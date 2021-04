‘De Super League is nu geïmplodeerd, maar het idee zal niet verdwijnen’

Tegenstanders van de Super League demonstreren buiten het stadion bij de wedstrijd tussen Chelsea en Brighton and Hove Albion. Beeld AFP

Waar ging het mis met de zo kort geleden pas aangekondigde Super League?

‘De rijke eigenaren van deze clubs zijn zo ver af komen te staan van de voetballiefhebbers dat de bovenkant niet goed heeft ingeschat wat de onderkant wil. Vooral in Engeland, een heel traditioneel voetballand, bleken de protesten veel heftiger dan ze hadden verwacht.

‘Dat protest was er vooral omdat de clubs de band met hun eigen competitie dreigden los te snijden. Zeker de Engelsen, die vaak liever zien dat hun club nationaal kampioen wordt dan dat ze de Champions League winnen, pikten dat niet. De Super League zou een Europese competitie zijn waar clubs gegarandeerd elk jaar aan mee zouden doen, waardoor het niet meer uit zou maken of ze derde, of zesde, of veertiende worden in hun eigen competitie. Terwijl het leuke van voetbalsupporter zijn juist is dat je niet weet wat er gebeurt: het ene jaar win je de beker in de 91e minuut, de volgende keer word je uitgeschakeld in de Europacup, dan weer bijt je op je vingers omdat je kunt degraderen.

‘Al is er ook wel sprake van enige hypocrisie. Chelsea, bijvoorbeeld, stelde twintig jaar geleden niet zoveel voor toen Abramovich de club kocht. Daarna werden allerlei toppers gekocht, de club is landskampioen geworden en heeft zelfs de Champions League gewonnen. Toen hoorde ik weinig supporters zeggen dat een buitenlandse eigenaar hun club heeft afgepakt. Maar de aankondiging van een Super League bleek één brug te ver voor ze. Ik hoop dat het een les is voor de graaiers in de wereld.’

Is dit het definitieve einde van de Super League?

‘De Super League is nu geïmplodeerd, maar dat wil niet zeggen dat de ideeën verdwijnen. Florentino Pérez, eigenaar van Real Madrid en een van de roergangers achter de Super League, heeft al herhaald dat de huidige vorm van voetbal wat hem betreft niet deugt. En hij heeft een punt: de poulefase van de Champions League is gewoon oninteressant. Het is totaal voorspelbaar welke clubs er door gaan naar de knockoutfase. Meestal is Real Madrid na vier wedstrijden al door, dan stellen ze een paar reserves op en zijn de andere clubs weer boos omdat het competitievervalsing zou zijn.

‘Daarnaast vinden de clubs dat ze recht hebben op meer geld. Met de Super League hadden ze twee, drie, vier keer zoveel kunnen verdienen, mits de investeerders echt met zoveel geld over de brug zouden komen als ze hadden beloofd. Die clubs geven gewoon veel te veel uit, dat is het probleem.

‘Ze zouden eens moeten kijken of ze niet te veel betalen aan zaakwaarnemers, en aan salarissen. Messi is de enige speler voor wie ik wakker blijf, maar 140 miljoen euro per jaar is gewoon te veel. En doordat zijn salaris zo hoog is, worden die van andere spelers ook hoger: je kunt de rechtsback dan niet maar twee ton geven. De verhoudingen zijn zoek. En dat hebben de fans, waarvan sommige moeten sparen om een seizoenkaart te kunnen betalen, wél jarenlang geaccepteerd.’

De clubs dreigen de Uefa al jaren dat ze een eigen competitie zullen oprichten als die de Champions League niet op hun voorwaarden organiseert. Is hun onderhandelingspositie nu weggevaagd?

‘Ik denk wel dat ze voorlopig braaf in de hoek moeten zitten. Maar dit geluid blijft bestaan. De grote clubs zetten de Uefa al jaren onder druk. Elke keer was de Uefa bang dat ze zouden vertrekken, waardoor de Champions League nu al zo in elkaar zit dat de rijke clubs alleen maar rijker worden. Waar Nederland met één club mag meedoen en soms voorrondes moet spelen, mogen er vier Engelse clubs meespelen die de voorrondes mogen overslaan.

‘Dat betekent dat Nederlandse clubs soms al moeten spelen als de transfermarkt nog open is, en de selectie nog niet eens definitief is, waardoor ze slecht zijn voorbereid. Liverpool stapt pas in als de competitie daadwerkelijk begint, en krijgt ook nog eens meer geld voor dezelfde prestaties, omdat Engeland een grotere tv-markt is. Daar heeft de Uefa gewoon aan meegewerkt.

‘Ik hoop dat de Uefa de volgende keer zegt: ga maar dan, begin je eigen competitie, maar stap dan ook uit de nationale competities. Dan gaan wij eens zien hoe lang dat interessant is. Zelf zou ik dan ook wel naar een Super League kijken, de beste spelers van de wereld zouden er op het veld staan, maar ik zou er weinig bij voelen. Wie er wint, als F.C. Barcelona dan weer eens tegen Manchester City speelt, maakt me niet uit. Ik zou ernaar kijken als naar een mooi schilderij.’