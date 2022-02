De strijd tegen de radicaal-rechtse leden is in Europa nog niet gestreden

De Poolse premier Mateusz Morawiecki en de Hongaarse premier Viktor Orban (voorste rij) tijdens een bijeenkomst van regeringsleiders in Brussel. Beeld Getty Images

‘De Europese Unie heeft van Viktor Orbán een tijger gemaakt’, zegt Renata Uitz, hoogleraar recht aan de Centraal Europese Universiteit in Boedapest. Zonder zijn verzet tegen de liberale en democratische waarden van de Europese Unie zou hij de premier zijn van een landje met 10 miljoen inwoners. Nu is hij een held van de radicaal-rechtse internationale. Tucker Carlson van Fox News maakte een documentaire over hem, en ex-president Trump steunt zijn verkiezingscampagne. Hij ging op bezoek bij Poetin in het Kremlin en deze week kwam de Braziliaanse president Bolsonaro langs in Boedapest. Autoritaire broeders onder elkaar.

De opkomst van Orbán op het wereldtoneel werd gefinancierd met Europees geld, evenals de teloorgang van de rechtsstaat in Polen. Is de ommekeer bereikt nu het Europees Hof van Justitie afgelopen weken bepaalde dat de EU voortaan subsidies aan Polen en Hongarije mag inhouden als zij de rechtsstaat schenden? Heeft de Europese Commissie, belast met toezicht op de lidstaten, nu voldoende gereedschap om terug te vechten tegen de erosie van democratie en rechtsstaat in Midden-Europa?

‘Het spel verandert hierdoor, de Commissie kan nu achter het geld van Orbán aan’, zegt Daniel Freund, Duits Europarlementariër voor de Groenen. Samen met fractiegenoot Tineke Strik (GroenLinks) is hij op observatiemissie in Boedapest. ‘Eerdere uitspraken van het Europees Hof werden door Orbán genegeerd. Maar zijn regime is afhankelijk van Europees geld’, zegt Strik. Critici omschrijven Hongarije als een kleptocratie waarin de entourage van Orbán volgens talloze berichten ruimhartig profiteert van EU-subsidies.

Regels van de rechtsstaat

Toch is de juridische strijd nog niet gestreden, denkt John Morijn, hoogleraar recht en politiek in internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens het Hof moeten alle EU-lidstaten zich houden aan de Europese waarden, waarmee zij bij toetreding hebben ingestemd – waaronder het naleven van de regels van de rechtsstaat. Maar het Hof stelde ook dat het rechtsstaatmechanisme alleen kan worden toegepast als de financiële belangen van de EU ‘op een voldoende directe manier’ worden geschaad, of dreigen te worden geschaad. ‘Maar wat is voldoende direct? Hier ligt wel een nieuwe hobbel’, zegt Morijn.

Niet verbazingwekkend koos de Poolse regeringswoordvoerder Piotr Müller voor een strikte interpretatie: de EU mag alleen subsidie inhouden als zij kan bewijzen dat zij in een concreet geval financiële schade ondervindt, bijvoorbeeld omdat corruptie niet wordt bestraft. De interpretatie van Freund en Strik is veel breder. In een land zonder onafhankelijke rechters dreigen de financiële belangen van de EU per definitie te worden geschaad, stellen zij, alleen al als er geen garantie is dat een conflict eerlijk wordt afgehandeld. Dus mogen subsidies worden ingehouden. ‘Als de EU in actie komt, zullen Polen en Hongarije ongetwijfeld nieuwe rechtszaken aanspannen’, zegt Morijn.

Een harde aanpak van Polen en Hongarije is niet alleen een kwestie van juridische middelen, maar vooral ook van politieke wil. Al jaren verwijt het Europees Parlement de Commissie dat zij te slap optreedt en te weinig gebruik maakt van de juridische mogelijkheden die haar ten dienste staan. De EU is voorzichtig omgesprongen met Polen en Hongarije. Vooral Duitsland wilde beide landen niet van zich vervreemden vanwege zijn grote geopolitieke en economische belangen in Midden-Europa. Bovendien bestond de angst dat Polen en Hongarije de besluitvorming in Europa zouden verlammen als zij al te hard zouden worden aangepakt. ‘Polen en Hongarije zijn uit de Europese waardengemeenschap getreden, maar hebben hun Europese stemrecht niet verloren’, zegt Morijn. Ze kunnen dwarsliggen op dossiers die de rest van Europa belangrijk vindt, zoals buitenlands beleid, migratie of klimaat.

Pinautomaat voor autoritaire leiders

Met zulke calculaties wordt het grote beeld uit het oog verloren, vindt Uitz: de mondiale strijd tussen de liberale democratie en haar autoritaire rivalen. ‘Als de EU niets doet, wordt het gedrag van landen als Polen en Hongarije steeds gewoner’, zegt de jurist, wier Centraal Europese Universiteit door Orbán grotendeels naar Wenen werd verbannen. Het liberaal-democratische bolwerk van de EU zal verder ondermijnd worden als andere landen het voorbeeld van Polen en Hongarije volgen. De EU moet haar democratische waarden verdedigen, aldus Uitz, niet fungeren als pinautomaat voor autoritaire leiders. Ze vergelijkt de EU met iemand die niet durft te breken met een tirannieke partner uit angst voor de gevolgen, en zo in een ongezonde situatie blijft zitten.

De uitspraak van het Hof van Justitie heeft de druk op de Commissie opgevoerd. ‘Als de Commissie nu nog steeds niet handelend optreedt, wordt het heel moeilijk de EU nog serieus te nemen als waardengemeenschap’, zegt Uitz. En Europarlementariër Daniel Freund: ‘Er zijn nu echt geen excuses meer.’

Toch was er deze week meteen een eerste excuus: de Hongaarse verkiezingen van 3 april. Verwacht wordt dat de Commissie het rechtsstaatmechanisme voor die tijd niet in werking zal stellen uit vrees Orbán in de kaart te spelen. De liberale ‘jihad’ van Brussel tegen het christelijke Hongarije is een geliefd thema van Orbán. ‘Wat je ook doet, Orbán profiteert ervan’, zegt hoogleraar Renata Uitz. ‘De afgelopen jaren heeft hij vooral geprofiteerd van de inactiviteit van Europa.’