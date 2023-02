De tijdloos geachte schrijver Roald Dahl stuit op de tijdgeest

Vaak uitgeleende boeken van Roald Dahl in de bibliotheek van Middelburg. Beeld Arie Kievit

Bij uitgeverij De Fontein komt geregeld fanmail binnen. ‘Beste meneer Roald Dahl’, staat er dan. ‘Heeft u nog meer boeken geschreven?’

De Britse kinderboekenschrijver mag dan al in 1990 overleden zijn, zijn werk blijft onverminderd populair, wil uitgeefdirecteur Joris van de Leur maar zeggen. ‘Ik ben 21 jaar geleden bij deze uitgeverij gaan werken omdat ik zo’n fan ben van Dahl’, zegt hij. ‘En in al die jaren is mij niet één keer ter ore gekomen dat mensen aanstoot nemen aan zijn teksten.’

Voor hem kwam het dan ook als een verrassing dat de Britse uitgeverij Puffin honderden dingen heeft aangepast in kinderklassiekers als De Griezels, Sjakie en de Chocoladefabriek en Matilda. Zaterdag berichtte The Daily Telegraph over de wijzigingen. Een woord als ‘dik’, rijkelijk aanwezig in het oeuvre van Dahl, is veranderd in ‘enorm’. Tante Spijker noemt tante Spons in De Reuzenperzik niet meer ‘vet’. Een heks die zich voordoet als vrouw was voorheen ‘een caissière of typiste voor een zakenman’ en nu ‘een topwetenschapper of ondernemer’.

De ophef die volgde was zo luid en onontkoombaar als de televisie in de woonkamer van de familie Wormhout. ‘Roald Dahl was geen heilige, maar dit is absurde censuur’, twitterde Salman Rushdie. De uitgeverij moet zich volgens de schrijver ‘schamen’. Zelfs Rishi Sunak mengde zich maandagmiddag in de kwestie. ‘De Britse premier is het eens met de Grote Vriendelijke Reus’, liet een persvoorlichter weten. ‘We moeten niet gobblefunken met woorden’– verwijzend naar de fantasietaal in de GVR.

Plekje in cultuuroorlog

Zo stuitte de tijdloos geachte schrijver zomaar op de tijdgeest. Een periode waarin woorden opnieuw gewogen en soms doorgehaald worden. Een periode ook waarin dit soort ingrepen, groot of klein, een betekenisvol plekje krijgen in de overzichtelijke cultuuroorlog van ‘woke’ versus ‘je mag ook niets meer zeggen’. En daarmee gegarandeerd tractie krijgen.

Toch komt de beroering niet helemaal uit de lucht vallen. ‘Roald Dahls tijd is gekomen’, signaleerde criticus Joost de Vries begin deze maand al in De Groene Amsterdammer. ‘Het is de tijd die voor zoveel schrijvers, kunstenaars en filmmakers van een bepaalde generatie aanbreekt, een dageraad die een ontnuchterend licht schijnt, en provocatief en excentriek gedrag van ooit, dat bijna als kunstenaars eigen werd gezien, nu in schelle, onaantrekkelijke kleuren laat oplichten.’

Onlangs verscheen een nieuwe biografie en die leidde prompt tot weinig flatteuze besprekingen van Dahls karakter én werk. In The New York Review of Books portretteerde criticus Merve Emre hem als een onhebbelijke, mislukte schrijver voor volwassenen die in zijn kinderboeken weinig anders deed dan personages heel klein óf heel groot maken. Emre citeert uit de memoires van Dahls eerste vrouw, de actrice Patricia Neal. ‘Ik ben liever dood dan dik’, zou hij op hun eerste date hebben gezegd, een uitspraak die de volvette beschrijvingen van de slechteriken in zijn verhalen al dan niet van achtergrond voorziet.

Ook wordt Dahls nalatenschap overschaduwd door antisemitische uitlatingen waarvoor de familie in 2020 excuses aanbood. ‘Die vooroordelen zijn voor ons onbegrijpelijk en staan in sterk contrast met de man die we kenden en zijn verhalen die van positieve invloed zijn geweest op generaties jongeren’, aldus het statement.

Nuchterder en liberaler

Want ja, dat laatste is de belangrijkste nalatenschap van Dahl, zegt ook zijn Nederlandse uitgever Van de Leur. ‘Hij heeft miljoenen kinderen aan het lezen gekregen. Ik zeg weleens: als ik in een glazen lift naar de toekomst stap, blijkt dat hij over vijftig jaar nog steeds gelezen wordt en over honderd jaar óók nog.’

Dahls grootste kracht is zijn humor, zegt Van de Leur. En daar horen ook de stereotype beschrijvingen bij. ‘Hij gebruikt die karikaturen om onderscheid te maken tussen goede en slechte personages. Ook geniaal is dat hij kinderen slimmer laat zijn dan hun ouders. Dat is voor kinderen geweldig om te lezen.’ En, zegt de uitgever: ‘Hij is ook heel lief, kijk maar hoe hij in Matilda schrijft over juffrouw Engel.’

Welke consequenties de aanpassingen hebben voor de Nederlandse vertalingen weet hij nog niet. Van de Leur probeert contact te krijgen met uitgeverij Puffin, maar dat is tot dusver nog niet gelukt. ‘Zodra we de lijst met wijzigingen hebben, zullen we die zorgvuldig doornemen’, zegt hij. ‘Misschien zitten er goede suggesties bij, maar er zijn vast veel woorden die we in Nederland gewoon kunnen laten staan. Hier zijn we toch wat nuchterder en liberaler dan in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ik verwacht niet dat we de aanpassingen verplicht moeten overnemen.’

De zin die aan De Heksen is toegevoegd gaat Van de Leur sowieso te ver. ‘Er kunnen een heleboel andere redenen zijn waarom vrouwen pruiken dragen en daar is zeker niets mis mee’, staat er nu als wordt uitgelegd dat heksen kaal zijn en pruiken dragen. ‘Dat snappen kinderen zelf echt wel’, zegt de uitgever.

‘We willen zeker kijken naar woorden die archaïsch, kwetsend of gedateerd zijn. Maar de ziel van het werk moet beschermd blijven.’