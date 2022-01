De terugkeer van een omstreden opsporingsmiddel

Kees verzamelde voor justitie bewijs tegen 22 drugsverdachten. Hij is – voor zover bekend – de eerste criminele burgerinfiltrant sinds de IRT-affaire in de jaren negentig. Bij aanvang van de rechtszaak tegen de mannen rijst de vraag: hoe noodzakelijk en wenselijk is deze methode?

Wat Justins achternaam is, weet Kees niet. Maar wat Justin bedoelde met de woorden ‘doe je nog weleens wat?’, weet Kees wel. Heel zeker zelfs, verzekert hij zijn politiebegeleiders. ‘Handelen in wapens, handelen in drugs.’

Kees is een mol uit de Friese onderwereld, een zestiger die slecht ter been is. En zijn begeleiders zijn ervaren agenten, beiden draaien al jaren mee op de afdeling Afgeschermde Operaties, misschien wel de meest gesloten politieafdeling van de Landelijke Eenheid in Driebergen.

Het is 22 februari 2018 als Kees zijn begeleiders vertelt dat hij enkele weken eerder naar een telefoonwinkel is geweest om een telefoonkaart te halen, aan het Vliet in het centrum van Leeuwarden. ‘Toen kwam ik eruit en werd ik aangesproken door Justin. Hij zei: ‘Hoi, hoe is het met je?’ Ik vertelde dat ik net op vakantie was geweest. Hij vroeg me vervolgens: doe je nog weleens wat? Ik bevestigde dit en hij zei: kom eens bij me langs, misschien kunnen we wat samen doen.’

Wat zowel Kees als zijn begeleiders zich nog niet realiseren tijdens dit eerste verhoor, is dat het gesprek zal uitmonden in een van de opmerkelijkste strafzaken van 2022.

Vanaf komende week moeten 22 verdachten voor de Friese rechtbank verschijnen, onder meer voor witwassen en de internationale handel in amfetamine. Het belangrijkste bewijs is afkomstig van Kees (gefingeerde naam), in het dossier ook wel bekend onder codenaam A4110. Zijn identiteit wordt om veiligheidsredenen door justitie afgeschermd. Hij groeide tijdens dit onderzoek uit tot – voor zover bekend – de eerste criminele burgerinfiltrant sinds de IRT-affaire in de jaren negentig.

Kees is een wat oudere man, met een fors postuur en een kalend hoofd. De 66-jarige Fries leeft van een uitkering, omdat hij naar eigen zeggen is ‘afgekeurd’. Hij kampt met meerdere gezondheidsproblemen. Zo is hij wat doof en zat hij lange tijd in een rolstoel omdat hij verlamd was. Inmiddels kan hij weer lopen, zeggen mensen die hem kennen. Daarnaast gaat Kees vaak op vakantie naar Thailand, blijkt uit het strafdossier. Dat land zou zijn favoriete vakantiebestemming zijn vanwege de goedkope prostituees, vertellen drie bekenden.

22 verdachten

Officieel is er niet veel bekend over de eerste criminele burgerinfiltrant in bijna dertig jaar. Het Openbaar Ministerie wil bijvoorbeeld niet precies zeggen hoe lang zijn strafblad is. Uit een samenvatting blijkt wel dat hij meerdere keren is veroordeeld wegens drugscriminaliteit. Zo kreeg hij in 2004 36 maanden cel voor de handel in synthetische drugs. ‘Zodra de gevangenisdeur opengaat, ben ik dat kwijt, denk ik er niet meer over na’, zei hij daar zelf over tijdens verhoren bij de rechter-commissaris, die zijn ingezien door de Volkskrant.

Maar, zeggen kennissen, er is meer. Ze noemen hem een sjacheraar die in van alles handelt: van grondstoffen voor viagra tot een vervalst schilderij en horloges. Volgens die bekenden heeft Kees nog meer op zijn kerfstok. Hij zou een keer een opdracht tot een liquidatie hebben gegeven, één die is mislukt. De nieuwe vriend van zijn ex zou hij hebben willen laten doden.

Het zijn beschuldigingen die niet te verifiëren zijn, afkomstig van mensen die zijn bloed wel kunnen drinken. En die Kees bij de rechter-commissaris ontkent: ‘Ik? Nee hoor, ik heb niks met liquidaties te maken.’

Eén ding is zeker: Kees voelt zich miskend, en dat is de reden dat de crimineel in 2016 in het diepste geheim als informant overstapt naar justitie.

Sinds hij kampt met gezondheidsproblemen wordt hij in zijn milieu niet meer behandeld met voldoende respect, legde hij in het voorjaar van 2021 aan de rechter-commissaris uit. ‘Als iemand mij wat flikte, kon ik vroeger wat terugdoen. Nu niet.’ Niet dat dit de schuld is van de 22 verdachten die komend jaar terechtstaan, erkent hij, ‘maar het respect was niet meer zoals vroeger, daar raakte ik gefrustreerd van.’

Dit respect krijgt hij – naast een vergoeding van 50 tot 70 euro per uur – wel bij het Team Burger in Opsporing. Als hij zich in 2016 aanmeldt, wordt hij eerst gescreend door onder meer een gedragspsycholoog. Ook zijn begeleiders voeren intensieve gesprekken met hem. ‘Het gevoel dat je erbij hebt, is belangrijk’, verklaarde een van hen hierover afgelopen zomer bij de rechter-commissaris. ‘Waar het om gaat: zit iemand in de juiste positie ten opzichte van het onderzoek? Daarnaast is van belang hoe die persoon is: is hij stuurbaar, kun je deze persoon vertrouwen? Ook moet hij bereid zijn om, als dat nodig is, huis en haard te verlaten.’

In 2017 wordt Kees voor het eerst ingezet als informant in een politieonderzoek. In welk onderzoek wil de politie niet zeggen. Ook de rol die Kees daarin heeft vervuld, is onbekend. Wel is duidelijk dat dit eerste onderzoek begin 2018 – als Kees Justin S. tegen het lijf loopt – op zijn eind loopt, en dat Kees dan nog niet de status heeft van criminele burgerinfiltrant.

Dat wordt hij pas in de loop van het tweede onderzoek, in maart 2019 en na toestemming van de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Vanaf dat moment mag Kees, onder regie van het Openbaar Ministerie, als lid van een criminele organisatie in drugs handelen en geld witwassen.

Daarmee wordt een taboe in Nederlandse justitiekringen na decennia doorbroken. ‘Deze zaak staat symbool voor een bredere beweging binnen politie en OM om gebruik te maken van menselijke bronnen, zoals informanten en kroongetuigen’, stelt Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit en gespecialiseerd in heimelijke infiltratietrajecten. ‘Deze ontwikkeling wordt ingegeven door de gedachte dat menselijke bronnen vaak dicht op het vuur zitten en dus waardevol zijn voor de opsporing.’ Op zich een goede gedachte, vindt hij. Zeker in een tijd waarin de aanpak van zware georganiseerde misdaad moeilijk is. ‘Maar’, benadrukt Brinkhoff, ‘tegelijkertijd is het ook risicovol.’

IRT-affaire

De laatste keer dat werd gebruikgemaakt van criminele burgerinfiltranten was begin jaren negentig. Toen hoopten de recherche en het Openbaar Ministerie met behulp van ‘groei-informanten’ diep door te dringen in criminele netwerken en zo bewijs te verzamelen tegen de kopstukken.

Alleen: de criminele burgerinfiltranten, ook wel cbi’s genoemd, bleken dubbelspel te spelen, te profiteren van hun contacten met de recherche en flink te verdienen aan de partijen drugs die onder toeziend oog van justitie waren doorgelaten. Het resulteerde in 1993 in de IRT-affaire, een crisis in de opsporing, en een verbod op de inzet van criminele burgerinfiltranten.

Maar omdat ‘de opsporingspraktijk veranderd is’ en de politie ‘schijnbaar onaantastbare criminele groeperingen’ lastig kon aanpakken, werd in 2014 het verbod door de toenmalige justitieminister Ivo Opstelten weer opgeheven.

Aan de inzet van criminele burgerinfiltranten zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Zo mag het opsporingsmiddel alleen worden gebruikt bij hoge uitzondering, bij de bestrijding van zware criminaliteit en als er geen andere methoden zijn om door te dringen tot gesloten criminele netwerken.

Is aan die voorwaarden voldaan in de zaak van Kees? Wat het OM betreft wel. Dankzij Kees kreeg de recherche ‘een unieke inkijk in de criminele wereld waar hij deel van uitmaakte’, en zicht op drugslijnen die vanuit Friesland liepen naar Finland, Australië, Engeland en Ierland. Dat zicht zou de recherche zonder zijn ‘hulp’ nimmer hebben gekregen, aldus het OM in een persbericht kort na de arrestatie van de eerste acht verdachten in maart 2020. ‘We gaan dit middel zeker nog vaker inzetten’, voegde een politiechef daar destijds aan toe in De Telegraaf.

Beeld Deena So Oteh

Maar leg je deze vraag voor aan advocaten van de verdachten, dan schieten ze in de lach.

‘Hoezo hebben ze zicht gekregen op internationale drugslijnen? Kees organiseerde een deel van de lijnen zelf’, zegt Tony Boersma, advocaat van Justin S.

Ook advocaat Max den Blanken, die een van de andere verdachten bijstaat, wijst erop dat het resultaat van twee jaar onderzoek, waarbij naast Kees ook meerdere undercoveragenten betrokken waren, ‘schamel’ is. In totaal onderschepte justitie iets meer dan 100 kilo amfetamine, waarvan een deel door de politie zelf was besteld. ‘Het doel was om via Kees zicht te krijgen op de criminele activiteiten van de Friese Hells Angels. Daar hadden ze geen zicht op, en daar hebben ze geen zicht op gekregen. Kijk je naar de verdachten, dan hebben ze grotendeels kruimelaars gepakt. Misschien dat de hoofdverdachten 3.000 euro winst hebben gemaakt op wat drugs. Dat moesten ze dan ook nog delen door vier.’

Wat de raadsmannen betreft is deze zaak een testcase, ‘gewoon een probeerseltje van justitie’ om te kijken of deze werkwijze door de rechters wordt geaccepteerd, en in de toekomst kan worden ingezet in andere, grotere strafzaken. Een andere verklaring kunnen ze niet verzinnen voor de inzet van deze eerste criminele burgerinfiltrant.

‘Kees is een koekenbakker, het type dat je alleen kunt inzetten in een kleine zaak. Niet het type dat je kunt gebruiken voor een grote zaak van 5.000 kilo coke. Als zo’n grote zaak zou sneuvelen, staat justitie behoorlijk voor aap. Dan komen er echt grote jongens vrij’, zegt advocaat Jan-Hein Kuijpers. ‘Maar als je zo’n opsporingsmiddel uittest op een paar Friese jongens en bejaarde Hells Angels die 80 kilootjes amfetamine proberen te verhandelen, dan ja, dan ligt echt niemand er wakker van als dit op een mislukking uitdraait.’

Pushen

Terug naar het begin. Het is 3 januari 2018 als Justin S. Kees op straat ziet staan. Ze kennen elkaar al een jaar of tien, uit het café. Maar op het moment dat dit verhaal begint, hebben ze elkaar al zo’n drie jaar niet meer gezien. In het verleden hebben ze weleens zaken gedaan – of geprobeerd te doen. Volgens Justin S. heeft Kees hem ooit een in Thailand vervalst schilderij van Karel Appel proberen aan te smeren. Zonder succes. Justin trapte er niet in. Desondanks beschouwt Justin Kees ‘als een soort vriend’.

Die eerste woensdag spreken de twee kort met elkaar. Ze hebben het onder meer over de thuissituatie van Justin. De dertiger heeft twee kleine kinderen en relatieproblemen. Volgens Kees vraagt Justin tijdens dit gesprek al snel: doe je nog weleens wat? Daarmee zou hij ‘de handel in wapens, in drugs’ bedoelen, legde Kees aldus uit aan de politie.

Maar in verklaringen bij de politie stelt Justin, na zijn arrestatie in 2020, precies het tegenovergestelde. Volgens Justin was het Kees die vroeg ‘of ze wat konden doen, of ze wat geld konden verdienen’, en dacht Justin daarbij niet meteen aan ‘wapens of drugs’.

Hoe het gesprek precies is gegaan, is niet te achterhalen. Van deze ontmoeting zijn geen opnamen gemaakt. Datzelfde geldt voor het tweede gesprek tussen Justin en Kees. Uit het dossier blijkt dat Kees een paar dagen later op zoek gaat naar Justin. Zo gaat hij langs een oud woonadres. Hij zou zelfs briefjes hebben achtergelaten met de vraag of Justin hem kan bellen. Uiteindelijk krijgt hij via via Justins telefoonnummer te pakken en op 12 januari treffen de twee elkaar opnieuw. Ditmaal op een parkeerplaats achter een Albert Heijn.

Ook over deze ontmoetingen lopen de verklaringen uiteen. Volgens Kees vertelt Justin hem daar dat hij op zoek is naar een afnemer van speed. Justin zegt juist dat Kees degene is die aan het ‘pushen’ was, dat Kees vertelde ‘dat-ie een vriend had’ met wie Kees én Justin geld kunnen verdienen.

Hoe het ook zij: op basis van de verklaring die Kees een maand later aflegt bij zijn begeleiders is de interesse van justitie in Justin gewekt. Niet omdat Justin een bekende is van de politie; de Fries, die een bakkerij runt, heeft op zijn strafblad alleen belediging staan. Maar omdat Justin lid is van de Red Devils, een outlawmotorclub die gelieerd is aan de Hells Angels. ‘Van de Hells Angels is bekend dat het een gesloten club is waarover getuigen niet of nauwelijks zullen verklaren uit angst voor represailles. Het chapter in Harlingen kent een kern van leden die elkaar al jarenlang kennen’, zal de aanklager later tijdens een voorbereidende zitting hierover zeggen. Wat het Openbaar Ministerie betreft biedt Kees een unieke kans om justitie een inkijkje te geven in deze gesloten club.

Verborgen opnameapparatuur

Kees is net terug van een vakantie in Thailand als hij Justin op 24 mei opnieuw benadert. Ditmaal draagt hij wel verborgen opnameapparatuur bij zich. ‘Ik dacht al: wat zie je bruin’, is een van de eerste dingen die Justin tegen Kees zegt als ze elkaar zien.

Van zijn begeleiders heeft Kees de opdracht gekregen om te vertellen dat hij een Ierse afnemer heeft voor speed, een kennis die hij zou hebben leren kennen tijdens een Thaise vakantie.

‘Ik had iemand’, zegt Kees.

‘Waarvoor?’, vraagt Justin

‘Voor die snelle.’

‘Oké.’

Volgens het later opgemaakte proces-verbaal reageert Justin hierop met de boodschap dat de jongens die de ‘snelle’ kunnen leveren, vastzitten. Hij verzekert Kees dat ‘het wel goed komt’. Kees zegt op zijn beurt dat Justin hem ‘niet voor lul’ moet laten staan.

Ze spreken af dat ze contact houden. Alleen: dat doet Justin niet. Dus moet Kees er van zijn begeleiders in de daaropvolgende weken meerdere keren achteraan.

Begin juli, na enig aandringen, heeft Kees succes. Al zegt Justin wel dat-ie de motorclub erbuiten wil houden. Ze sluiten een eerste deal, Justin belooft een kilo cocaïne te regelen voor het Ierse contact van Kees. Bij nader inzien kan Justin op dat moment toch niet aan speed komen. En aan coke is meer te verdienen, vindt Kees. Alleen: opnieuw maakt Justin weinig haast. Hij wil het rustig aan doen in verband met de vakantie.

Op 4 september 2018 moet het dan toch gebeuren. Het is iets na zevenen in de avond als Justin S. binnenstapt bij een Van der Valk-hotel in Leeuwarden. Kees is er samen met A4133, een gepensioneerde Ierse agent die zich voordoet als drugshandelaar John. Na een kort gesprekje over het weer, schaatsen en het Pieterpad wordt de toon zakelijk.

Beeld Deena So Oteh

Is het geld er, wil Justin S. weten. Ja, antwoordt Kees. In een tas zit 30 duizend euro, waarvan er 1.000 voor Kees zijn, vanwege zijn rol als intermediair. ‘Als jij zegt dat het geld er is, hoef ik het niet te zien’, reageert Justin. Hij vertrouwt Kees. Kort daarna vertrekt Justin uit het hotel met de belofte ‘te overleggen’ met een vriend.

Snel gaat het niet. Omstreeks 9 uur die avond is Justin weer terug in het Van der Valk-hotel. Ze moeten naar Amsterdam, zegt hij, naar de Bijlmer. Daar kunnen Justin en een vriend een kilo coke regelen. John en Kees moeten buiten wachten, in hun eigen auto bij metrostation Kraaiennest. Eenmaal daar – het is middernacht – vindt Kees de omgeving maar niks vanwege ‘de junks en dealers’. Niet veel later vertrekt hij met John naar een nabijgelegen McDonald’s, in de hoop dat Justin snel over de brug komt met de drugs.

De avond loopt niet zoals ze hopen: rond kwart voor 1 ’s nachts komt Justin het fastfoodrestaurant binnen. Vannacht gaat het niet lukken. De kwaliteit van de drugs is onvoldoende, stelt hij.

‘Ik ben teleurgesteld’, zegt Kees een week later tegen Justin. Opnieuw zoekt hij Justin op in opdracht van zijn begeleiders. Hij had verwacht dat Justin dankzij zijn contacten met de ‘hesjes’ meer zou kunnen regelen, zegt Kees. Justin baalt ook van vorige week. Voor de avond in de Bijlmer had hij zelfs een oppas voor zijn kinderen moeten regelen.

Tupperwarebakjes

Maar, zegt Kees, de kans om met de Ierse John handel te drijven is nog niet verkeken. Hij wil van Justin weten ‘wat we nu voor John kunnen betekenen’. Justin reageert dat hij het ‘niet weet’. Cocaïne is in ieder geval niet te krijgen. ‘Die snelle wel?’, vraagt Kees. Ja, antwoordt Justin.

Ze spreken af dat ze na Kees’ vakantie van drie weken naar Thailand weer contact zullen hebben over de levering van speed. En dan, ruim negen maanden na de toevallige ontmoeting op straat, begint het traject toch vruchten af te werpen.

Op 14 oktober levert Justin hem een kilo speed voor de Ier ‘John’, een dag later overhandigt hij Kees ook nog 100 gram coke. In de maanden erna gaat de handel door: bijna maandelijks levert Justin aan de undercoveragent speed. De ene keer 5 kilo, de andere keer 10 kilo. Tot het voorjaar van 2019, dan verwatert het contact.

Voor justitie is dit het bewijs dat Justin S. actief is in de internationale drugshandel. Zijn advocaat ziet het anders. Die stelt dat S. ‘proefkonijn’ is geweest. ‘Zonder Kees zou Justin nooit in drugs hebben gehandeld’, zegt Tony Boersma, die S. samen met Jan-Hein Kuijpers bijstaat. Uit het dossier blijkt dat Justin maandenlang is getapt en geobserveerd en dat Kees en John zijn enige klanten waren, aldus zijn advocaten.

Justin zegt bang te zijn geweest voor Kees, hij durfde niet tegen hem in te gaan. ‘Justin was een bakker die zorgde voor zijn kinderen en die in een scheiding lag met zijn vrouw. Hij was helemaal geen professionele, gevaarlijke drugshandelaar, hij leverde zijn drugs in tupperwarebakjes. Hij is in de drugs gegaan vanwege Kees’, stellen zijn raadslieden.

Wat hen betreft is er sprake van uitlokking. Kuijpers en Boersma zijn niet de enige advocaten die dit komende maanden in de Friese rechtszaal zullen aanvoeren.

Ook andere verdachten voelen zich ‘door Kees in de zaak getrokken’. Want gaandeweg het onderzoek dijt deze eerste zaak met een criminele burgerinfiltrant steeds verder uit. Kees doet vanaf begin 2019 ook andere zaken, met andere verdachten, met mensen die niets met Justin S. te maken hebben.

Vuile viezerik

Een van hen is Freddy ‘horror’ H. bijvoorbeeld, een vijftiger die ‘heel eerlijk zegt’ dat hij in een ver verleden veroordeeld is geweest voor de handel in hasj. Zijn bijnaam ‘horror’ dankt H. naar eigen zeggen aan een grote beugel die hij vroeger moest dragen, omdat hij konijnentanden had. ‘Kees heeft die bijnaam erbij gehaald bij de politie, omdat die poeplap het spannender wilde maken.’

H. (51) zit in zijn Friese huurwoning als hij zijn verhaal vertelt. In afwachting van de strafzaak is zijn voorlopige hechtenis geschorst, al heeft hij nog wel een enkelband om. Hij heeft de krant zelf benaderd. Uit frustratie over ‘de vuile viezerik’. Want dat hij straks in februari toch voor de rechter moet verschijnen wegens de internationale handel in harddrugs, is volgens hem louter en alleen de schuld van Kees. Behalve van de handel in amfetamine en witwassen wordt Freddy H. beschuldigd van het voorbereiden van een cocaïnetransport van 300 kilo naar Australië.

H. kent Kees al meer dan dertig jaar. Een vriend wil de snel pratende Fries – ‘Ik heb last van ADHD’ – hem niet noemen, maar hij had nooit verwacht dat Kees zoiets zou doen. ‘Ik kwam Kees begin 2019 toevallig weer tegen. We hadden elkaar al lang niet gezien. Hij zei: ik heb wat leuks voor je. Sildenafil, een bestanddeel van viagra. Vervolgens ben ik op een dag naar hem toegegaan. Ik wilde dat poedertje wel om te verhandelen. Er zit weinig straf op. Maar het was gewoon een leugen van hem om mij naar zijn huis te lokken. Kees heeft aan zijn begeleiders van de politie verteld dat ik aan de deur kwam omdat ik iemand zocht om speed naar Finland te brengen.’

Dat is niet waar, stelt H. Ja, hij handelde wel met Finland. ‘Hasj, en ik bemiddelde alleen. Ik heb nooit in harddrugs gehandeld, ik heb geen zin om tien jaar cel te krijgen. Ik handelde alleen in hasj, vuurwerk en sigaretten.’

Drugs gebruiken deed hij wel. Zo gebruikte hij in de periode dat hij veel met de criminele burgerinfiltrant omging geregeld cocaïne. ‘Kees leende me er het geld voor. Hij betaalde ook altijd de drankrekening in de bar.’ Inmiddels zegt H. te zijn gestopt met het gebruiken van drugs.

Volgens H. heeft Kees aan zijn politiebegeleiders een ‘verdraaid en aangedikt’ verhaal verteld, met als enige doel geld te blijven verdienen als infiltrant. ‘Met dat geld kon Kees mooi op vakantie naar Thailand.’

Het was Kees die telkens aanstuurde op de internationale handel in cocaïne en amfetamine en het initiatief nam, stelt H. Zo schoot Kees een ticket naar Thailand aan hem voor vanwege een afspraak met een Australische drugshandelaar. ‘We gingen naar Pattaya, naar een hotel in een hoerenbuurt. Daar had Kees een afspraak met die Australiër. Hij zou interesse hebben in drugs. Later bleek dat natuurlijk ook een undercoveragent te zijn. Kees zei tegen mij dat ik het woord moest voeren namens hem, omdat zijn Engels niet zo goed zou zijn. Dus nou komt het: op heimelijke opnamen die gemaakt zijn van dat gesprek, hoor je mij natuurlijk alles vragen aan die man.’

Juist dat maakt deze opsporingsmethode zo risicovol, voegt H.’s advocaat Richard van der Weide toe: ‘Een burgerinfiltrant kan er immers belang bij hebben zaken anders voor te stellen dan ze hebben plaatsgevonden.’

Wat Freddy H. betreft is ook hij uitgelokt door Kees, net als Justin S. Maar bij de rechter-commissaris wuifde Kees deze aantijgingen in het voorjaar van 2021 weg. In het geval van H. stelt Kees onder meer dat hij slechts ‘aanhaakte op de wens van H.’ om handel te drijven met Australië. Over Justin S. is Kees eveneens stellig: iedereen in zijn wereld zou hebben geweten dat Justin handelde in van alles en nog wat, ook in drugs.

Gouden bergen

‘Justitie kan ver gaan voordat er sprake is van verboden uitlokking’, zegt hoogleraar Sven Brinkhoff. ‘Daarvan is pas sprake als de infiltrant de verdachte een misdaad laat plegen waar hij nooit eerder bij betrokken was. Bijvoorbeeld als hij drugshandel oppert, terwijl de verdachte dat nooit eerder heeft gedaan.’

Bij het beantwoorden van die vraag zijn vooral de eerste contacten tussen Kees en de hoofdverdachten belangrijk, stelt Brinkhoff. Hij verwacht dan ook dat de rechters in Leeuwarden komende weken daarvoor veel aandacht zullen hebben. ‘Het punt is alleen dat van deze eerste contacten geen geluids- of beeldopnamen zijn. Van latere contacten wel. Het wordt dus heel erg het woord van de infiltrant tegenover dat van de hoofdverdachte.’

Daarnaast staat er wat Brinkhoff betreft nog een vraag centraal in deze rechtszaak: de hernieuwde inzet van criminele burgerinfiltranten, is dat wel wenselijk en noodzakelijk?

Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat die discussie komende maand in de rechtszaal zal worden gevoerd.

Volgens advocaat Max den Blanken is het antwoord op deze vraag ‘nee’. ‘Kees is geen professionele politie-infiltrant, hij heeft geen opleiding gehad. Hij weet niet wat het juridische verschil is tussen uitlokken en het inwinnen van informatie. Hij werd er bovendien voor betaald.’

Uit stukken van het OM blijkt dat Kees met het infiltratietraject tot mei 2020 77 duizend euro heeft verdiend. ‘Ik vermoed dat hij tijdens het infiltratietraject zijn criminele winsten mocht houden. Bovendien heeft hij ongetwijfeld afspraken gemaakt over zijn veiligheid en hoe hij ergens op de wereld een nieuw leven kan opbouwen. Als je goed onderhandelt in zo’n zaak, ben je miljonair. Daar ben ik van overtuigd.’

Wat hem en de andere raadslieden betreft had in een zaak als deze echt alles moeten worden opgenomen, ook het begin van het traject, de maanden voorafgaand aan 24 mei 2018. ‘Tegen onder meer de achtergrond van het IRT-drama in de jaren negentig is het gebrek aan controle over deze periode simpelweg niet uit te leggen’, zegt raadsman Boersma. ‘Al helemaal omdat A4110 ondubbelzinnig heeft verklaard dat alles wat hij na 3 januari 2018 heeft gedaan op direct verzoek van zijn begeleiders was.’

Controleerbaarheid, zegt Den Blanken, ‘is het allerbelangrijkste in deze zaak. En nu wordt die controleerbaarheid teruggebracht tot de blauwe ogen van een crimineel. We moeten een man vertrouwen die niets te verliezen heeft, die een amateur is, aan wie gouden bergen zijn voorgespiegeld.’

Dat maakt Kees eigenlijk geniaal, vindt verdachte Justin S. ‘Hij heeft justitie een oor aangenaaid, hij heeft zijn vrienden een oor aangenaaid, en dat alles om er zelf beter van te worden.’

Zo ziet Freddy H. het ook. ‘Na de dood van zijn moeder had hij geen reden meer om in Nederland te blijven. De vuile leugenaar ligt nu vast in bed, ergens in Azië, met een of andere meid. Op kosten van de Nederlandse overheid.’