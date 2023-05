De strijdende partijen praten in Saoedi-Arabië, maar in Soedan zelf spreken de wapens steeds luider

Rook boven Bahri, ten noorden van Khartoem. Beeld via REUTERS

De strijd concentreert zich nog altijd in de hoofdstad Khartoem. Inwoners maakten dinsdag melding van een grotere hoeveelheid artilleriebeschietingen en luchtaanvallen dan in voorgaande dagen, aldus persbureau Reuters. Die vonden met name plaats in het zuiden van de stad en langs de Nijl.

Het andere grote strijdtoneel ligt in Geneina in West-Darfur. Het overheidsleger voert met name luchtaanvallen en artilleriebeschietingen uit, terwijl de rivaliserende Rapid Support Forces (RSF) proberen militaire bases van het leger over te nemen.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De RSF voerde dinsdag aanvallen uit op bases in Khartoem en Omdurman, dat alleen gescheiden wordt van Khartoem door de Nijl. Bij een basis in Bahri, dat in het noorden aan Khartoem grenst, beweert de RSF honderden militairen gevangen te hebben genomen.

In tegenstelling tot het leger beschikt de RSF niet over vliegtuigen en is dus afhankelijk van een strijd op de grond. Het leger probeert grondgevechten zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Dinsdag werd onder mee een olieraffinaderij in Bahri aangevallen. Daarmee wil het leger de logistieke operatie van de RSF verstoren.

Voormalige bondgenoten

Het conflict ontbrandde op 15 april om onenigheid tussen de leider van het leger, generaal Abdel Fattah al-Burhan, en de leider van de RSF, generaal Mohamed Hamdan Dagalo. Het grootste twistpunt is de integratie van de RSF binnen het leger.

De RSF is opgericht door toenmalig dictator Omar al-Bashir. De beweging komt voort uit milities die voor Bashir streden tijdens het conflict in Darfur, de Janjaweed. Die vormden later een paramilitaire organisatie. Bashir beloofde ze een plek binnen de officiële strijdkrachten.

Later keerden zowel het leger als de RSF zich tegen Bashir. Ze waren betrokken bij de staatsgreep waarbij Bashir werd afgezet. Daarop werd een tijdelijke burgerregering gevormd, die snel weer werd afgeschaft door leger en RSF. Burhan en Dagalo leken dus bondgenoten, maar konden het niet eens worden over de voorwaarden van een samenvoeging van het leger en RSF.

Burgers moeten worden ontzien

De strijd heeft een grote humanitaire crisis veroorzaakt. Inwoners van Khartoem hebben amper schoon drinkwater, voedsel en medicijnen. 200 duizend Soedanezen zijn naar het buitenland gevlucht, 700 duizend zijn in eigen land ontheemd.

Bij de gevechten zijn tot nu toe bijna 700 doden gevallen en 5.500 gewonden. Waarschijnlijk is dat een onderschatting van het werkelijke aantal. De gevechten in Khartoem vinden plaats in dichtbevolkt gebied. Ooggetuigen maken gewag van vele lichamen die op straat liggen. Vanwege de omstandigheden is het te moeilijk of te gevaarlijk om alle doden te begraven.

Sinds 6 mei zitten leger en RSF met elkaar aan tafel in Jeddah in Saoedi-Arabië. Zes dagen later werd afgesproken om vluchtende burgers bescherming te bieden. Ze mogen niet als schild gebruikt worden en hulpverleners moeten met rust gelaten worden, spraken ze ook af.

De partijen werden het nog niet eens over een staakt-het-vuren. Mocht dat er wel komen, dan is de vraag hoeveel dat waard is. Wapenstilstanden die werden afgesproken in het begin van het conflict werden nooit nageleefd.