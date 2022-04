De toekomst van Twitter onder Musk? ‘Een van de grootste clowns op het platform wordt nu de baas van het hele circus’

Elon Musk op bezoek bij een Tesla-fabriek, nabij Berlijn. Beeld REUTERS

Dag Laurens, is er al iets bekend over wat Musk met zijn nieuwe aankoop van plan is?

‘Dat is nog onduidelijk. ‘I don’t care about the economics’, heeft Musk al eens gezegd. Waar het hem dan wel om te doen is, weten we niet. Wil hij een speeltje? Een prestigeobject? Een platform om zijn eigen mening te kunnen ventileren? Hij heeft in ieder geval een van de grootste megafoons ter wereld gekocht.

‘Gisteravond heeft Musk enkele korte boodschappen de wereld ingestuurd, waarop iedereen nu zijn eigen hoop projecteert. Musk schreef bijvoorbeeld dat hij spambots wil aanpakken en geen anonieme accounts meer wil toelaten. Hij heeft ook weleens gerept van betaalde diensten: voor een paar euro per maand krijgen gebruikers dan extra mogelijkheden. Bovendien wil hij de algoritmes die op Twitter bepalen wie wat te zien krijgt, openbaar maken, om zo het vertrouwen in het platform te vergroten.

‘Het belangrijkste plan van Musk lijkt dat hij van Twitter weer het open doorgeefluik wil maken dat het volgens hem moet zijn. Hij vindt dat je alles moet kunnen zeggen. Twitter is in zijn ogen de laatste jaren doorgeslagen in censuur. Daarin lijkt nu wel wat te gaan veranderen.’

Betekent dat de terugkeer van de Amerikaanse oud-president Donald Trump op Twitter?

‘Mogelijk wel. Trump is op Twitter permanent geschorst, maar het ligt voor de hand dat Musk die ban zal opheffen. De overname door Musk wordt door de Republikeinen in Amerika in ieder geval verwelkomd, omdat in hun ogen daarmee de vrijheid van meningsuiting terugkeert. De Democraten maken zich juist zorgen: een platform zonder regels vinden zij niet per definitie goed nieuws.

Donald Trump, op Twitter permanent geschorst, richtte zijn eigen netwerk Truth Social, op. Beeld AFP

‘Trump heeft trouwens zelf aangegeven dat hij niet wil terugkeren op Twitter, maar op zijn eigen netwerk Truth Social blijft. Ik weet niet hoe serieus we dat moeten nemen, want tot nu toe is dat netwerk weinig succesvol. Het is goed mogelijk dat hij wel degelijk terugkeert.’

De Digital Services Act, de nieuwe techwet van de Europese Unie, gebiedt bedrijven juist om desinformatie tegen te gaan. Botst dat met Musks plannen?

‘Dat kan zeker een clash worden, ja. Musk beweegt zich in de typische Sillicon Valley-traditie van libertariërs die niet zo tuk zijn op wetten. Toch zal hij in Europa aan de regels moeten voldoen. Hij kan wel zeggen dat hij met niemand wat te maken heeft, maar in de praktijk zal dat met deze Europese techwet niet zo gemakkelijk zijn.’

Denk je dan dat Europa en de VS ieder een eigen Twittervariant krijgen?

‘Eigenlijk is daar nog weinig zinnigs over te zeggen. Van de Digital Services Act moeten bedrijven actief desinformatie bestrijden, maar ze moeten ook transparant zijn. Een deel van Musks plannen – bijvoorbeeld het vrijgeven van de algoritmes – is daarmee in lijn. Ook Musks plan om spambots tegen te houden, helpt waarschijnlijk tegen desinformatie. Zijn ambities zijn dus niet helemaal contrair met wat Europese politici willen, maar Musk zal niet zomaar zijn eigen gang kunnen gaan. Die tijden zijn voorbij.

‘Ook de rol van China is trouwens interessant. Op dit moment is Twitter in dat land verboden, maar de vraag is of dat zo blijft. Voor Tesla, de autofabrikant van Musk, is China de op een na belangrijkste afzetmarkt. Er staan bovendien grote fabrieken in de land. Kortom, het lijkt ook een politiek verhaal te gaan worden, met allerlei door elkaar heen lopende belangen.’

Wat betekent de komst van Musk voor de bedrijfsvoering van Twitter?

‘Het is heel spannend wat er binnen het bedrijf gaat gebeuren. De huidige topman Parag Agrawal zal vermoedelijk over een paar maanden met een flinke bonus weggaan. Maar wie gaat daarna de dagelijkse leiding op zich nemen? Musk zelf? Die heeft met bijvoorbeeld Tesla en Space X nog een flink aantal andere bedrijven, maar wie dan de baas wordt, is nog onbekend.

‘Wat dat betreft snap ik wel dat werknemers van Twitter zich zorgen maken. Musk krijgt vaak de kritiek dat hij een ongeleid projectiel is. Dat zie je ook aan zijn eigen Twittergedrag; dat gaat alle kanten op. Een van de grootste clowns op het platform wordt nu de baas van het hele circus.’

Een miljardair die met een enorme zak geld een sociaal platform naar zijn hand zet, kan dat ook bij Twitters concurrenten gebeuren?

‘Nee, Twitter was wel een buitenkansje. In aantal gebruikers is het platform een stuk kleiner dan bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Bij Facebook is de grote man, Mark Zuckerberg, bovendien niet weg te slaan. TikTok is in Chinese handen, LinkedIn is weer van Microsoft. Er ligt verder niet zoveel voor het oprapen.’