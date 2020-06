De tieners achter de fatale flatbrand krijgen geen straf, ze deden het volgens de rechter niet expres

De flat waar een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon om het leven kwamen. Beeld ANP

De verdachten waren nog maar 12 en 13 jaar oud toen ze vlak na middernacht vuurwerk afstaken in de centrale hal van de flat. Ze hadden dat kort daarvoor ook buiten gedaan, maar werden door hun ouders naar binnen geroepen. In de centrale hal staken ze ook nog wat rotjes en vuurwerk af. Een van hen plaatste bovendien een grondbloem, een stuk ronddraaiend vuurwerk, op een oud afgedankt bankstel dat tegen de muur in de flat stond. Daarna stapten ze in de lift en gingen naar boven.

Tieners krijgen geen straf voor fatale flatbrand, ouders moeten 90 duizend euro betalen

De bank vatte vlam, waarna het vuur zich razendsnel verspreidde in de hal. Door de hitte sprongen de glazen schuifdeuren en werd zuurstofrijke lucht aangezogen, waardoor het vuur verder werd aangewakkerd. Door kieren tussen het metalen kozijn en de liftdeuren ontstond ‘een schoorsteenwerking’ in de liftschacht. Daardoor werden roet, hete lucht en waarschijnlijk ook giftige dampen de liftschacht ingezogen.

Onvoorzichtig en onoplettend

Tussen 01.00 en 01.30 uur stapte een gezin met twee kinderen op de vijfde etage in de lift naar beneden. Door de brand viel de stroom uit. De slachtoffers werden uiteindelijk op de derde etage in de lift aangetroffen. Vader en zoon kwamen te overlijden door de brand; moeder en dochter raakten zwaar gewond, maar overleefden het drama.

Het Openbaar Ministerie vond dat de jongens de brand met opzet hadden gesticht en eiste werkstraffen van zestig uur. De rechtbank oordeelde milder. ‘De jongens wilden geen brand stichten, ze hebben het niet expres gedaan’, zei de rechter. Wel vindt de rechtbank dat de jonge verdachten ‘onvoorzichtig en onoplettend’ hebben gehandeld, en dus wel schuld hebben aan de brand.

Dat de 13-jarige verdachte uiteindelijk de fatale grondbloem op het bankstel plaatste en afstak, doet niets af aan de medeplichtigheid van de 12-jarige. ‘Ze waren vanaf ongeveer half 12 ’s avonds samen met vuurwerk bezig en hadden daarbij inwisselbare rollen’, aldus de rechter.

Door geen straf op te leggen volgt de rechtbank het advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Volgens de Raad heeft strafoplegging bij jonge kinderen geen meerwaarde – het kan zelfs eerder averechts werken. Ze zitten in een belangrijke fase van hun identiteitsontwikkeling. Ze willen het liefst vergeten wat er is gebeurd, maar worden daarmee bij een strafoplegging juist opnieuw geconfronteerd. ‘Ze gaan zich meer identificeren met de daad en denken: dan ben ik ook crimineel’, aldus de persrechter. ‘Ze kunnen zich dan zelfs meer gaan gedragen naar het strafbare feit en afglijden. Dat kan criminaliteit juist in de hand werken.’

Affectieschade

Volgens de rechtbank zijn de gevolgen voor de verdachten sowieso erg groot. Ze zijn door de politie gearresteerd en hebben een nacht in de cel doorgebracht. Ze hebben een tijdje buiten Arnhem gewoond en school gemist. Ook konden de gezinnen niet in de flat blijven wonen. Ze zijn enorm geschrokken, hebben spijt betuigd, maar hebben ook weer de draad opgepakt en doen het goed op school. ‘Ze hebben geen strafblad, zijn niet agressief en hebben geen sociale problemen’, aldus de rechter. Wel een straf opleggen zou deze positieve ontwikkeling verstoren en tot gevolg hebben dat ‘de jongens zich crimineel gaan voelen en dat zij juist daardoor juist op het verkeerde pad komen’.

De rechtbank heeft affectieschade toegekend aan de moeder (40 duizend euro) en dochter (20 duizend euro) van de slachtoffers, evenals aan de vader en moeder (elk 15 duizend euro) van de overleden man. Het gaat om compensatie voor het verdriet door het overlijden van een naaste. In totaal gaat het om een bedrag van 90 duizend euro aan affectieschade, die door de ouders van de minderjarige jongens moet worden betaald.

Het bedrag wordt verhaald op de ouders die dat kunnen betalen. Affectieschade kan onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) vallen. Een van de ouderstellen zou wel en het andere niet WA-verzekerd zijn. In dat geval zou het hele bedrag via de WA-verzekering van het ene gezin betaald kunnen worden. Zo niet, dan kunnen de nabestaanden de deurwaarder inschakelen.