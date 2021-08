‘De Taliban vroegen naar mijn schoonvader. Hij had zijn dochter laten trouwen met iemand die voor het Westen werkte’

Storay Ahmadi: ‘Vrouwen zijn altijd het grootste slachtoffer van de politieke situatie in Afghanistan’

Zachtjes snikkend neemt Storay Ahmadi (1964) de telefoon op. ‘Ik zit net het nieuws te kijken, de Taliban zijn overal’. Ze zucht diep. ‘Kennissen en vrienden sturen me appjes om me te troosten. Dat vind ik lief, maar ik word er ook emotioneel van.’ Het is niet de eerste keer dat Ahmadi ziet hoe Talibanstrijders hoofdstad Kabul innemen. In 1996 vluchtte zij voor de Taliban, drie dagen geleden is haar familie op de vlucht geslagen. ‘Ze weten niet waar ze naartoe kunnen.’

Ahmadi is niet de enige van de ruim vijftigduizend Afghaanse Nederlanders die het gevoel hebben een déjà vu te beleven. ‘Mijn vader vluchtte toen de Taliban Mazar-i-Sharif aanvielen in 1997’, vertelt de 36-jarige Hamid*. ‘Hij was politieambtenaar, die waren het eerste doelwit.’ Hoewel het Afghaanse leger beloofde de strategisch belangrijke provinciehoofdstad te zullen verdedigen, werd Mazar-i-Sharif afgelopen zaterdag vrijwel zonder gevecht opnieuw ingenomen door de Taliban.

‘De geschiedenis herhaalt zich, maar dit keer gaat het gelukkig sneller.’ Nawid Popal (43) vindt het zelf ook raar om te zeggen, maar hij is opgelucht dat de Taliban maar tien dagen nodig hadden om alle grote steden in te nemen. ‘De Taliban zijn toch sterk genoeg om het land over te nemen. Hoe langer er zou worden gevochten, hoe meer burgers en militairen onnodig zouden sneuvelen.’

President Ashraf Ghani is het land net ontvlucht als de Volkskrant Popal spreekt. ‘Toen ik als 16-jarige vluchtte, probeerde de communistische regering te onderhandelen met de mujahedeen, die op het punt stonden de macht over te nemen. De afgelopen maanden gebeurt hetzelfde: nu de Taliban aan de winnende hand zijn, probeert de regering vrede te sluiten. Maar waarom zou je onderhandelen als je op het punt staat te winnen?’

Geen seconde heeft hij erover getwijfeld of de Taliban de macht zouden heroveren. ‘De internationale gemeenschap heeft in twintig jaar heel veel gedaan, maar de dijken die ze hebben gebouwd zijn van los zand.’ Die internationale gemeenschap, daar maakt hij zelf deel van uit. Totdat de coronacrisis uitbrak, werkte hij tien jaar in Afghanistan, onder meer als adviseur voor de Nederlandse ambassade. ‘Ik heb er geen moment spijt van, maar word er wel erg pessimistisch van. Ik was één jaar oud toen de oorlog begon en ben nu bijna 44, maar heb nooit vrede meegemaakt. Dat is erg pijnlijk.’

Nawid Popal: ‘Als je met heel veel geld in twintig jaar een land niet stabiel kunt maken, kun je nog twintig jaar blijven, maar dat heeft geen zin’ Beeld -

Of volgende generaties Afghanen wel vrede gaan meemaken, dat vraagt ook Hamid zich de afgelopen tijd vaak af, op de bank naast zijn luid koerende dochtertje van vijf maanden. ‘Ik hoop dat je geen last van haar hebt, ze is aan het lachen en schoppen.’ Ze is het eerste kind dat hij en zijn in 2018 uit Afghanistan overgekomen vrouw kregen. ‘Dit is een klap in het gezicht van Afghaanse vrouwen, maar eigenlijk van alle vrouwen wereldwijd’, zegt Hamid. Ahmadi, directeur van een stichting die zich inzet voor de integratie van Afghaanse vrouwen in Nederland: ‘Helaas zijn vrouwen altijd het grootste slachtoffer van de politieke situatie in Afghanistan.’

Hamid vreest niet alleen het Afghanistan dat zijn dochter over een paar jaar aantreft, maar ook de dag van morgen: zijn schoonfamilie loopt gevaar, het eerste dodelijke slachtoffer viel vorige maand. ‘Op 7 juli kwamen de Taliban ’s nachts naar het huis van de oom van mijn vrouw. Hij wilde niet naar buiten komen, dus losten ze schoten. Hij kreeg een hartstilstand en is ter plekke overleden.’ Hij begreep niet waarom de Taliban het hadden gemunt op de oom van zijn vrouw, tot afgelopen vrijdag. ‘Toen kwamen de Taliban naar haar oma en vroegen naar mijn schoonvader’, vertelt Hamid. ‘Ze zeiden: die moeten we hebben, want hij heeft zijn dochter laten trouwen met iemand die voor het Westen werkte en daar woont.’

Hamid werkte namelijk als tolk en adviseur voor de Nederlandse missie in Kunduz in 2012. Daarom kan hij niet herkenbaar in deze krant. ‘Alles wat wij daar als Nederlanders hebben opgebouwd met bondgenoten wordt nu teniet gedaan.’ Dat het Afghaanse leger, ondanks de hulp van het Westen, niet is opgewassen tegen de Taliban, verbaast ook hem niet. ‘Deze en de vorige president hebben het leger geestelijk kapot gemaakt. Ze noemden de Taliban ‘ontevreden broeders’. Hoe ga je daarop schieten, op je broeders?’

Toen de Amerikaanse president Bush in 2001 besloot Afghanistan binnen te vallen, zat Hamid in zijn eindexamenjaar van de havo in Groningen. ‘Mijn Nederlandse klasgenoten begrepen niet waarom ik zo blij was dat de Verenigde Staten gingen aanvallen. Maar ik wist: het Westen is wakker geworden en ziet wat de Taliban doen.’ Hij heeft dan ook geen spijt van zijn werk in Afghanistan. Sterker nog, als je het hem vraagt, is dat werk nog lang niet af. ‘Onze hele generatie was gevlucht: dokter, arts, militair, iedereen. Van de arme arbeiders die achterbleven hebben wij een leger gemaakt, maar zo’n jong leger kan niet op tegen het internationale terrorisme in die regio. We hadden langer moeten blijven.’

Daar is Popal het mee oneens. ‘Als je met heel veel geld in twintig jaar een land niet stabiel kunt maken, kun je nog twintig jaar blijven, maar dat heeft geen zin.’ Westerse landen moeten leren van de geschiedenis van Afghanistan, vindt Popal. ‘Dzjenghis Khan, de Britten, de Russen leren ons: als je als gast in Afghanistan komt, ben je welkom. Kom je om te bepalen wat er moet gebeuren, dan krijg je ellende.’ Aan die ellende valt weinig te doen, vanaf de bank in Nederland. ‘We willen alles weten, op ieder moment. Maar we zijn machteloos. We kunnen alleen toekijken en afwachten.’