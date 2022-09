De Troonrede in de schouwburg: alles op alles om er geen toneelstuk van te maken

Vlak voor de binnenkomst van de koning moest de schouwburg nog even worden gereinigd. Beeld Remko de Waal / ANP

Buiten is het uren tevoren nog rustig op straat. Prinsjesdag is heden ten dage een grote veiligheidsoperatie, waarbij van de vele genodigden vroege aanwezigheid wordt verwacht. Voor schrijver en programmamaker Splinter Chabot een uitgelezen kans om een nieuwe aflevering van zijn onregelmatige serie Ondertussen aan de hofvijver te draaien.

Binnen is duidelijk dat alles op alles is gezet om van de Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede Kamer geen toneelstuk te maken. In de zaal is een vloer aangelegd ter hoogte van het podium, zodat een grote ruimte is ontstaan waarin alle gasten op hetzelfde niveau zitten. Alleen de balkons verraden nog de theaterzaal. Ze brengen veel gezwaai van boven naar beneden en vice versa mee.

Eind vorige week was hier nog een voorstelling, sindsdien is dag en nacht gewerkt om deze ruimte een volwaardige vervanger van het origineel te laten zijn. Troon en neventroon, de honderden stoelen en het rostrum, waarop de voorzitter van de senaat en de griffiers zitten, zijn meegekomen uit de Ridderzaal. De hele operatie doet denken aan de nagebouwde Tweede Kamer in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken: kopiëren waar het kan, improviseren waar het moet.

Beige doeken

Vanaf 11.00 uur komen groepsgewijs de gasten binnen. De parlementariërs uiteraard, vertegenwoordigers van de Hoge Colleges van Staat, leden van het corps diplomatique en ook een vijftigtal uitverkoren burgers. De beige doeken die langs het plafond en de rode wanden zijn gedrapeerd, roepen eerder het gevoel van een tent dan een theater op.

Om 13.20 uur betreedt het koninklijke gezelschap de schouwburg, over de rode loper die dwars door de zaal ligt. Vlak voor hun komst zijn twee medewerkers nog druk met stofzuigen. De plaatsvervangend griffier heeft er een verklaring voor: ‘Zoals u hebt gezien, is een deel van het schelpenpad (van het Lange Voorhout, red.) mee naar binnengekomen, dus het tapijt wordt nog even gereinigd.’

Prinses Amalia, in december 18 geworden, is er voor het eerst bij. Ze gaat gekleed in een lange groene jurk. De kroonprinses beleeft moeilijke tijden. Ze moest afzien van een gewenst lidmaatschap van het Amsterdams studentencorps, vanwege misstanden daar. Volgens onbevestigde berichten zou ook zij inmiddels, net als sommige politici, doelwit zijn van een aanslag of een ontvoering.

Amalia neemt plaats naast haar oom en tante, prins Constantijn en prinses Laurentien. Prinses Beatrix was de laatste troonopvolger die naast haar ouders op het podium zat, in een tijd waarin ook de hofhouding in alle pracht en praal rond de troon stond geschaard. Daar is in de jaren zestig een eind aan gemaakt. ‘Versobering’, heette dat toen.

Minder hoedjes

De pers mag vanaf een van de balkons meekijken en ziet een eigentijdse versobering. Natuurlijk zijn er de bekende hoedjes, maar minder dan andere jaren en in elk geval minder extravert. Zorgelijke tijden vragen om terughoudendheid. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas heeft een boerenzakdoek om een strooien hoedje geknoopt. De politiek leiders Sigrid Kaag (D66), Attje Kuiken (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP) laten een hoofddeksel helemaal achterwege.

Alles lekt uit in Den Haag, behalve de Troonrede. Koning Willem-Alexander krijgt de tekst aangereikt van grootmeester Chris Breedveld, die leiding geeft aan de hoforganisatie. De hofdignitarissen zitten aan weerszijden van koning en koningin naast het podium, voor de toeschouwer vijf leden van de civiele hofhouding links, vijf van de militaire hofhouding rechts.

De Troonrede is lang in dit crisisjaar, maar iedereen is muisstil. Als het koninklijk gezelschap is vertrokken, worden de achterblijvende toeschouwers getrakteerd op het voor deze gelegenheid gecomponeerde muziekstuk Ode al vento (Ode aan de wind) van de jonge componist Max van Platen. Eenmaal weer op straat blijkt dat de serene sfeer binnen een keerzijde had: buiten waren er protesten en klonk boe-geroep. Zo is deze Prinsjesdag in de schouwburg inderdaad geen fictie, maar harde werkelijkheid.