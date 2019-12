De strijd zal ontbranden over Timmermans’ Green Deal

Europees Commissaris Frans Timmermans bij de presentatie van zijn Green Deal. Beeld EPA - Olivier Hoslet

Een Green Deal onder regie van Brussel heeft voordelen voor het kabinet, maar ook een aanzienlijk politiek risico. Intussen houdt Thierry Baudet vast aan zijn reiskostenvergoeding.

GESPREK VAN DE DAG

De groene revolutie

Vriend en vijand zullen het vandaag opnieuw beamen: gebrek aan daadkracht kan Diederik Samsom niet worden ontzegd. Aan de nationale klimaattafels van Ed Nijpels stond hij al te boek als man met de meeste haast en dadendrang. Nu is hij nog maar nauwelijks in Brussel gearriveerd als rechterhand van eurocommissaris Frans Timmermans, of er ligt opeens een heuse Europese Green Deal. In de woorden van Timmermans zelf: ‘Het nieuwe economische groeimodel voor Europa.’ Ofwel, in de woorden van onze correspondent Marc Peeperkorn: ‘Een groene clusterbom van 50 vergaande voorstellen en strategieën.’

Dat mag wat kosten. De Europese Investeringsbank moet de komende tien jaar voor minstens 1.000 miljard euro aan groene leningen verstrekken. Lidstaten zelf moeten vele honderden miljarden investeren in de omschakeling. Als extra hulp voor de oostelijke lidstaten komt er, als het aan de Commissie ligt, een ‘rechtvaardig overgangsmechanisme’, dat 100 miljard euro aan investeringen zal losweken.

Dat komt de coalitiepartijen enerzijds goed uit. Het veelbesproken risico dat bedrijven misschien wegtrekken uit woede over Nederlandse klimaatheffingen wordt een stuk kleiner als heel Europa meedoet. De kans dat Nederland in de komende jaren te ver voor de troepen uit loopt - zoals VVD en CDA voortdurend vrezen - neemt zo ook behoorlijk af.

Aan de andere kant zien ook zij hoe Geert Wilders en Thierry Baudet - in de Peilingwijzer samen al een tijdje boven de dertig zetels - nu opeens twee van hun favoriete thema's kunnen combineren: de gehate Europese Unie maakt gehaat klimaatbeleid, zonder dat de kiezers zich daarover hebben kunnen uitspreken. Dat is geen slecht uitgangspunt voor de komende verkiezingscampagnes van Forum en PVV.

De groene plannen van Frans Timmermans zijn dramatisch voor onze economie. Ze kosten minimaal € 11.000.000.000.000. Nederland moet betalen voor de “transitie” in andere landen. En het effect op “klimaat” en “uitstoot”? Onmeetbaar klein. Bizar! Steun #FVD. https://t.co/gdASySXUlo pic.twitter.com/jESEpml4AI — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 12 december 2019

In de meeste andere lidstaten met grote populistische bewegingen zal het niet veel anders gaan. Alleen al daarom wordt het interessant om te zien of de regeringsleiders het vanavond eens kunnen worden over de hoofdlijnen van Timmermans’ plan.

Voorlopig ligt het probleem vooral in Oost-Europa. Polen, Hongarije en Tsjechië blokkeren tot nog toe de klimaatambitie. Zij willen dat de EU hun omschakeling voor een groot deel betaalt. Peeperkorn: ‘Een teken aan de wand was dat de EU-landen deze week – uitgerekend tijdens de presentatie van de Green Deal – door politieke verdeeldheid geen akkoord bereikten over wat als groene investering mag worden aangemerkt.’

ONDERTUSSEN IN...

de Groep Otten (Go)

Henk Otten. Beeld ANP - Lex van Lieshout

Voor een congres is het te vroeg, partijbijeenkomsten zijn er niet, sowieso zijn er nog amper leden. Dus om te zien hoe het gaat met Henk Otten en de andere afsplitsers van Forum voor Democratie, was verslaggever Ariejan Korteweg aangewezen op een bijeenkomst van de JOVD. Daar blijkt Baudet inmiddels te zijn gedegradeerd tot Hij-Die-Niet- Genoemd-Mag-Worden. De begintijd van FvD klinkt dan als: ‘Iemand klopte bij mij aan de deur die ook wat wilde gaan doen.’

CITAAT VAN DE DAG

‘Ik zou eigenlijk wel willen dat ik wat meer kon krijgen’

Intussen is Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden afgelopen weekend nog een keer goed in de boeken gedoken en tot de conclusie gekomen ‘dat er niets geks aan de hand is', ook al incasseert hij toch echt de jaarlijkse reiskostenvergoeding van 4900 euro terwijl hij wordt rondgereden in een auto van de partij. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff stortte zijn reiskostenvergoeding vorige week terug nadat hij daarop was betrapt. Maar dat gaat Baudet dus niet doen. ‘Ik doe niets wat verboden is.’

Fractievoorzitter van Forum voor Democratie Thierry Baudet stapt, in 2017, de auto van de partij in. Beeld Freek van den Bergh

EN DAN DIT NOG

Snel op het matje

Hoewel de coalitie gisteren nog aarzelde, komt er toch nog vóór de kerst een debat met staatssecretaris Menno Snel (Financiën) over de deels zwartgelakte dossiers die gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire hebben ontvangen. Vrijwel de hele Kamer steunt het verzoek van SP-Kamerlid Renske Leijten om daarover volgende week een debat te voeren. Sommige gedupeerden hoopten deze week door inzage in hun dossier meer duidelijkheid over te krijgen over wat hen is overkomen, maar veel informatie bleek onleesbaar te zijn gemaakt.

Toch nog een cao

Het is te weinig om de tweedaagse staking van 30 en 31 januari te voorkomen, maar helemaal met lege handen staan de onderwijzers op de basisscholen toch niet: het vandaag gesloten cao-akkoord voorziet in een loonsverhoging van 4,5 procent en een eenmalige bonus plus een eenmalige nabetaling van een derde van een maandloon. Onderwijsminister Arie Slob wijst ook op de cao van vorig jaar en maakt de optelsom: ‘Dit betekent dat leraren er deze kabinetsperiode gemiddeld 14 procent bij krijgen. Dat gun ik ze van harte, een extra waardering voor hun vak.’

Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.