bijbelse slangen hun opmars maken in dit verwilderde paradijs. ‘Geniet nog maar even van het groen’, zegt Sue, die met haar echtgenoot Dave door de velden loopt, ‘over een half jaar staan hier vrachtwagens. De Tuin van Engeland, zei je? De Tuin van de Brexit zul je bedoelen.’

Onlangs wachtte de omwonenden een onaangename verrassing toen de regering verklaarde dat het net ten zuiden van de stad Ashford een gebied van elf hectare had opgekocht. De braamstruiken, klaprozen en distels zullen plaatsmaken voor asfalt waarop douanecontroles zullen plaatsvinden, noodzakelijk omdat de Britten op 1 januari 2021 de gemeenschappelijke markt en de douane-unie gaan verlaten, handelsakkoord of niet. Onlogisch is de plek allerminst. Het ligt pal langs de M20 tussen Londen en de Kanaaltunnel, die een half uurtje verderop in de krijtrotsen verdwijnt.

Michael Gove, de minister die de voorbereidingen van de definitieve Brexit coördineert, heeft bezworen dat het met de overlast wel zal meevallen en ook Nigel Farage ontkent dat het graafschap dat hij jarenlang in het Europees Parlement vertegenwoordigde ‘de Tuin van Vrachtwagenparken’ gaat worden.

‘Er zal iets meer verkeer komen, maar catastrofaal is het niet,’ zo probeerde de opper-brexiteer zorgen weg te nemen. Voor de Brexit-stemmers, van wie er nogal wat zijn in dit deel van Engeland, neemt de Brexit hier concretere vormen aan, niet tot ieders tevredenheid.

Nieuwe paspoorten

Voor gewone burgers begint de Britse regering met een 100 miljoen euro kostende check, change and go-campagne. Daarin wordt de Britten uitgelegd dat ze op vakantie niet meer automatisch voor zorgkosten verzekerd zijn en dat de kans bestaat dat roamingtarieven terugkeren. Tevens is de eilandbewoners opgeroepen hun paspoorten te vernieuwen omdat de meeste EU-lidstaten geen reisdocumenten accepteren die minder dan zes maanden geldig zijn. Deze paspoorten zijn niet meer bordeauxrood, maar marineblauw, zoals vroeger, al zijn er nu klachten dat de nieuwe exemplaren eerder zwart dan donkerblauw zijn.

Wandelaars Sue en Dave uit Ashford vragen zich af wat de toegevoegde waarde is van de Brexit. ‘Voor ons wordt het leven alleen maar gecompliceerder,’ zegt de mannelijke helft van het stel, ‘we wonen voor de helft van het jaar in Spanje en nemen onze hond altijd mee. Nu moeten we vier maanden voor vertrek een bloedtest regelen en wachten op een speciaal dierenpaspoort. Het is allemaal niet onmogelijk, maar wel lastig en kostbaar.’ Uit onderzoek van de overheid is gebleken dat Leave-stemmers doorgaans minder goed voorbereid zijn, omdat ze niet geloven in mogelijke negatieve gevolgen van het verlaten van de EU.

Terug naar Spanje

In Sevington loopt Barry met zijn honden Bell en Lola. De halfgepensioneerde baas van een bouwbedrijf heeft uit afkeer van ‘Brusselse bureaucraten’ voor de Brexit gestemd. Hij baalt van de bouwplannen. ‘Het terrein zou aanvankelijk in Folkestone komen, maar dat ging wegens protesten niet door. Toen had ik al zo’n vermoeden dat wij aan de beurt zijn. Wat doe je er tegen?’

Barry met zijn honden: ‘Wat doe je ertegen?’ Beeld Carlotta Cardana

Hij vertelt een ‘Europeaan in hart en nieren’ te zijn. ‘Ik ben dol op Spanje, waar ik jaren heb gewoond en nog steeds een boot heb. Als ze alles hier volbouwen, ga ik het liefst terug, maar mijn vrouw wil voorlopig dicht bij de kleinkinderen wonen.’

Voor de Brexit stemde ook Angela, een oudere dame die een middagwandeling maakt door de velden waar zes overwoekende bunkers uit de Tweede Wereldoorlog mogelijk ook voor hun lot moeten vrezen. ‘Maar wist ik veel dat onze leiders er zo’n puinhoop van zouden maken’, zegt ze, ‘we graven een kuil en blijven graven.’ De plaatselijke Lagerhuis-afgevaardigde Damian Green is tegen de aanleg, maar de stem van deze remainer, een oud-studiegenoot van de voormalig Britse premier Theresa May, wordt amper meer gehoord in de Conservatieve Partij. Het stadsbestuur is voor de plannen, hopend op meer banen in de regio.

De noodzaak van nieuwe douanefaciliteiten – niet alleen in Kent, maar ook nabij Harwich, Holyhead en andere havensteden – is evident. Het beëindigen van het vrij verkeer van goederen en personen brengt verregaande controles met zich mee. In het net verschenen overheidsdocument The border with the European Union, importing and exporting goods staat dat vrachtwagenchauffeurs zelfs spullen als drank en sigaretten voor eigen gebruik moeten aangeven. Voor het Britse bedrijfsleven, dat naarstig op zoek is naar douane-experts, kost de overgang omgerekend 14 miljard euro.

Amazon-doos

In de dorpswinkel van Mersham evenwel blijft de uitbater, die niet met naam wil worden genoemd, achter haar keuze voor de Brexit staan. ‘Voor mij was het belangrijkste om immigratie een halt toe te roepen, omdat het land steeds voller wordt. Nu is het zaak om de bootjes tegen te houden waarmee migranten het Kanaal oversteken en in Kent arriveren.’ Het douaneterrein ziet ze liever niet komen. ‘Als de velden weg zijn, zijn ze voorgoed weg. Maar het is beter dan de Amazon-doos die er aanvankelijk zou worden neergezet. Nu kunnen we de kerktoren in de verte blijven zien, hopelijk.’

De kerktoren in de verte is nu nog zichtbaar. Beeld Carlotta Cardana

Bij Sevington Church, gelegen tussen een autoweg en het aan te leggen douaneterrein, is geen sterveling te bekennen. Op de deur hangt een briefje van koster John Donovan, die meldt dat het gebrek aan onderhoud sinds de coronacrisis heeft geleid tot de bloei van nieuwe planten op het kerkhof, waar meer insecten en vlinders dan ooit op afkomen. ‘Vossen en andere dieren’, zo staat er voorts, ‘hebben afgelopen maanden een nieuw pad geschapen.’ Maar dat is niets vergeleken bij de wegwerkzaamheden die een paar honderd meter verderop zijn begonnen.