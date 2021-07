De Telegraaf: schutter zou 150 duizend euro krijgen voor aanslag op Peter R. de Vries

De bloemenzee op de plek waar Peter R. de Vries is neergeschoten. Beeld Joris van Gennip / Volkskrant

Delano G. wordt door de politie gezien als de man die afgelopen dinsdag de schoten afvuurde op de journalist in het centrum van Amsterdam, nadat die net een uitzending had bijgewoond van het tv-programma RTL Boulevard. Voor de aanslag zitten twee mannen vast. Ze werden nog diezelfde avond klemgereden op de A4 ter hoogte van Leidschendam.

De tweede verdachte, de 35-jarige Kamil E. uit Maurik, bestuurde de auto. De twee werden opgespoord op basis van getuigeverklaringen en camerabeelden.

De familieleden die De Telegraaf citeert leveren geen bewijs aan voor hun verklaring dat Delano G. anderhalve ton zou krijgen om De Vries te vermoorden. Ze spreken het vermoeden uit dat de verdachte is aangestuurd uit een bende die banden heeft met Ridouan T.

Ridouan T. is de hoofdverdachte in het Marengo-proces waarin in totaal zeventien mensen terechtstaan die verantwoordelijk worden gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe in Nederland van 2015 tot 2019. Delano G. is de neef van Jaouad W., lid van de bende van Ridouan T.

Deze Jaoud W. komt uit Tiel, waar volgens zijn familieleden in De Telegraaf ook Delano G. een woning had. Jaouad W. Zou volgens de krant een gevangenisstraf uitzitten van 13 jaar wegens de handel in wapens en de voorbereiding van liquidaties.