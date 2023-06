De Titanic ging ten onder in 1912, de Titan 111 jaar later bij de restanten

Het verhaal over de ondergang van de Titanic spreekt als weinig andere tot de verbeelding. Geen wonder dat stukken over een ondergang bij een ondergang leesrecords braken.

Het wrak van de Titanic ligt op bijna vier kilometer diepte in de ijskoude noordelijke wateren van de Atlantische Oceaan. Op 18 juni daalde de commerciële duikboot Titan voor de derde keer naar dat wrak af, met aan boord de exploitant plus vier passagiers die voor hun ticket 250 duizend euro hadden overgemaakt. Ze kwamen niet meer terug.

De implosie van deze duikboot diep in de oceaan was wereldwijd de opmaat tot vergelijkingen tussen afdalingen naar het Titanic-wrak en excursies omhoog, naar Himalayatoppen of verder, de dampkring uit – excursies voor mensen die bulken van het geld en smachten naar grote risico’s. Op de bucketlists van modaalverdieners staan de Eiffeltoren en bungeejumpen, op die van de allerrijksten de K2, de spaceshuttle van Elon Musk en de Titanic: je bent rijk en je moet wat.

Een cruciaal verschil met bergbeklimmen en ruimtereizen is dat bij het wrak van de Titanic een verhaal hoort. Stel dat je zonder kennis van dat verhaal eindeloos over de oceaanbodem zou kunnen reizen. Dan zou die boeg van de Titanic gewoon een van die naar schatting drie miljoen scheepsboegen zijn die je daar tegenkomt, waar koralen reeds lang bezit van hebben genomen; niet het spectaculairste wrak en ook niet het grootste.

Het is het verháál over de Titanic dat als weinig andere tot de verbeelding spreekt. In de ruim 111 jaar die zijn verstreken sinds het toenmalige grootste schip op aarde een ijsberg raakte, zijn forse aantallen mensen langdurig door dat verhaal geobsedeerd geraakt. Er is iets voor te zeggen een aandoening met een naam als ‘titanicisme’ op te nemen in het handboek voor de psychiatrie. Die aandoening bestond lang voor de film Titanic een kwart eeuw terug meer dan een miljard opbracht. Die aandoening was er debet aan dat er decennialang obsessief naar het wrak is gezocht, tot de Titanic in 1985 ten leste werd gevonden.

Het ligt voor de hand gepreoccupeerdheid met de Titanic te verklaren met behulp van het gezegde ‘hoogmoed komt voor de val’. Die Titanic was een en al pracht en praal, en werd geafficheerd als ‘onzinkbaar’. In de Griekse mythologie vliegt Icarus te dicht bij de zon. In het Oude Testament blijft de Toren van Babel onvoltooid.

In de ondergang van de Titanic is het gezegde gegoten in een 20ste-eeuwse nieuwsgebeurtenis. Het beeld van een dansende fine fleur die niet weet dat het water snel iedereen op de dansvloer zal wegspoelen, is krachtig. ‘Dansen op de Titanic’ is in veel talen een begrip.

Maar behalve over hoogmoed gaat dit verhaal óók nog over individuele menselijke feilbaarheid, of domweg klunzigheid: die ijsberg had makkelijk kunnen worden ontweken als dat schip iets minder hard had gevaren. Blunders van enkelingen kunnen beslissen over het lot van velen. Twee jaar na het zinken van de Titanic begon de Eerste Wereldoorlog, en legio zijn de auteurs die de aanloop vergelijken met die naar de scheepsramp, als een successie van adembenemende blunders van enkelingen.

In het jaar 2023 daalde een handvol steenrijken af naar de Titanic in een onderzeeër die naast het wrak implodeerde. Dat stukken over die implosie leesrecords braken, ook op de site van deze krant, laat zich verklaren. Online circuleren eindeloos veel varianten van de volgende zin: ‘Je betaalt 250 duizend dollar om de Titanic te zien en krijgt de hele Titanic-ervaring.’

In Sevastopol werd in 1905, een halve eeuw na de Krimoorlog, een museum geopend met een enorm panoramaschilderij van stervenden op het slagveld. In 1942 werden die stervenden nóg een keer geraakt, toen de Wehrmacht het panorama aan puin schoot. Het was ‘schieten op een oorlog’. De ramp van 18 juni, kun je beweren, was een ondergang bij een ondergang.