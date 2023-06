De toezichthouder voor energie laat steeds vaker de tanden zien. Maar politieke statements zijn ongepast, zeggen critici

Sinds de rust is verstoord op de energiemarkt, heeft de Autoriteit Consument & Markt de koers verlegd en zoekt die vaker de publiciteit. Wat motiveert de onafhankelijke toezichthouder? En mengt die zich nu niet te veel in de politiek?

Vlak voordat de Tweede Kamer zou debatteren over de voor zonnepanelenbezitters zo profijtelijke salderingsregeling, kwam de marktmeester van Nederland begin dit jaar met een opvallend statement. ‘Bouw de salderingsregeling af’, stelde voorzitter Martijn Snoep van de Autoriteit Consument en Markt op de voorpagina van de Volkskrant.

Bij het salderen van zonnestroom verrekenen panelenbezitters de elektriciteit die zij op zonnige dagen aan het net leveren met de stroom die zij afnemen op minder zonnige momenten. Dat pakt steeds oneerlijker uit, zo rekende Snoep voor. Panelenbezitters worden door salderen met zo’n 17 euro per maand gesubsidieerd door huishoudens zonder zonnepanelen.

Daarnaast verstopt de regeling volgens de ACM het toch al overbelaste elektriciteitsnet. Panelenbezitters hebben namelijk geen financiële prikkel hun zonnestroom ook zelf te gebruiken. Daardoor stort de elektriciteit op zonnige dagen als een vloedgolf van de Nederlandse daken af, het net op.

Bij de Consumentenbond wekte de uitgesproken stellingname van de ACM grote verbazing, zegt woordvoerder Joyce Donat een half jaar later. ‘Wij vonden het inhoudelijk vervelend, omdat wij salderen liefst willen behouden. Maar ons grootste bezwaar is dat de ACM zo’n politieke uitspraak doet. Een onafhankelijke toezichthouder moet controleren dat regels worden nageleefd, maar het maken van die regels is voor de politiek.’

In de meeste huishoudens gaan er waarschijnlijk jaren voorbij waarin de naam van de Autoriteit Consument & Markt nooit valt. Toch is het voor elke Nederlander een belangrijke instelling. In ‘de citruspers’ – zoals de markante zeshoekige ACM-toren in Den Haag ook wel wordt genoemd – zien de zeshonderd medewerkers erop toe dat in Nederlandse markten geen vals spel wordt gespeeld. De ACM is de waakhond van de vrijemarkteconomie.

Dat die waakhond tegenwoordig op onverwachte momenten aanslaat, heeft te maken met aanpassing van de missie. ‘Kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten’, was tot vier jaar geleden nog het motto. Inmiddels is dat: ‘Het goed laten functioneren van markten voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.’ Daarin ligt meer accent op het feit dat wat op korte termijn gunstig lijkt voor de consument, op iets langere termijn negatief kan uitpakken. En omgekeerd.

‘Energietransitie bevorderen'

Als het over energie gaat, betekent het dat betrouwbare en duurzame energievoorziening belangrijker is geworden dan zo laag mogelijke prijzen. Waar de ACM drie jaar geleden zei dat de toezichthouder ‘duurzaamheid niet mag belemmeren’, is dat aangepast naar ‘de energietransitie bevorderen’.

Het uitgesproken advies over de salderingsregel is slechts een van vele voorbeelden van die veranderende koers. Zo kwam de ACM met nieuwe regels om vaste energiecontracten te stimuleren. Wordt er veel onderzoek gedaan naar duurzaamheidsclaims – Greenchoice en Vattenfall kregen een vermaning omdat zij ‘groen gas’ verkochten terwijl het om CO 2 -gecompenseerd gas ging. En ook het besluit van woensdag, dat bedrijven hun stroomaansluiting kunnen kwijtraken als ze die niet gebruiken, past in die missie.

Wat drijft de marktmeester om het roer om te gooien? En hoever kan en mag je daarin als onafhankelijk toezichthouder gaan? Daarover sprak de Volkskrant met bestuurders en medewerkers van de ACM. En met mensen die dagelijks met de toezichthouder te maken hebben.

Eerst even terug naar de ‘liberalisering’ van de energiemarkt begin deze eeuw. Overtuigd van het idee dat een vrije, Europese markt de EU-lidstaten grote welvaart zou brengen, werden in die periode nutsbedrijven uit elkaar getrokken en deels geprivatiseerd. De ‘energiebedrijven’ die energie verkopen, moesten gaan concurreren op de vrije markt. De netwerkbedrijven, die de stroom-, gas- en warmtenetwerken beheren, bleven als zwaar gereguleerde monopolies buiten de tucht van de markt.

Het toezicht op die markten werd in Nederland belegd bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, die in 2013 is opgegaan in de ACM. Daar valt de energiemarkt nu onder de afdeling Consumenten. Het toezicht op leveranciers is ten tijde van de liberalisering door de wetgever bewust licht is gehouden. Wie een vergunning aanvraagt om energie te leveren aan consumenten, hoeft alleen aan te tonen dat hij een deugdelijk businessplan heeft en geen schulden. Door weinig belemmeringen op te werpen werd de onderlinge concurrentie aangejaagd die bedrijven vervolgens wel in het gareel zou houden, was de verwachting.

De netwerkbedrijven vallen bij ACM onder de afdeling Energie. Daar is het toezicht veel scherper. Medewerkers controleren of de tarieven niet te hoog zijn en of de kwaliteit van de dienstverlening op orde is. Ook heeft de ACM op deze markt een functie als regulator, door te bepalen welk type contracten netbeheerders mogen aanbieden en welke tarieven daarvoor gelden.

Faillissement Welkom Energie

Jarenlang leek die constructie goed te werken. Energie was betrouwbaar en goedkoop. Maar door twee grote gebeurtenissen is het speelveld op de energiemarkt recentelijk aan het veranderen.

Een van die gebeurtenissen is de plotselinge stijging van de gasprijs vanaf de zomer van 2021. Daardoor kwamen enkele energiebedrijven acuut in de problemen. Vooral het faillissement van Welkom Energie hakte er stevig in. Zo’n 90 duizend klanten met vaste contracten kwamen van de ene op de andere dag bij Eneco terecht, waar hun energierekening ruim verdubbelde. Ook konden ze fluiten naar de ‘welkomstbonussen’ die Welkom Energie had beloofd.

Een deel van de woede over die situatie richtte zich op de ACM: had die het faillissement niet kunnen voorkomen? Het verweer van de toezichthouder kwam erop neer dat de huidige toezichtregels dat niet mogelijk maken. De marktmeester garandeert wel dat mensen altijd energie kunnen krijgen, maar de kosten van een faillissement zijn een risico dat geheel bij de consument ligt.

Martijn Snoep, voorzitter van de ACM: ‘Die maat­schappe­lijke belangen hebben we als markt­meester goed naar voren gebracht.’

‘Die faillissementen maken duidelijk dat consumenten niet naar energiebedrijven kijken zoals ze naar een bakker kijken’, zegt oud-advocaat Martijn Snoep, die sinds 2018 de hoogste baas is bij de ACM. ‘En dat begrijp ik, mensen gaan ervan uit dat een energieleverancier betrouwbaar is.’

Naar aanleiding van de faillissementen liet de ACM een onderzoek doen door twee hoogleraren. Die concluderen dat er voor meer bescherming vooral veel nieuwe wetgeving nodig is. En dat onderzocht moet worden of er een garantiefonds kan komen dat gedupeerden na een faillissement kan compenseren. Maar zij schrijven ook dat de ACM binnen de huidige wetten meer ruimte kan nemen om energiebedrijven scherper te toetsen. En dat de toezichthouder zich ook nadrukkelijker zou moeten uitspreken wanneer de markt ‘door veranderende omstandigheden’ niet meer doet wat de maatschappij ervan verwacht.

Die laatste aanbeveling heeft de ACM duidelijk ter harte genomen. Afgelopen jaar is de toezichthouder diverse keren met opinies naar buiten gekomen. Voor een garantiefonds bij faillissementen en een strenger toezicht op de energiemarkt, bijvoorbeeld. En tegen de koppeling met de gasprijs bij het bepalen van maximale warmtetarieven. Ook de stellingname over de salderingsregel pas daarbij.

‘Profileren op actuele thema’s’

Documenten die de ACM openbaarde na een verzoek op basis van de Wet open overheid geven een interessant inkijkje in hoe het salderingsstatement tot stand kwam. Het idee wordt opgeworpen door een ‘medewerker toezicht’ van de afdeling Energie. Die verwijst in een mail naar een oproep van Manon Leijten, binnen het bestuur van de ACM verantwoordelijk voor energie. Leijten zou volgens de medewerker tijdens een heisessie hebben opgeroepen om met ‘actuele thema’s’ te komen ‘waar wij als de ACM ons nog steviger kunnen profileren’.

Manon Leijten, ACM-bestuurder voor energie: ‘Kamerleden hebben ons advies gelezen, meegewogen, anders besloten, dat is hun rol. Ik denk dat wij dit vaker gaan doen.’

Dat is de salderingsregel zeker, mailt de medewerker. ‘Het is een instrument dat rijke mensen rijker maakt terwijl het ook het laagspanningsnet extra belast.’ Zou het niet goed zijn om hier ‘in een two pager’ aandacht voor te vragen? De drie bestuurders van ACM reageren enthousiast. ‘Goed plan. Moeten ze zeker doen’, mailt voorzitter Snoep. Enkele weken later staat hij in de krant.

Die oproep oogst dus kritiek. Van de Consumentenbond, van Nederlanders met zonnepanelen en ook van politieke partijen. Een politiek statement past de toezichthouder niet, zeggen de critici.

Toch kijken Snoep en Leijten tevreden terug. ‘Dat salderen leidt tot een verdeling van arm naar rijk en tot overbelasting van het net speelde in het debat maar een kleine rol’, zegt Snoep. ‘Die maatschappelijke belangen hebben we als marktmeester goed naar voren gebracht.’ Leijten: ‘Dat veel Kamerleden een andere conclusie trekken, is eigenlijk heel mooi. Ze hebben ons advies gelezen, meegewogen, anders besloten, dat is hun rol. Ik denk dat wij dit vaker gaan doen.’

Krakend stroomnet

De tweede gebeurtenis die de ACM tot een nieuwe koers beweegt, is de overbelasting van het stroomnet. Aan de ene kant is het aanbod van elektriciteit veel grilliger geworden door windmolens en zonneparken. Aan de andere kant stappen steeds meer bedrijven en particulieren over op elektrische apparaten, auto’s en warmtepompen. Alle kabels en transformatorhuisjes kraken en piepen bij tijd en wijle onder die transitie. In grote delen van Nederland lopen wachtlijsten voor een aansluiting op tot enkele jaren.

‘Het is heel erg zonde dat we nu in deze situatie zitten’, zegt Sam Collot d’Escury, de directeur van Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. ‘In 2007 was duidelijk dat een grote uitbreiding van het stroomnet nodig was om de energietransitie mogelijk te maken. Dat dit niet genoeg is gebeurd, is het grootste knelpunt voor het halen van de klimaatdoelen.’

Sam Collot d’Escury, directeur Energie ­Nederland: ‘Dat het stroomnet niet genoeg is uitgebreid, is het grootste knelpunt voor het halen van de klimaatdoelen.’

Dat het zover heeft kunnen komen, moet de ACM zich ook aantrekken, vindt Collot d’Escury. ‘Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de netwerkbedrijven. Maar die zeggen vaak dat ze ook kort werden gehouden door de ACM, alleen mochten investeren als zeker was dat er ook vraag was naar het net. Hoe dan ook denk ik dat de netbeheerders tegen ACM en tegen het ministerie niet hard genoeg hebben geroepen dat dit een probleem zou worden.’

Martijn Snoep zegt dat hij geen voorbeeld kent van netuitbreiding die is afgeketst vanwege de tarieven die de ACM vaststelt. ‘In 2007 was al wel bekend dát netten in de toekomst fors uitgebreid moesten worden, maar niet waar en wanneer. Het succes van de energietransitie heeft zichzelf ingehaald.’

Hoe dan ook is het overbelaste stroomnet nu topprioriteit bij de toezichthouder. Om ‘de energietransitie te bevorderen’ zet de ACM vol in op maatregelen die stimuleren dat de schaarse capaciteit op het elektriciteitsnet zo goed mogelijk wordt benut.

Inperken van de wachtlijst

Ook de maatregelen die de ACM woensdag voorstelt, zijn gericht op het zo efficiënt mogelijk benutten van het elektriciteitsnet en het inperken van de wachtlijst. Bedrijven met een ongebruikte aansluiting kunnen hem kwijtraken. En met variabele tarieven wordt ruimte op het net verkocht op rustige momenten. ‘Bijvoorbeeld een busmaatschappij die elektrische bussen alleen ’s nachts aan de stekker mag leggen’, legt Manon Leijten uit.

Een volgend spannend onderwerp waarop de ACM hard studeert, is het aanpassen van het principe ‘wie eerst komt, wie eerst maalt'. In een tijd van lange wachtlijsten leidt dat ‘niet altijd tot de maatschappelijk meest wenselijke uitkomsten’. Leijten: ‘Als een casino een uur eerder een stroomaansluiting aanvraagt dan een ziekenhuis, zou het ziekenhuis officieel pas aan de beurt komen nadat het casino is aangesloten.’ Daarom wil de ACM het recht van de eerste aanpassen. ‘En voorlopig hebben we ook tegen de netbeheerders gezegd dat we nu al niet handhaven wanneer zij het ziekenhuis voorrang geven.’

‘Dat voorbeeld van het casino is mooi gekozen, maar het is natuurlijk kolder’, zegt Hans Grünfeld, directeur van de VEMW, de vereniging van bedrijven die veel energie en water verbruiken. ‘Die wachtlijsten staan echt niet vol met casino’s, maar voor 90 procent met bedrijven die allemaal willen verduurzamen.’ Het aanbrengen van een hiërarchie tussen die ondernemingen is volgens Grünfeld ‘een ongekend hellend vlak’ en een recept voor veel papierwerk en rechtszaken. ‘Ga je bijvoorbeeld een zonnepanelenfabriek voorrang geven op een zonnebloemoliefabriek, die een gasgestookte installatie wil vervangen door een elektroboiler? Daar kom je echt niet uit.’

Hans Grünfeld, directeur VEMW: ‘Het aanbrengen van een hiërarchie tussen die ondernemingen is een ongekend hellend vlak.’

Snoep, die een kwarteeuw werkte als mededingingsadvocaat, sluit niet uit dat aanpassingen van de spelregels voor de wachtlijst weleens tot juridische procedures zullen leiden. ‘Maar dat is altijd beter dan de huidige situatie. Het oude principe werkt goed als iedereen binnen een redelijke termijn een aansluiting krijgt. Als er schaarste is, wil je voorrang kunnen geven aan bedrijven die helpen schaarste op te lossen. Als er door autopech een file ontstaat, laat je de sleepdienst ook niet achteraan sluiten.’ Snoep verwacht deze zomer nog met een voorstel te komen waarop netbeheerders die voorrangsregels kunnen baseren.