De tips over Jos Brech stromen binnen. Hoe gaat de politie met die informatie om?

Waarom is het Jos Brech en niet Jos B.?

Waarom besloten politie en justitie eigenlijk in de zaak-Nicky Verstappen om de naam van de voortvluchtige Jos Brech – die formeel nog steeds als verdachte moet worden aangemerkt – voluit te noemen? En is dit een illustratie van hoe grenzen verschuiven en de privacy van een verdachte er niet meer toe doet? Die conclusie kun je niet meteen trekken, want het is zeker niet uniek dat justitie en politie voor deze vorm van openbaarheid kiezen, als ze de hulp van het publiek in willen roepen. Om een recent voorbeeld aan te halen: op de (internationale) opsporingslijst staat de veelvuldig in de media opduikende Redouan T. ook met volledige naam en foto vermeld. T. wordt verdacht van drugshandel en is genoemd als opdrachtgever van meerdere liquidaties in de onderwereldoorlog te Utrecht en Amsterdam.

Sterker nog: sinds de lancering van de Nationale Opsporingslijst, die inmiddels alweer zo’n acht jaar bestaat, heeft het OM wel vaker besloten de volledige identiteit van spoorloos verdwenen verdachten prijs te geven. Dat daar in de zaak-Nicky Verstappen opnieuw voor is gekozen, illustreert hoe ver de autoriteiten willen gaan om Brech te vinden. Hij was na de dna-match in het vizier, werd al maanden gezocht en wordt nu als voortvluchtig beschouwd.

Op een enkele uitzondering na hebben alle media gisteren besloten om de volledige naam – en bovendien ook foto’s – van Brech te publiceren. Dat er in voorkomende gevallen soms andere afwegingen worden gemaakt, is ook duidelijk. Voor veel media is bovengenoemde Redouan T. nog steeds T., maar enkele publicaties hebben er al lang voor gekozen om ook zijn volledige achternaam te publiceren. (Marcel van Lieshout)