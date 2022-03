De Telegraaf schikt met Royce de Vries na voor hem mogelijk gevaarlijke onthulling

Peter R. de Vries (1956-2021) ondersteunde Nabil B. als adviseur. Zijn zoon Royce stond als advocaat de onschuldige zussen van B. bij in een civiele procedure tegen de staat. Beeld Olaf Kraak / ANP

Het gaat om een flink bedrag, als bijdrage aan de beveiligingskosten van De Vries. Bronnen bevestigen dat na berichtgeving in NRC Handelsblad.

Royce de Vries was de advocaat van de onschuldige zussen van B. in een civiele procedure tegen de staat. Hij deed dit uit veiligheidsoverwegingen anoniem. Eerder waren een broer en de toenmalige advocaat van B., Derk Wiersum, geliquideerd. B. is kroongetuige in het Marengoproces, waarin Ridouan T. de hoofdverdachte is.

‘Eenzijdig gekleurd’

De betrokkenheid van Royce de Vries lekte 26 mei 2021 uit via De Telegraaf. Verslaggever John van den Heuvel zei in een video dat het Openbaar Ministerie zich ‘kapot ergert’ aan het declaratiegedrag van B. en zijn familie. Het kantoor van De Vries zou ‘allerlei rekeningen’ sturen. Peter R. de Vries, die B. bijstond als adviseur, en zijn zoon Royce reageerden woedend; het noemen van deze naam was volgens hen levensgevaarlijk. Op aandringen van een kantoorgenoot zou het fragment later alsnog uit het filmpje zijn geknipt.

Gesprekken over een vergoeding voor beveiligingskosten liepen volgens NRC nog toen Peter R. de Vries werd neergeschoten, op 6 juli. Rond zijn overlijden, op 15 juli, sloten de partijen een overeenkomst. De Telegraaf zou van mening zijn dat ‘niet onrechtmatig’ is gehandeld, maar heeft toch meer dan 100 duizend euro betaald.

Van den Heuvel en Royce de Vries geven geen commentaar. De hoofdredacteur van De Telegraaf Paul Jansen laat desgevraagd weten dat de publicatie in NRC ‘eenzijdig gekleurd en op meerdere punten feitelijk onjuist’ is. Vragen wil hij niet beantwoorden. Een van de auteurs van NRC zegt dat Jansen het artikel voor publicatie heeft gelezen, maar geen gebruikmaakte van de gelegenheid tot wederhoor.

Strategisch lekken

Naar aanleiding van het filmpje beschuldigden de zussen van B. OM-medewerkers van schending van het ambtsgeheim. Volgens de familie is het geen toeval dat de video verscheen op de dag dat de kroongetuige weigerde nog langer te getuigen in het Marengoproces. Er is sprake van een patroon van strategisch lekken naar de pers, zei een zus tegen Het Parool. ‘Steeds als de overheid bang is dat wij voor onze grondrechten opkomen, worden onze advocaten voor de bus gegooid.’

Royce de Vries staat B.'s zussen niet meer bij. Na de video sloeg de twijfel toe, vertelde hij eerder in de Volkskrant. ‘Door de aanslag op mijn vader is dat versneld. Ik heb mijn familie in het ziekenhuis moeten beloven dat ik zou stoppen met deze procedures.’

Begin dit jaar bleek dat Royce de Vries door de politie is gewaarschuwd dat onbekenden hem willen vermoorden. De enige reden die hij kon bedenken, was zijn uitgelekte rol in deze kwestie.

Het OM wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan, omdat de Rijksrecherche onderzoek doet naar de aangifte.