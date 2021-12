De trend van 2021: een overheid die zich met uw privé bemoeit

Nog juist voor de lockdown kon ik naar de kapper en uiteraard kwamen we te spreken over ‘de maatregelen’. Mijn kapster is een verstandige vrouw, keurig gevaccineerd, maar had haar bijgedachten over de QR-code. Nu zijn het een paar prikken die ze in die code stoppen, zei ze, straks controleren ze via je iPhone dat je dit jaar al eens in Alicante bent geweest en mag je daarna niet meer vliegen.

Het leek me overdreven met al die privacywaakhonden en de overhaast waarmee eerdere ‘maatregelen’ weer waren ingetrokken. Ik kocht het kerstnummer van Elsevier en ging huiswaarts, en las de Huizingalezing van de schrijver David Van Reybrouck. Het was een apocalyptisch klimaatverhaal, en daar stond het. Van Reybrouck stelt voor om op uw telefoon een CO 2 -reserve te zetten. U kunt straks kiezen, ’s ochtends een hete douche, af en toe een vliegreisje of een wekelijks stukje vlees. Het wordt genoteerd en afgeboekt via uw iPhone.

David Van Reybrouck is de troetelessayist van menig notabele. Beeld Aurélie Geurts

Ik vroeg me af of die aardige liberale Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra blij was met dit verhaal. Van Reybrouck wilde eerder al verkiezingen afschaffen en is om die reden de troetelessayist van menig notabele. Hij bracht me wel op het idee van de politieke trend van het afgelopen jaar: de overheid heeft steeds opdringeriger opvattingen over hoe u het leven dient in te richten en bemoeit zich steeds meer met dingen die voorheen als privézaken golden. In de lockdown is dat uiteraard heel tastbaar en misschien onvermijdelijk. Maar ook wat betreft de andere omstreden thema’s van nu, klimaat, duurzaamheid, racisme, vertelt de overheid ons steeds opnieuw hoe het hoort en vooral hoe niet.

Ik kijk daartegenaan zoals mijn kapster. Geef de staat een vinger en een algoritme, en hij neemt de hele hand. De toeslagenaffaire maakt terecht wantrouwig. Er is, vermoedelijk door de opkomst van het populisme, een soort gebods- en verbodswellust geslopen in ons openbaar bestuur, dat tegenstand beschouwt als een extra stimulans. Tussen de regels van het regeerakkoord staat dat we niet langer verplicht worden afgekoppeld van het aardgas, wegens de indrukwekkende mislukking van dat voornemen. Hoho, dat gaat zomaar niet, was in het FD de reactie van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks), tevens voorzitter van de VNG-klimaatcommissie. Het mag wel mislukt zijn, maar de gemeenten waren net op stoom en alle procedures al in gang gezet. Hoe groter de weerstand, des te dieper de overtuiging van het eigen gelijk.

Arendo Joustra mag kiezen tussen een douche en een vliegreisje. Beeld Ivo van der Bent

Natuurlijk kan een democratische samenleving niet zonder ge- en verboden. Dat neemt niet weg dat telkens de vraag moet worden gesteld wat de rechtvaardiging is van burgerplicht en dwang, en wie de bewakers bewaakt. Mijn kompas is hier de politiek filosoof Isaiah Berlin, die midden in de Koude Oorlog zijn beroemde rede over vrijheid hield. Berlin, Joods en met ervaring van zowel nazisme als communisme, was zeer gevoelig voor vrijheidsbeperkingen.

Berlin schreef dat juist bij thema’s als gezondheid en rechtvaardigheid de overheid al snel aan het moraliseren slaat. David Van Reybrouck verbindt het klimaat met de dekolonisatie, zijn andere onderwerp. De opwarming is onze westerse schuld en de voormalige koloniën krijgen de rekening. Technische oplossingen zoals een paar kerncentrales volstaan niet. Ook het klimaat moet gedekoloniseerd worden; met zelfverwijt, boetedoening en herstelbetalingen, aldus Van Reybrouck.

De schoen wringt waar de overheid zich de rol van geweten aanmeet. De basis van democratie is de scheiding van privé en openbaar, en een staat die uw geweten met rust laat. Geen vrije samenleving zonder vrije gedachte. Maar, in de woorden van Isaiah Berlin, als we weten wat er moet gebeuren om tot de juiste samenleving te komen, hoeven de burgers alleen nog maar geholpen te worden om de goede opvattingen te hebben. Dan is er geen reden meer voor de scheiding tussen privé en openbaar, en mogen de mensen ook worden gedwongen.

Het gasverbod intrekken gaat zomaar niet, zei de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) in het FD. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Een prik is een technische oplossing voor de ziekte. De verleiding is groot om er een kans in te zien om na de pandemie andere, betere mensen terug te willen. Iets dergelijks geldt zeker voor die andere grote thema’s, duurzaamheid, inclusiviteit, diversiteit. Als je erop let, is de overheid maar al te bereid om zich met de vrije gedachte te bemoeien. Zo bestaat er een overheidscode voor de kunst die diversiteit verlangt, op straffe van het intrekken van subsidie. Merkwaardig dat in kunstkringen nauwelijks een onvertogen woord viel, want zo wordt kunst propaganda. Afgelopen jaar kwam daar een code voor een ‘nieuwe taal’ bij, die in woordkeus respect afdwingt voor een waaier aan seksuele geaardheden. Wie de taal van bovenaf wil veranderen, wil het denken veranderen.

Zo kan ik een tijdje doorgaan. Vorige week had het Journaal een item over een cursus blijf-van-je-medewerkster-af voor europarlementariërs. De journalist vertelde ons hoe bar en boos de toestand in Straatsburg is. Daarna maakte een strenge D66-vertegenwoordigster duidelijk dat wie niet wil meedoen, zijn naam terugziet op een openbare lijst. ‘Hij mag het zijn kiezers uitleggen.’ Alweer: niemand die ervan opkeek. Maar het is de omgekeerde bewijslast die hoort bij de inquisitie over de juiste geestesgesteldheid. In Amsterdam hebben ze ook zoiets. Een cursus voor ambtenaren om van hun onbewuste raciale vooroordelen af te komen. Verplicht. Niet alleen feitelijk wangedrag, ook de kans op een slechte inborst moet worden uitgebannen. Wie weet kan de uitslag straks ook op de QR-code worden ingevoerd: heeft geen racistische gedachten. Prettige feestdagen.