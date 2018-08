De Telegraaf:‘KLM-piloten dreigen met staking als werkdruk niet wordt aangepakt’

De VNV was maandagochtend niet bereikbaar voor een toelichting. De KLM bevestigt dat er afgelopen vrijdag opnieuw overleg is gevoerd over een toekomstige cao voor piloten. ‘Helaas is het overleg in een moeilijke fase beland’, stelt het bedrijf.

‘KLM neemt de bezwaren en wensen van haar piloten serieus. Er is daarom een stevig en omvangrijk pakket aan maatregelen en oplossingen op tafel gelegd, die tezamen met het eerder overeengekomen principeakkoord volgens KLM leiden tot de gewenste werkdrukverlichting en verbetering van de balans tussen werk en privéleven.’

Om de onderhandelingen niet te verstoren zegt KLM geen verdere uitspraken over de inhoud van het pakket.

Breekpunt

Het principeakkoord waarvan de maatschappij rept, werd in juni door de ledenraad van de VNV verworpen. Voornaamste breekpunt was de werkdruk. Volgens de pilotenvakbond waren de afspraken over de vermindering daarvan onvoldoende. Het voornaamste bezwaar was dat die afspraken pas in 2019 van kracht zouden worden.

Om de werkdruk te verlichten moet KLM meer nieuwe piloten aannemen. Het bedrijf wil niet zeggen of het op dit moment een tekort heeft aan vliegers. Een woordvoerder zegt dat er vacatures zijn, maar op de banensite van de luchtvaartmaatschappij staat dat ‘we op dit moment geen vacatures hebben’ en dat ‘sollicitaties niet in behandeling worden genomen.’ De Telegraaf meldde vorige week dat KLM vliegers zou wegkapen bij concurrenten als Corendon en TUI, twee touroperators met hun eigen chartervliegtuigen.

Opleidingsplaatsen

KLM leidt zelf nieuwe piloten op aan de KLM Flight Academy in Eelde. Dat meldt op zijn website dat de zestig opleidingsplaatsen voor dit jaar zijn ingevuld. ‘In de afgelopen maanden hebben wij een grote hoeveelheid inschrijvingen ontvangen voor onze selectieprocedure. Om wachttijden te voorkomen heeft KLM Flight Academy daarom besloten om per direct en tot nader order geen nieuwe inschrijvingen meer in behandeling te nemen.’

Een opleiding tot piloot neemt bijna twee jaar in beslag. ‘Gemiddeld 98 procent van onze studenten vliegt uiteindelijk bij KLM’, stelt de website van de Flight Academy. Een opleiding kost 150- tot 200 duizend euro.