De Tour vandaag: vergroot Vingegaard in tweede Pyreneeënrit zijn voorsprong op Pogacar?

Victor Lafay heeft de tweede etappe in de Tour de France gewonnen. De Fransman van Cofidis was de snelste uit een groep van zo'n twintig renners na 208,9 kilometer tussen Vitoria-Gasteiz en San Sebastián. Lafay bleef met een late aanval Wout van Aert en Tadej Pogacar voor. Voor de 27-jarige Fransman is het de eerste winst van een Touretappe. Hij won in 2021 een rit in de Ronde van Italië. Voor zijn ploeg Cofidis is het de eerste ritzege in de Tour sinds 2008.

De Britse wielrenner Adam Yates houdt ook na de tweede etappe de gele trui. De wielrenner van UAE Team Emirates heeft in het klassement 6 seconden voorsprong op zijn ploeggenoot Pogacar en op zijn broer Simon Yates. De Deen Jonas Vingegaard staat zesde op 17 seconden.

De wetenschap dat de langste etappe van de Tour de France op het programma stond, schrok de avonturiers in het peloton niet af. Zo probeerden onder anderen Pascal Eenkhoorn, die zaterdag ook al mee was in de ontsnapping, en oud-wereldkampioen Mads Pedersen weg te komen. Alleen de Amerikaan Neilson Powless, de Noor Edvald Boasson Hagen en de Fransman Rémi Cavagna slaagden er in om een gat te slaan.

Bolletjestruidrager Powless, die twee jaar geleden de Clásica San Sebastián won, Boasson Hagen en Cavagna kregen snel een voorsprong van 4,5 minuut, maar verder liet het UAE Team Emirates van klassementsleider Yates het niet komen. Powless sprokkelde punten voor zijn bergtrui en liet met Boasson Hagen Cavagna achter tijdens de beklimming van de Côte d’Alkiza op 70 kilometer van de streep.

Op de Côte de Gurutze liet Powless ook Boasson Hagen achter en begon aan de laatste ruim 30 kilometer met de beklimming van de Jaizkibel met bijna 2 minuten voorsprong op het peloton. Het peloton maakte daarachter vaart en bracht onder aanvoering van UAE de achterstand op Powless op de Jaizkibel ruim voor de top terug. Pogacar kwam als eerste boven en pakte daar 8 bonificatieseconden voor rivaal Vingegaard die 5 seconden pakte. Pogacar wilde meteen verder, maar kreeg geen steun van de Deen.

Met een groep van zo'n twintig renners werd afgedaald naar San Sebastián. Jumbo-Visma nam in de laatste 10 kilometer het initiatief om een sprint voor Van Aert, op papier de snelste man in de kopgroep, mogelijk te maken. Lafay sprong echter nog weg in de slotkilometer en Wilco Kelderman en Tiesj Benoot konden Van Aert niet op tijd dichtbij brengen om de Fransman nog te passeren. (ANP)