De toekomst van de landbouw wordt bepaald aan zeven tafels, door ruim 100 belanghebbenden

Minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) eind november tijdens een informatiebijeenkomst van boerenactiegroep Agractie. Beeld ANP / ANP

Vrijwel wekelijks zijn ministerie, provincies, boeren, supermarkten en natuurorganisaties met elkaar in gesprek over de toekomst van de landbouw. Het moet tot een akkoord leiden met harde afspraken over stikstofuitstoot en perspectief bieden aan boeren die door willen. In december begon het, en even was er de hoop van stikstofbemiddelaar Johan Remkes dat het in februari klaar zou zijn. Maar zo makkelijk gaat het niet.

De partijen zitten inmiddels aan zeven tafels met zeven thema’s bij elkaar, en dat zijn geen kleine overleggen. Want polarisatie tekent ook de polder. Waar voorheen Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) het woord voerde namens de boeren, zijn daar nu ook Agractie, en een vereniging voor jonge boeren (NAJK). Alleen al aan de melkveetafel – de sector die verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de stikstof- én CO2-uitstoot van de Nederlandse landbouw – praten twintig partijen mee (zie illustratie).

Tel je alle vertegenwoordigers bij elkaar op, dan kom je uit op meer dan honderd tafelgasten – sommige partijen zitten aan meerdere tafels – met ieder hun eigen belang. En dan zijn de sprekers aan de laatste tafel, de ‘reflectietafel’ met tien juridische en ecologische experts die de plannen moeten wegen, niet eens meegeteld.

Dood punt

In het beoogde landbouwakkoord moeten de ‘denklijnen’ uit het rapport van Remkes – stikstofreductie, verdeling van landbouwgrond, een eerlijke prijs voor de boer – worden uitgewerkt tot harde afspraken. ‘Wij willen toekomst’, zegt Roy Meijer (30), voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), dat jonge boeren en tuinders vertegenwoordigt, monter. ‘Zo simpel is het.’

Maar die toekomstmuziek klinkt nog lang niet, vertellen meerdere betrokkenen de Volkskrant. ‘Het is lang gegaan over wie aan welke tafel moest. Nu moet het echt beginnen, en dat gaat niet vlot’, vertelt de een. ‘Het zit op een dood punt’, zegt een ander.

‘Zolang knelpunten zoals stikstof, niet geadresseerd worden, is het heel lastig om een langetermijnvisie te definiëren’, verzuchtte onlangs Roeland Tjebbes, de financiële topman van veevoergigant ForFarmers. ‘Wij hebben daar veel zorgen over.’

Geheimhouding

Om het proces niet in gevaar te brengen, spraken de deelnemers geheimhouding af. Zelfs de precieze locatie van de gesprekken ‘geven we nooit prijs’, aldus de woordvoerder. Maar nu de gesprekken een ingewikkelde fase ingaan, begint die geheimhouding de eerste scheurtjes te vertonen. Zo legde de NOS de hand op gespreksverslagen, waaruit blijkt dat de tegenstellingen groot zijn. Boerenorganisaties vestigen hun hoop op innovatie als oplossing voor de stikstofcrisis, terwijl de overheid daar juist lage verwachtingen van heeft, blijkt uit de stukken.

‘In de eerste weken waren de gesprekken vrij algemeen, ze gingen over grote doelstellingen’, licht een betrokkene toe. ‘Maar als je vroeg wat we vandaag anders gaan doen in de landbouw, dan wilde niemand bewegen.’

De dynamiek is typerend voor gesprekken waarbij veel vertegenwoordigers van verschillende belangen aan tafel zitten, zegt emeritus hoogleraar Nederlandse politiek en afzwaaiend senator voor de PvdA Ruud Koole (Universiteit Leiden). ‘De kans dat ze eruit komen, is daardoor doorgaans klein’, zegt Koole. ‘Bovendien heeft deze opzet een hoog risico dat het tot vertraging leidt.’

Verkiezingen

Maar veel tijd is er niet. In april wil minister van Landbouw, Piet Adema, klaar zijn. Bovendien voelen deelnemers de hete adem in de nek van de statenverkiezingen op 15 maart. De campagne laat zich duidelijk voelen aan de tafels, verzucht jonge boer Meijer. ‘Als D66, dat lid is van hetzelfde kabinet waarmee je aan tafel zit, ergens gaat staan met een spandoek ‘Hier horen huizen’, roept dat héél veel wrijving op.’ Gedeputeerden van kabinetspartijen VVD en CDA uit verschillende provincies namen al publiekelijk afstand van het stikstofbeleid dat het kabinet aan de tafels probeert te verdedigen.

Ook de verkiezingsuitslag zal z’n weerslag hebben aan tafel. Boekt boerenpartij BBB een klinkende winst, dan zal dat partijen als Agractie steunen in hun streven voor het behoud van de landbouwsector zoals die er nu uitziet. Die kant van de sector liet afgelopen zomer luid van zich horen bij de grootste boerendemonstraties in jaren.

Of alle tafels volgende maand nog volledig bezet zijn, is dan ook de vraag. ‘Het is een gecompliceerd proces’, vertelt een betrokkene. ‘We weten niet of we de eindstreep halen’.

‘Als we straks specifiek weten welke doelen onze bedrijven moeten halen en hoe we worden geholpen, kunnen we een zuivere afweging maken’, zegt Meijer. ‘Dan weten we of we onze handtekening zetten.’

Tekenen bij het kruisje

Maar ook als alle partijen er wél uitkomen, heeft hoogleraar Koole fundamentele bezwaren tegen de ‘tafel-isering’ van lastige besluitvormingsprocessen, die de afgelopen jaren in opkomst is.

Zo waren daar eerder het Energieakkoord (2013), het Preventieakoord over gezonder leven (2018) en het Klimaatakkoord (2019), met afspraken over het terugdringen van broeikasgassen. Wil de Tweede Kamer iets aanpassen, dan bestaat een groot risico dat partijen zich terugtrekken. ‘Je zegt eigenlijk tegen het parlement: u kunt tekenen bij het kruisje’, zegt Koole, die publiceerde over het fenomeen.

‘Advies inwinnen is prima, maar het parlement mag niet worden gemarginaliseerd.’ De laatste jaren komt de politiek er zelf niet uit, en zoekt dan maar het veld op om een akkoord te sluiten, concludeert Koole. ‘Dat is een zwaktebod.’