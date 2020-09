De treinreiziger vraagt zich af: hoe noodzakelijk ben ik eigenlijk?

Reizigers op Den Haag centraal bij de trein naar Amsterdam. Beeld Arie Kievit

Na zijn eerste werkdag bij de gemeente Amsterdam, waar hij de komende maanden interim-manager is van de afdeling basisinformatie, stapt Cor Knoester maandagmiddag met een dubbel gevoel in de intercity terug naar Oegstgeest . Net nu hij aan een leuke nieuwe klus begint, kondigt het kabinet een strenger regime aan.

Of Knoester de komende dagen weer de trein naar zijn werk zou pakken, was vandaag onderwerp van discussie met collega’s. Is het noodzakelijk dat hij zijn nieuwe team op de werkvloer leert kennen? Of kan hij de gesprekken ook videobellend voeren?

‘In principe werken we zo veel mogelijk thuis’, zegt hij. ‘Van de 100 man op mijn afdeling waren er vandaag maar zeven. Maar we hebben toch besloten dat het voor mij noodzakelijk is om naar het werk te komen.’

Uitzicht

Terwijl het mistige landschap aan hen voorbij trekt, zitten meer reizigers in de trein te peinzen over de vraag of ze dit uitzicht voor de laatste keer in langere tijd zien. En hoe noodzakelijk hun reis eigenlijk is. Beperk je reisbewegingen zo veel mogelijk, was het advies van Rutte. Waar leg je voor jezelf de grens?

Ester Damen (36) heeft als advocaat een vitaal beroep, maar denkt dat ze de komende weken weer volledig vanuit huis gaat werken. ‘Zo vitaal vind ik mijn werk niet. Ik doe arbeidsrecht, geen strafrecht, dus ik hoef niet naar een zitting van een cliënt.’

Ze vindt het jammer maar begrijpelijk dat er weer een strenger regime aankomt. ‘Ik vond het fijn zo als het ging, twee dagen per week naar het werk, de rest van de tijd thuis, maar het was wachten op nieuwe maatregelen met de oplopende besmettingen. Ik ga me er zeker erg serieus aan houden.’

Damen werkt normaal gesproken in Amsterdam en woont in Heemstede. Donderdag heeft ze een dinertje in Groningen. ‘In principe mag ik daar naartoe, toch?’ Een paar andere etentjes die ze heeft gepland de komende weken zijn wel met meer dan vier man. ‘Dus dat kan niet meer doorgaan, denk ik. Of in kleinere vorm.’

Moeder

Antonio Poveda Alvarez (41) zit in de trein naar Den Haag omdat hij vandaag zijn moeder bezocht in Velsen-Noord. ‘Gewoon voor de gezelligheid. Dat doe ik eens in de zoveel tijd. Ik weet niet zeker of ik dat kan blijven doen.’

Voor zijn werk gaat hij dagelijks met de auto van zijn woonplaats Den Haag naar Bleiswijk, waar hij werkt in het magazijn van Dirk van den Broek. De bevoorrading van supermarkten is door het kabinet als vitaal proces aangemerkt, dus voor hem zal er op dat vlak niets veranderen.

Langs de lijn bij de voetbalwedstrijd die hij zaterdag speelt zal hij wel merken dat er geen toeschouwers staan. ‘En ik ga de halve marathon van Gouda lopen op 8 november. Ik denk dat het wel doorgaat. Maar misschien zonder publiek.’ Dat het strenger moet, vindt hij niet zo erg. ‘Er mag nog steeds best veel in Nederland.’

De meeste reizigers in deze intercity naar Den Haag hebben hun sociale leven al dusdanig ingeperkt dat de nieuwe maatregelen niet veel zullen veranderen. ‘Ik heb niets gepland’, zegt Tim (19), een eerstejaars student biologie in Leiden. Zijn bril is beslagen door het lichtblauwe mondkapje. ‘Ik ben vooral thuis en soms op de universiteit.’

Voor zijn practica gaat hij een paar keer week naar de faculteit, daar komt hij nu ook vandaan. ‘Labwerk kan natuurlijk niet online.’ Voor de rest is dit eerste jaar studie niet bepaald wat hij zich er van had voorgesteld. ‘Het werkt allemaal, het digitale onderwijs, maar het is flink wennen.’

Enige

Ook voor Emilie (31) verandert er weinig. Ze werkt op de eerste hulp van het LUMC en blijft zeker naar haar werk gaan, elke werkdag met de trein vanuit Den Haag. ‘Het zal dus weer net zo worden als in het voorjaar. Toen zat ik ook als enige in de coupé.’

Terug naar Cor Knoester, die zijn eerste werkdag had. Een dag eerder, op zondag, was hij nog in theater De Meervaart, waar hij een concert met muziek van Philip Glass had georganiseerd. Net op tijd dus. ‘Er konden 150 man in de zaal.’ Vanaf dinsdag mogen dat er maar 30 zijn. ‘Dat wordt financieel een ramp.’