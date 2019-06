De Telegraaf: ‘Wilders werd op bevel van minister Opstelten vervolgd’

Geert Wilders en de advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger in de rechtbank in de zaak rond Wilders’ ‘minder-minder Marokkanen-uitspraken’. Beeld ANP

De ex-ambtenaar heeft zich gemeld bij het advocatenteam van Wilders. Wilders en zijn verdediging suggereren al langer dat er sprake was van politieke beïnvloeding bij het proces. Door twijfel te zaaien over de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie zou de veroordeling van de PVV-leider nietig verklaard kunnen worden.

De getuige beweert in 2011 te hebben meegeluisterd met een gesprek tussen en Opstelten en toenmalig topambtenaar Joris Demmink. Daarin zou de ex-bewindspersoon hebben gezegd dat er moest worden gezocht naar een nieuwe aanleiding om de PVV’er te vervolgen, omdat ‘hij ons te veel voor de voeten loopt’, aldus De Telegraaf. Wilders werd pas jaren later, in 2014, aangeklaagd, voor zijn uitspraak over ‘minder, minder Marokkanen’.

De getuige zou alleen bereid zijn om ‘absoluut anoniem’ een verklaring af te leggen, omdat hij het Openbaar Ministerie (OM) niet zegt te vertrouwen. Het is de vraag of het Gerechtshof daarmee instemt. Later deze maand begint het hoger beroep in het proces tegen Wilders, die in 2016 werd veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.

Het OM ontkent met klem dat er sprake is geweest van enige inmenging. Opstelten zou tijdens overleggen wel geïnformeerd zijn over de zaak, maar had zelf geen bemoeienis met het besluit om tot vervolging over te gaan.

De huidige minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, heeft dat vrijdag in antwoorden op vragen van Wilders ook weer herhaald. ‘Van het geven van een mening door de toenmalig minister aan het OM is niets gebleken.’ Grapperhaus is niet bereid om interne gespreksverslagen over de zaak openbaar te maken.