De tandartsbus kan voor kwetsbare kinderen een uitkomst zijn, maar juist die groep is moeilijk te bereiken

Een tandartsbus bij een basisschool: een moeder kijkt toe hoe het gebit van haar kind wordt geïnspecteerd. Beeld Marcel van den Bergh

Toen Silvo Steenkamer, directeur van basisschool de Vorsenpoel in Boxtel, aan de vooravond van zijn militaire dienst stond, bedacht hij zich dat het tijd werd om ook eens naar de tandarts te gaan en zo de militaire keuring voor te zijn. Hij was 17 en ‘zwaar de klos’. Sindsdien is Steenkamer bang voor de tandarts. In tegenstelling tot zijn leerlingen, die opgewekt het trappetje van de hypermoderne schooltandartsbus op huppelen die aan de rand van het schoolplein geparkeerd staat.

Hoewel mondzorg voor kinderen tot 18 jaar gratis is, gaat één op de vijf niet naar de tandarts, blijkt uit onderzoek van zorgcijferorganisatie Vektis. In grote steden zoals Rotterdam is dat zelfs 30 procent. De kinderen die nooit een tandarts bezoeken hebben vaak ouders met een lagere opleiding of een lager inkomen. Sommige van hen weten niet dat hun kind gratis naar de tandarts kan, laat staan hoe zij die kunnen vinden.

In andere gezinnen schiet de halfjaarlijkse tandartscontrole erbij in tussen alle werk- en zorgtaken die de ouders al dragen, of generen ouders zich voor hun eigen gebit. Om de kinderen toch in de tandartsstoel te krijgen, spreekt minister Carola Schouten voor Armoedebeleid in een brief aan de Tweede Kamer de wens uit om de schooltandarts nieuw leven in te blazen.

Een van de manieren om de mondzorg bij de scholen te krijgen, is met de tandartsbus. Die verdween in de jaren tachtig grotendeels uit het straatbeeld door bezuinigingen en een overschot aan huistandartsen, maar bleef op een aantal plekken in het land rijden. Zo ook de Dental Car van de Brabantse instelling voor Jeugdtandverzorging Centrumtandzorg.

De tandartsbus kan juist voor kwetsbare gezinnen een uitkomst zijn, zegt tandarts-pedodontoloog Sofie Schroë, voorheen werkzaam op de tandartsbus, maar nu gespecialiseerd in bijzondere kindertandheelkunde. De grote, witte bus met roze en paarse streep parkeert vooral voor multiculturele scholen waar veel kinderen uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status naartoe gaan. ‘Alleen het zien van de wagens werkt soms al’, zegt Schroë. ‘Ouders uit de buurt lopen erlangs en denken: oh, misschien moet ik ook eens naar de tandarts met mijn kind.’

Poetsles

Vandaag komen zo’n dertig leerlingen van basisschool de Vorsenpoel met hun ouders langs voor een controle in de volledig toegeruste tandartsbus. Na afloop kunnen zij terecht in de preventiecamper erachter, waar ze poetsles en tips voor tandvriendelijke voeding krijgen. ‘Er zijn veel ouders die hun kind iedere avond met een fles ranja naar bed sturen, zegt Schroë. ‘Regelmatig krijg ik 4-jarigen doorverwezen met een melkgebit vol gaatjes.’

Door de pijn kunnen kinderen met mondproblemen soms niet eten en vallen ze af. Bovendien vergroot een slecht kindergebit de kans op ziekten op latere leeftijd. Ook de psychologische gevolgen van een slecht gebit moeten niet onderschat worden. ‘Een kind met afgebrokkelde tandjes krijgt geregeld nare opmerkingen van klasgenoten te verduren’, zegt Schroë. ‘Kinderen kunnen hard zijn’.

Een 11-jarig meisje komt uit de bus gesprongen, haar moeder in groene djellaba in haar kielzog. Geen gaatjes, maar voortaan beter poetsen, luidt het oordeel van de tandarts. ‘Ik mag niet meer schrobben, maar moet mijn elektrische tandenborstel juist stilhouden’, zegt het meisje voordat ze het schoolplein weer oprent.

Piercing

Niet alleen basisschoolleerlingen bezoeken de bus. Beyza Yildrim (19), die in de kleine wachtkamer zit te wachten, is na groep acht gewoon gebleven. ‘De bus stopt dichtbij, dat is handiger dan op en neer naar de vaste praktijk in Den Bosch.’ Ze is zenuwachtig, want de tandarts moet vandaag een gaatje vullen. Als ze lacht, piept een gouden piercing onder haar lip vandaan. Haar beugel mocht er een tijdje geleden uit en ter vervanging liet ze de zogenaamde ‘smiley’ zetten. ‘Niet goed voor de tanden, zegt Schroë streng. ‘Daarvan gaat je glazuur kapot’.

De beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen (KNMT) is blij met de ministeriële aandacht voor mondzorg, maar zit niet te wachten op de landelijke terugkeer van de tandartsbus zoals volwassenen die van vroeger kennen. ‘Er zijn al te weinig mensen in de mondzorg,’ zegt bestuurslid Richard Kohsiek. ‘Als we ook mondzorgverleners moeten vrijmaken om langs scholen te rijden, wordt het capaciteitsprobleem alleen maar groter.’

Liever ziet hij dat mondverzorgers samenwerken met consultatiebureaus of verzekeraars om de moeilijk bereikbare doelgroep naar de tandarts te krijgen. ‘Lukt het niet om de doelgroep op die manieren te bereiken, dan is de schooltandartsbus bij wijze van lokaal maatwerk een goede oplossing.’

Flyeren

Maar de tandartsbus bevindt zich in moeilijk vaarwater. De laatste jaren ziet Marcel Apeldoorn, financieel manager van Centrumtandzorg, het aantal patiënten teruglopen. ‘Dat baart ons zorgen. Vóór de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 kregen we leerlingenlijsten opgestuurd en konden we leerlingen die het nodig hadden zelf benaderen. Nu dat niet meer mag, is het moeilijker geworden om de doelgroep te bereiken: we moeten flyeren en maar hopen dat ouders ons weten te vinden.’

Het is een beeld dat Raoul Trentelman, directeur van JTV Mondzorg voor kids en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Instellingen voor Jeugdtandzorg (NVIJ), ook van andere instellingen herkent. ‘Gelukkig zijn er nog veel bassischolen die wel willen meewerken’. Hij hoopt dat het ministerie dit jaar daadwerkelijk actie onderneemt om kinderen uit kwetsbare groepen naar de tandarts te krijgen. ‘Schooltandartsen vervullen daarin nu al een belangrijke rol, maar kunnen dat alleen als alle betrokkenen samenwerken om de kinderen te bereiken: de gemeente, zorgverzekeraars, basisscholen én huistandartsen.

Als het gezoem van de boor achter de schuifdeuren van de mobiele behandelkamer is uitgedoofd, komt Beyza Yildrim weer tevoorschijn. Wojo, ik voel de verdoving zelfs hier’, zegt ze, wijzend naar haar oog. ‘Het voelt alsof mijn hele gezicht slap hangt’. Op Yildrims gaatje na hoeft de tandarts vandaag in Boxtel weinig ingrepen te verrichten. ‘Schone mondjes hier’, zegt assistent Jacky tevreden.